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В Запорожской области выплатили социальную помощь на 1,5 млрд рублей

В Запорожской области выплатили социальную помощь на 1,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 06.09.2022

В Запорожской области выплатили социальную помощь на 1,5 млрд рублей

Жители Запорожской области получили социальную помощь почти на 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил член главного совета ВГА региона Владимир Рогов. РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T12:21

2022-09-06T12:21

2022-09-06T12:21

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

общество

экономика

соцзащита

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Жители Запорожской области получили социальную помощь почти на 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил член главного совета ВГА региона Владимир Рогов."В Запорожской области населению в качестве социальной помощи было выплачено 1 469 310 000 рублей единовременных выплат", - написал он в своем Telegram-канале.На сегодняшний день в регионе работает восемь управлений министерства труда и социальной политики, где можно подать заявление на оформление единовременных или ежемесячных выплат. Они расположены в городах Энергодар, Пологи, Мелитополь, Бердянск и Васильевка.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220902/na-sotsvyplaty-bezhentsam-iz-donbassa-i-ukrainy-vydelyat-105-mlrd-rubley-1124381602.html

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запорожская область, общество, экономика, соцзащита