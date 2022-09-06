https://crimea.ria.ru/20220906/ofitser-vsu-priznal-slabuyu-podgotovku-ukrainskoy-armii-1124414714.html
Офицер ВСУ признал слабую подготовку украинской армии
Офицер ВСУ признал слабую подготовку украинской армии - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Офицер ВСУ признал слабую подготовку украинской армии
Сотрудники Росгвардии нашли в Лисичанске рапорт одного из украинских командиров, который свидетельствует о больших потерях в армии из-за плохой подготовки... РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T11:16
2022-09-06T11:16
2022-09-06T11:16
специальная военная операция рф на украине
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники Росгвардии нашли в Лисичанске рапорт одного из украинских командиров, который свидетельствует о больших потерях в армии из-за плохой подготовки солдат. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В документе офицер ВСУ констатирует, что украинские националисты понесли большие потери в ходе боев под Северодонецком и Лисичанском.При этом в ведомстве не исключили, что такие рапорты могли готовиться командирами ВСУ по шаблону и заранее, "для оправдания неэффективности своих решений, которые привели к невыполнению поставленных боевых задач".Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220905/vsu-poteryali-220-voennykh-za-sutki-na-nikolaevo-krivorozhskogo-napravlenii-1124406107.html
https://crimea.ria.ru/20220905/seychas-reshaetsya-sudba-vsu-voennyy-ekspert-o-znachenii-boev-za-kherson-1124405242.html
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), всу (вооруженные силы украины)
Офицер ВСУ признал слабую подготовку украинской армии
Росгвардейцы нашли в Лисичанске донесение офицера ВСУ о слабой подготовке армии
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым.
Сотрудники Росгвардии нашли
в Лисичанске рапорт одного из украинских командиров, который свидетельствует о больших потерях в армии из-за плохой подготовки солдат. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В документе офицер ВСУ констатирует, что украинские националисты понесли большие потери в ходе боев под Северодонецком и Лисичанском.
"Рапорт подтверждает, что причиной ухода военнослужащих ВСУ с обороняемых рубежей стала слабая подготовка обороны, не обеспечивающая защиту личного состава от огневого воздействия наступающих российских войск, неэффективное управление украинскими войсками со стороны командования, критически низкое морально-психологическое состояние личного состава", - отметили в Росгвардии.
При этом в ведомстве не исключили, что такие рапорты могли готовиться командирами ВСУ по шаблону и заранее, "для оправдания неэффективности своих решений, которые привели к невыполнению поставленных боевых задач".
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.