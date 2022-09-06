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Все еще впереди: эксперт о народных бунтах в Британии и ЕС
Все еще впереди: эксперт о народных бунтах в Британии и ЕС - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Все еще впереди: эксперт о народных бунтах в Британии и ЕС
Недовольство политикой правительств в Евросоюзе и Великобритании будет только нарастать, массовые народные волнения и социальный взрыв вследствие тяжелого... РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T03:31
2022-09-06T03:31
2022-09-06T03:31
политика
великобритания
европейский союз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Недовольство политикой правительств в Евросоюзе и Великобритании будет только нарастать, массовые народные волнения и социальный взрыв вследствие тяжелого экономического кризиса в этих странах неизбежны, считает директор Института Европы РАН, профессор Алексей Громыко.В частности, Великобритания, по словам Громыко, столкнется с уровнем массовых протестов, сравнимых с масштабными забастовками 1970-х годов, вызванными энергетическим кризисом, ростом безработицы и цен и большой инфляцией."В следующие несколько месяцев люди в Великобритании начнут получать счета за электроэнергию, которые будут отличаться в несколько раз от того, что было до сих пор. В промышленности Великобритании уже есть сценарии, по которым 60% предприятий могут остановиться. Госдолг в Великобритании также высокий как никогда, фунт стерлингов сильно упал, как и евро. Инфляция может ускориться до 20% и даже выше. Следующие полгода-год их накроет эта волна, и за счет чего они будут выбираться, сказать очень сложно", – отметил эксперт.По мнению Громыко, все эти факторы будут создавать "взрывоопасный материал" и прокладывать дорогу к победе Лейбористской партии на следующих выборах.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, глава МИД Великобритании Элизабет Трасс победила на выборах главы Консервативной партии и, следовательно, станет новым премьер-министром страны после ухода с этого поста Бориса Джонсона.
https://crimea.ria.ru/20220905/ni-zharko-ni-kholodno-chto-oznachaet-izbranie-trass-dlya-rossii---senator-1124410157.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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политика, великобритания, европейский союз
Все еще впереди: эксперт о народных бунтах в Британии и ЕС
Политолог Громыко: ЕС и Британию ждут массовые народные волнения и социальный взрыв
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Недовольство политикой правительств в Евросоюзе и Великобритании будет только нарастать, массовые народные волнения и социальный взрыв вследствие тяжелого экономического кризиса в этих странах неизбежны, считает директор Института Европы РАН, профессор Алексей Громыко.
"Что касается социального взрыва в странах Евросоюза и в Великобритании, эти процессы уже идут, притом, что все еще впереди. Не думаю, что это будет какие-то народное восстание, но в том смысле, что на улицы могут массово выходить большие толпы людей с социальными и экономическими требованиями – это, безусловно, будет происходить в Европе", – сказал политолог на брифинге в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
В частности, Великобритания, по словам Громыко, столкнется с уровнем массовых протестов, сравнимых с масштабными забастовками 1970-х годов, вызванными энергетическим кризисом, ростом безработицы и цен и большой инфляцией.
"В следующие несколько месяцев люди в Великобритании начнут получать счета за электроэнергию, которые будут отличаться в несколько раз от того, что было до сих пор. В промышленности Великобритании уже есть сценарии, по которым 60% предприятий могут остановиться. Госдолг в Великобритании также высокий как никогда, фунт стерлингов сильно упал, как и евро. Инфляция может ускориться до 20% и даже выше. Следующие полгода-год их накроет эта волна, и за счет чего они будут выбираться, сказать очень сложно", – отметил эксперт.
По мнению Громыко, все эти факторы будут создавать "взрывоопасный материал" и прокладывать дорогу к победе Лейбористской партии на следующих выборах.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, глава МИД Великобритании Элизабет Трасс победила на выборах главы Консервативной партии и, следовательно, станет новым премьер-министром страны после ухода с этого поста Бориса Джонсона.