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Под Бахчисараем легковушка влетела в грузовик: среди погибших ребенок - РИА Новости Крым, 05.09.2022
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Под Бахчисараем легковушка влетела в грузовик: среди погибших ребенок
Под Бахчисараем легковушка влетела в грузовик: среди погибших ребенок - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Под Бахчисараем легковушка влетела в грузовик: среди погибших ребенок
В Бахчисарайском районе на автодороге Саки-Орловка в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым фургоном погибли два человека, сообщает... РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T18:31
2022-09-05T18:31
крым
происшествия
бахчисарай
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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СИМФЕРОПАОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе на автодороге Саки-Орловка в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым фургоном погибли два человека, сообщает пресс-службе МВД по РК.В результате аварии от полученных травм на месте скончались водитель легкового автомобиля и пассажир заднего сидения - десятилетний ребенок. Женщина, сидевшая на переднем сидении легкового авто и водитель грузового фургона доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.Ранее четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и троллейбусом в Ялте.
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крым, происшествия, бахчисарай, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Под Бахчисараем легковушка влетела в грузовик: среди погибших ребенок

МВД по РК: в ДТП в Бахчисарайском районе погибли мужчина и ребенок

18:31 05.09.2022
 
© Пресс-служба МВД по Республике КрымДТП в Бахчисарайском районе
ДТП в Бахчисарайском районе
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПАОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе на автодороге Саки-Орловка в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым фургоном погибли два человека, сообщает пресс-службе МВД по РК.
"По предварительным данным, сегодня, около 15:40 в Бахчисарайском районе на автодороге Саки-Орловка водитель автомобиля Renault Sandero, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым фургоном Mercedes Sprinter", - уточнили обстоятельства столкновения в МВД.
В результате аварии от полученных травм на месте скончались водитель легкового автомобиля и пассажир заднего сидения - десятилетний ребенок. Женщина, сидевшая на переднем сидении легкового авто и водитель грузового фургона доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.
Ранее четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и троллейбусом в Ялте.
КрымПроисшествияБахчисарайСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТП
 
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