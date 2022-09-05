https://crimea.ria.ru/20220905/pod-bakhchisaraem-legkovushka-vletela-v-gruzovik-sredi-pogibshikh-rebenok-1124411183.html
Под Бахчисараем легковушка влетела в грузовик: среди погибших ребенок
Под Бахчисараем легковушка влетела в грузовик: среди погибших ребенок - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Под Бахчисараем легковушка влетела в грузовик: среди погибших ребенок
В Бахчисарайском районе на автодороге Саки-Орловка в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым фургоном погибли два человека, сообщает... РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T18:31
2022-09-05T18:31
2022-09-05T18:31
крым
происшествия
бахчисарай
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/05/1124411162_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3912a2c5f49f9998c2315e4dc558d2f1.jpg
СИМФЕРОПАОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе на автодороге Саки-Орловка в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым фургоном погибли два человека, сообщает пресс-службе МВД по РК.В результате аварии от полученных травм на месте скончались водитель легкового автомобиля и пассажир заднего сидения - десятилетний ребенок. Женщина, сидевшая на переднем сидении легкового авто и водитель грузового фургона доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.Ранее четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и троллейбусом в Ялте.
крым
бахчисарай
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/05/1124411162_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_d65c7e1ce711ac9635f2db17d9a625e4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, происшествия, бахчисарай, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Под Бахчисараем легковушка влетела в грузовик: среди погибших ребенок
МВД по РК: в ДТП в Бахчисарайском районе погибли мужчина и ребенок