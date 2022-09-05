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Слова Кадырова об уходе с поста главы Чечни – реакция Кремля
Слова Кадырова об уходе с поста главы Чечни – реакция Кремля - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Слова Кадырова об уходе с поста главы Чечни – реакция Кремля
Слова главы Чечни Рамзана Кадырова о возможном уходе с поста пока не материализовались, он продолжает руководить регионом. Об этом заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T09:16
2022-09-05T09:16
2022-09-05T09:20
рамзан кадыров
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Слова главы Чечни Рамзана Кадырова о возможном уходе с поста пока не материализовались, он продолжает руководить регионом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Кадыров накануне опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором заявил, что после 15 лет на посту главы Чеченской республики он заслужил бессрочный отпуск. И добавил, что уже думает над тем, как уйти вовремя.Рамзан Кадыров возглавил Чечню в 2007 году, тогда он занимал должность президента республики. Впоследствии ее упразднили, и он стал главой региона. С тех пор он бессменно руководит Чечней.
https://crimea.ria.ru/20220904/kadyrov-zayavil-o-masshtabnom-nastuplenii-soyuznykh-sil-v-dnr-1124398009.html
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рамзан кадыров, дмитрий песков
Слова Кадырова об уходе с поста главы Чечни – реакция Кремля
Песков: слова Кадырова об уходе с поста главы Чечни пока не материализовались
09:16 05.09.2022 (обновлено: 09:20 05.09.2022)