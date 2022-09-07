https://crimea.ria.ru/20220907/energodar-ostalsya-bez-elektrichestva-iz-za-obstrelov-vsu--minoborony-1124430747.html

Энергодар остался без электричества из-за обстрелов ВСУ – Минобороны

Энергодар остался без электричества из-за обстрелов ВСУ – Минобороны - РИА Новости Крым, 07.09.2022

Энергодар остался без электричества из-за обстрелов ВСУ – Минобороны

Украинские военные за минувшие сутки трижды обстреляли город Энергодар, в результате попадания снаряда в трансформаторную подстанцию город остался без... РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T14:41

2022-09-07T14:41

2022-09-07T14:41

министерство обороны рф

игорь конашенков

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Украинские военные за минувшие сутки трижды обстреляли город Энергодар, в результате попадания снаряда в трансформаторную подстанцию город остался без электричества, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.Несмотря на присутствие представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации на Запорожской атомной электростанции с целью создания угрозы техногенной катастрофы, добавил представитель Минобороны.

https://crimea.ria.ru/20220907/rossiyskie-pvo-perekhvatili-20-raket-himars-i-olkha-v-khersonskoy-oblasti-1124429862.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, игорь конашенков, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)