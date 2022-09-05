Рейтинг@Mail.ru
Число погибших на Ключевском вулкане увеличилось до восьми - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220905/chislo-pogibshikh-na-klyuchevskom-vulkane-uvelichilos-do-vosmi-1124402009.html
Число погибших на Ключевском вулкане увеличилось до восьми
Число погибших на Ключевском вулкане увеличилось до восьми - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Число погибших на Ключевском вулкане увеличилось до восьми
Число туристов, которые погибли на Ключевском вулкане на Камчатке, выросло до восьми человек, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства... РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T08:29
2022-09-05T08:29
происшествия
российская федерация (россия, рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/03/1124391184_0:240:2091:1416_1920x0_80_0_0_f34dfd7f18ae8ba8b2aef3aa615d3c97.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Число туристов, которые погибли на Ключевском вулкане на Камчатке, выросло до восьми человек, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами - всего 12 человек - обратилась к спасателям в субботу. По предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал и находился без сознания. Гид сломал ногу. Утром в воскресенье зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил РИА Новости, что скончался шестой человек. В воскресенье вертолет со спасателями из-за штормового ветра не смог сесть на вулкане, хотя совершил две попытки сделать это. Возбуждено уголовное дело.Заместитель председателя правительства добавил, что на месте сохраняется плохая погода. Очередную попытку вылететь спасатели совершат в 10.30 (1.30 мск) по местному времени.Вулкан Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Отмечается, что на вулкане сейчас сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Сила ветра – до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/03/1124391184_0:44:2091:1612_1920x0_80_0_0_d6081e4ba38bbdf7980c562e3cfc35e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, российская федерация (россия, рф)
Число погибших на Ключевском вулкане увеличилось до восьми

Трагедия с туристами на Камчатке: скончались еще двое

08:29 05.09.2022
 
© РИА Новости . Игорь Вайнштейн / Перейти в фотобанкКлючевская сопка - действующий вулкан на Камчатке
Ключевская сопка - действующий вулкан на Камчатке - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости . Игорь Вайнштейн
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Число туристов, которые погибли на Ключевском вулкане на Камчатке, выросло до восьми человек, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.
Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами - всего 12 человек - обратилась к спасателям в субботу. По предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал и находился без сознания. Гид сломал ногу. Утром в воскресенье зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил РИА Новости, что скончался шестой человек.
В воскресенье вертолет со спасателями из-за штормового ветра не смог сесть на вулкане, хотя совершил две попытки сделать это. Возбуждено уголовное дело.

"Да, есть такая информация, поступила с вулкана, что двое скончались", — констатировал Василевский.

Заместитель председателя правительства добавил, что на месте сохраняется плохая погода. Очередную попытку вылететь спасатели совершат в 10.30 (1.30 мск) по местному времени.
Вулкан Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Отмечается, что на вулкане сейчас сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Сила ветра – до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.
ПроисшествияРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:43В Севастополе наращивают коечный фонд для больных COVID-19
09:24Штормовой ветер обрушится на Крым
09:16Слова Кадырова об уходе с поста главы Чечни – реакция Кремля
09:05В Германии признали, что Россия не отдаст Крым
08:29Число погибших на Ключевском вулкане увеличилось до восьми
08:06Диетолог научил выбирать правильную овсянку
07:34Чтобы дети не пропадали: главные правила от поисковика отряда "ЛизаАлерт"
07:03Профессор медицины научил распознавать настоящую метеочувствительность
03:31Что будет с ценами на недвижимость осенью - прогноз эксперта
00:01Умеренный понедельник: прогноз погоды для Крыма на 5 сентября
00:00Какой сегодня праздник: 5 сентября
20:31В Херсоне и Мелитополе возобновили подачу света и воды
20:14Ремонт Донузлавского водовода завершен, вода наполняет резервуары
20:09Главные события и заявления дня: 4 сентября
19:57Врач назвал продукты для осеннего иммунитета
19:33Режим "инкогнито": возможно ли замести цифровой след
19:08Диетолог назвала самые опасные сорта колбасы
18:41Крымские ученые научились лечить шизофрению эфирным маслом
18:22Херсон и Запорожская область остались без света
18:07"Румбом" по импорту: создана автоматическая система управления судами
Лента новостейМолния