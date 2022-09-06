https://crimea.ria.ru/20220906/v-krymu-prokhladno-i-sukho-prognoz-pogody-na-vtornik-1124408735.html

В Крыму прохладно и сухо: прогноз погоды на вторник

В Крыму прохладно и сухо: прогноз погоды на вторник - РИА Новости Крым, 06.09.2022

В Крыму прохладно и сухо: прогноз погоды на вторник

В ближайшие сутки на полуострове сохранится сухая прохладная погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления и полярной воздушной массе. Об... РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T00:01

2022-09-06T00:01

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погода

погода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове сохранится сухая прохладная погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления и полярной воздушной массе. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с.Температура воздуха ночью +7...9, днем +20...22.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем +21…23.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +14…16, днем +22…24.В Феодосии, Керчи, Судаке переменная облачность, без осадков , ночью +13...15, днем +21...23.В Евпатории тоже сухо, ночью +12..14, днем +22...24.Температура воды у берегов Ялты +26, в Алуште и Севастополе +25, в Феодосии и в Азовском море +24, в Керченском проливе и в Евпатории +23, в Черноморском +18.

https://crimea.ria.ru/20220829/pogoda-v-krymu-v-sentyabre-kogda-uydet-zhara-1124329010.html

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2022

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