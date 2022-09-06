Рейтинг@Mail.ru
Все еще впереди: эксперт о народных бунтах в Британии и ЕС - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220906/vse-esche-vperedi-ekspert-o-narodnykh-buntakh-v-britanii-i-es-1124411300.html
Все еще впереди: эксперт о народных бунтах в Британии и ЕС
Все еще впереди: эксперт о народных бунтах в Британии и ЕС - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Все еще впереди: эксперт о народных бунтах в Британии и ЕС
Недовольство политикой правительств в Евросоюзе и Великобритании будет только нарастать, массовые народные волнения и социальный взрыв вследствие тяжелого... РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T03:31
2022-09-06T03:31
политика
великобритания
европейский союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111417/41/1114174166_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45ae66325e6a6c6c29779233be42ec79.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Недовольство политикой правительств в Евросоюзе и Великобритании будет только нарастать, массовые народные волнения и социальный взрыв вследствие тяжелого экономического кризиса в этих странах неизбежны, считает директор Института Европы РАН, профессор Алексей Громыко.В частности, Великобритания, по словам Громыко, столкнется с уровнем массовых протестов, сравнимых с масштабными забастовками 1970-х годов, вызванными энергетическим кризисом, ростом безработицы и цен и большой инфляцией."В следующие несколько месяцев люди в Великобритании начнут получать счета за электроэнергию, которые будут отличаться в несколько раз от того, что было до сих пор. В промышленности Великобритании уже есть сценарии, по которым 60% предприятий могут остановиться. Госдолг в Великобритании также высокий как никогда, фунт стерлингов сильно упал, как и евро. Инфляция может ускориться до 20% и даже выше. Следующие полгода-год их накроет эта волна, и за счет чего они будут выбираться, сказать очень сложно", – отметил эксперт.По мнению Громыко, все эти факторы будут создавать "взрывоопасный материал" и прокладывать дорогу к победе Лейбористской партии на следующих выборах.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, глава МИД Великобритании Элизабет Трасс победила на выборах главы Консервативной партии и, следовательно, станет новым премьер-министром страны после ухода с этого поста Бориса Джонсона.
https://crimea.ria.ru/20220905/ni-zharko-ni-kholodno-chto-oznachaet-izbranie-trass-dlya-rossii---senator-1124410157.html
великобритания
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111417/41/1114174166_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_cee3259d00fe64be5c0d32ea6ae841c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, великобритания, европейский союз
Все еще впереди: эксперт о народных бунтах в Британии и ЕС

Политолог Громыко: ЕС и Британию ждут массовые народные волнения и социальный взрыв

03:31 06.09.2022
 
© РИА Новости . Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВид на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости . Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Недовольство политикой правительств в Евросоюзе и Великобритании будет только нарастать, массовые народные волнения и социальный взрыв вследствие тяжелого экономического кризиса в этих странах неизбежны, считает директор Института Европы РАН, профессор Алексей Громыко.
"Что касается социального взрыва в странах Евросоюза и в Великобритании, эти процессы уже идут, притом, что все еще впереди. Не думаю, что это будет какие-то народное восстание, но в том смысле, что на улицы могут массово выходить большие толпы людей с социальными и экономическими требованиями – это, безусловно, будет происходить в Европе", – сказал политолог на брифинге в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
В частности, Великобритания, по словам Громыко, столкнется с уровнем массовых протестов, сравнимых с масштабными забастовками 1970-х годов, вызванными энергетическим кризисом, ростом безработицы и цен и большой инфляцией.
"В следующие несколько месяцев люди в Великобритании начнут получать счета за электроэнергию, которые будут отличаться в несколько раз от того, что было до сих пор. В промышленности Великобритании уже есть сценарии, по которым 60% предприятий могут остановиться. Госдолг в Великобритании также высокий как никогда, фунт стерлингов сильно упал, как и евро. Инфляция может ускориться до 20% и даже выше. Следующие полгода-год их накроет эта волна, и за счет чего они будут выбираться, сказать очень сложно", – отметил эксперт.
По мнению Громыко, все эти факторы будут создавать "взрывоопасный материал" и прокладывать дорогу к победе Лейбористской партии на следующих выборах.
Города мира. Лондон - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 17:15
Ни жарко, ни холодно: что означает избрание Трасс для России - сенатор
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, глава МИД Великобритании Элизабет Трасс победила на выборах главы Консервативной партии и, следовательно, станет новым премьер-министром страны после ухода с этого поста Бориса Джонсона.
ПолитикаВеликобританияЕвропейский Союз
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:31Все еще впереди: эксперт о народных бунтах в Британии и ЕС
00:01В Крыму прохладно и сухо: прогноз погоды на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 6 сентября
22:01Главные события и заявления дня: 5 сентября
21:48Инженер объяснил, в чем опасность VPN-сервисов
21:21Стоматолог назвал главную ошибку при чистке зубов
20:48Врач назвала скрытые признаки инфаркта
20:20Как информационный шум "заглушает" нашу жизнь
19:45Серьезный посыл США – эксперт об учениях "Восток-2022"
19:20Что угрожает устричным фермам в Крыму и Севастополе
18:31Под Бахчисараем легковушка влетела в грузовик: среди погибших ребенок
18:23Новая реальность новых территорий
18:08ВСУ стреляют по гражданским: что происходит на переправе в Херсоне
17:51НАТО оденет солдат ВСУ, но не всех
17:34Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и троллейбусом в Ялте
17:15Ни жарко, ни холодно: что означает избрание Трасс для России - сенатор
16:53В Севастополе девушка сняла все золото с уснувшего ухажера
16:44Ивана Сафронова приговорили к 22 годам строго режима
16:19На Черноморском флоте за участие в спецоперации наградили гражданских
15:38Чего ждать от премьерства Лиз Трасс – эксперт
Лента новостейМолния