Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области выплатили социальную помощь на 1,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220906/v-zaporozhskoy-oblasti-vyplatili-sotsialnuyu-pomosch-na-15-mlrd-rubley-1124416069.html
В Запорожской области выплатили социальную помощь на 1,5 млрд рублей
В Запорожской области выплатили социальную помощь на 1,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 06.09.2022
В Запорожской области выплатили социальную помощь на 1,5 млрд рублей
Жители Запорожской области получили социальную помощь почти на 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил член главного совета ВГА региона Владимир Рогов. РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T12:21
2022-09-06T12:21
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
общество
экономика
соцзащита
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374344_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f5902e16ff33845f029d3f9ddf9a16fc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Жители Запорожской области получили социальную помощь почти на 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил член главного совета ВГА региона Владимир Рогов."В Запорожской области населению в качестве социальной помощи было выплачено 1 469 310 000 рублей единовременных выплат", - написал он в своем Telegram-канале.На сегодняшний день в регионе работает восемь управлений министерства труда и социальной политики, где можно подать заявление на оформление единовременных или ежемесячных выплат. Они расположены в городах Энергодар, Пологи, Мелитополь, Бердянск и Васильевка.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220902/na-sotsvyplaty-bezhentsam-iz-donbassa-i-ukrainy-vydelyat-105-mlrd-rubley-1124381602.html
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374344_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9aa005f2245f7d0092b135d8cb256322.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, общество, экономика, соцзащита
В Запорожской области выплатили социальную помощь на 1,5 млрд рублей

Жители Запорожской области получили социальную помощь на 1,5 млрд рублей

12:21 06.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Жители Запорожской области получили социальную помощь почти на 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил член главного совета ВГА региона Владимир Рогов.
"В Запорожской области населению в качестве социальной помощи было выплачено 1 469 310 000 рублей единовременных выплат", - написал он в своем Telegram-канале.
Деньги - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 13:59
На соцвыплаты беженцам из Донбасса и Украины выделят 10,5 млрд рублей
На сегодняшний день в регионе работает восемь управлений министерства труда и социальной политики, где можно подать заявление на оформление единовременных или ежемесячных выплат. Они расположены в городах Энергодар, Пологи, Мелитополь, Бердянск и Васильевка.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхЗапорожская областьОбществоЭкономикаСоцзащита
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:09ФСБ спасла секретные данные с оборонного предприятия в Керчи
12:59Эрдоган спрогнозировал трудную зиму для Запада
12:40Россиянам вернули 1,5 млрд рублей в рамках осеннего кешбэка
12:31Удар ВСУ пришелся на агрокомплекс в Курской области
12:21В Запорожской области выплатили социальную помощь на 1,5 млрд рублей
11:54Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке
11:36ВСУ атаковали Курскую область: горит трансформатор, село обесточено
11:16Офицер ВСУ признал слабую подготовку украинской армии
10:44В России разработали вакцину против оспы обезьян
10:34Где в Крыму до вечера не будет воды - адреса
10:29Мужчину с боеприпасами задержали по дороге в Крым
10:25О заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:13ФСБ провела обыски у 187 участников групп с идеологией массовых убийств
10:04Террористы ИГ* взяли на себя ответственность за взрыв у посольства РФ
09:59Более 40 улиц Симферополя в среду останутся без света
09:54Крымчанка лишилась 5 млн руб. после телефонного разговора с "полицейским"
09:42В Симферополе отремонтируют "шахматный" фонтан за 13 млн рублей
09:26Авария оставила без воды часть Симферополя
09:18Кадыров прокомментировал свои слова о бессрочном отпуске
09:09Поисково-спасательная операция на Камчатке завершена
Лента новостейМолния