https://crimea.ria.ru/20220907/energodar-ostalsya-bez-elektrichestva-iz-za-obstrelov-vsu--minoborony-1124430747.html
Энергодар остался без электричества из-за обстрелов ВСУ – Минобороны
Энергодар остался без электричества из-за обстрелов ВСУ – Минобороны - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Энергодар остался без электричества из-за обстрелов ВСУ – Минобороны
Украинские военные за минувшие сутки трижды обстреляли город Энергодар, в результате попадания снаряда в трансформаторную подстанцию город остался без... РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T14:41
2022-09-07T14:41
2022-09-07T14:41
министерство обороны рф
игорь конашенков
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Украинские военные за минувшие сутки трижды обстреляли город Энергодар, в результате попадания снаряда в трансформаторную подстанцию город остался без электричества, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.Несмотря на присутствие представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации на Запорожской атомной электростанции с целью создания угрозы техногенной катастрофы, добавил представитель Минобороны.
https://crimea.ria.ru/20220907/rossiyskie-pvo-perekhvatili-20-raket-himars-i-olkha-v-khersonskoy-oblasti-1124429862.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, игорь конашенков, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
Энергодар остался без электричества из-за обстрелов ВСУ – Минобороны
Минобороны России: Энергодар остался без электричества из-за обстрелов со стороны ВСУ