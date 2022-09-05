https://crimea.ria.ru/20220905/pod-bakhchisaraem-legkovushka-vletela-v-gruzovik-sredi-pogibshikh-rebenok-1124411183.html

Под Бахчисараем легковушка влетела в грузовик: среди погибших ребенок

Под Бахчисараем легковушка влетела в грузовик: среди погибших ребенок - РИА Новости Крым, 05.09.2022

Под Бахчисараем легковушка влетела в грузовик: среди погибших ребенок

В Бахчисарайском районе на автодороге Саки-Орловка в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым фургоном погибли два человека, сообщает... РИА Новости Крым, 05.09.2022

2022-09-05T18:31

2022-09-05T18:31

2022-09-05T18:31

крым

происшествия

бахчисарай

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

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СИМФЕРОПАОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе на автодороге Саки-Орловка в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым фургоном погибли два человека, сообщает пресс-службе МВД по РК.В результате аварии от полученных травм на месте скончались водитель легкового автомобиля и пассажир заднего сидения - десятилетний ребенок. Женщина, сидевшая на переднем сидении легкового авто и водитель грузового фургона доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.Ранее четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и троллейбусом в Ялте.

крым

бахчисарай

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, бахчисарай, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп