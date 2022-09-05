https://crimea.ria.ru/20220905/chislo-pogibshikh-na-klyuchevskom-vulkane-uvelichilos-do-vosmi-1124402009.html
Число погибших на Ключевском вулкане увеличилось до восьми
Число погибших на Ключевском вулкане увеличилось до восьми - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Число погибших на Ключевском вулкане увеличилось до восьми
Число туристов, которые погибли на Ключевском вулкане на Камчатке, выросло до восьми человек, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства... РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T08:29
2022-09-05T08:29
2022-09-05T08:29
происшествия
российская федерация (россия, рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/03/1124391184_0:240:2091:1416_1920x0_80_0_0_f34dfd7f18ae8ba8b2aef3aa615d3c97.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Число туристов, которые погибли на Ключевском вулкане на Камчатке, выросло до восьми человек, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами - всего 12 человек - обратилась к спасателям в субботу. По предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал и находился без сознания. Гид сломал ногу. Утром в воскресенье зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил РИА Новости, что скончался шестой человек. В воскресенье вертолет со спасателями из-за штормового ветра не смог сесть на вулкане, хотя совершил две попытки сделать это. Возбуждено уголовное дело.Заместитель председателя правительства добавил, что на месте сохраняется плохая погода. Очередную попытку вылететь спасатели совершат в 10.30 (1.30 мск) по местному времени.Вулкан Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Отмечается, что на вулкане сейчас сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Сила ветра – до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/03/1124391184_0:44:2091:1612_1920x0_80_0_0_d6081e4ba38bbdf7980c562e3cfc35e0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, российская федерация (россия, рф)
Число погибших на Ключевском вулкане увеличилось до восьми
Трагедия с туристами на Камчатке: скончались еще двое
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Число туристов, которые погибли на Ключевском вулкане на Камчатке, выросло до восьми человек, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.
Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа туристов с двумя гидами - всего 12 человек - обратилась к спасателям в субботу. По предварительной информации, пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал и находился без сознания. Гид сломал ногу. Утром в воскресенье зампред правительства Камчатки Роман Василевский сообщил РИА Новости, что скончался шестой человек.
В воскресенье вертолет со спасателями из-за штормового ветра не смог сесть на вулкане, хотя совершил две попытки сделать это. Возбуждено уголовное дело.
"Да, есть такая информация, поступила с вулкана, что двое скончались", — констатировал Василевский.
Заместитель председателя правительства добавил, что на месте сохраняется плохая погода. Очередную попытку вылететь спасатели совершат в 10.30 (1.30 мск) по местному времени.
Вулкан Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров. Отмечается, что на вулкане сейчас сильная облачность, температура ночью опускается до минус 14 градусов. Сила ветра – до 15 метров в секунду, на высоте идет снег.