https://crimea.ria.ru/20220906/vse-esche-vperedi-ekspert-o-narodnykh-buntakh-v-britanii-i-es-1124411300.html

Все еще впереди: эксперт о народных бунтах в Британии и ЕС

Все еще впереди: эксперт о народных бунтах в Британии и ЕС - РИА Новости Крым, 06.09.2022

Все еще впереди: эксперт о народных бунтах в Британии и ЕС

Недовольство политикой правительств в Евросоюзе и Великобритании будет только нарастать, массовые народные волнения и социальный взрыв вследствие тяжелого... РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T03:31

2022-09-06T03:31

2022-09-06T03:31

политика

великобритания

европейский союз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Недовольство политикой правительств в Евросоюзе и Великобритании будет только нарастать, массовые народные волнения и социальный взрыв вследствие тяжелого экономического кризиса в этих странах неизбежны, считает директор Института Европы РАН, профессор Алексей Громыко.В частности, Великобритания, по словам Громыко, столкнется с уровнем массовых протестов, сравнимых с масштабными забастовками 1970-х годов, вызванными энергетическим кризисом, ростом безработицы и цен и большой инфляцией."В следующие несколько месяцев люди в Великобритании начнут получать счета за электроэнергию, которые будут отличаться в несколько раз от того, что было до сих пор. В промышленности Великобритании уже есть сценарии, по которым 60% предприятий могут остановиться. Госдолг в Великобритании также высокий как никогда, фунт стерлингов сильно упал, как и евро. Инфляция может ускориться до 20% и даже выше. Следующие полгода-год их накроет эта волна, и за счет чего они будут выбираться, сказать очень сложно", – отметил эксперт.По мнению Громыко, все эти факторы будут создавать "взрывоопасный материал" и прокладывать дорогу к победе Лейбористской партии на следующих выборах.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, глава МИД Великобритании Элизабет Трасс победила на выборах главы Консервативной партии и, следовательно, станет новым премьер-министром страны после ухода с этого поста Бориса Джонсона.

https://crimea.ria.ru/20220905/ni-zharko-ni-kholodno-chto-oznachaet-izbranie-trass-dlya-rossii---senator-1124410157.html

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политика, великобритания, европейский союз