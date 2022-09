https://crimea.ria.ru/20220905/Kakoy-segodnya-prazdnik-5-sentyabrya_-1118698453.html

Какой сегодня праздник: 5 сентября

Какой сегодня праздник: 5 сентября - РИА Новости Крым, 04.09.2022

Какой сегодня праздник: 5 сентября

В этот день отмечают Международный день благотворительности, а еще это День бороды и Оранжевый день. 1775 году в Санкт-Петербурге начали отливать памятник Петру

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В этот день отмечают Международный день благотворительности, а еще это День бороды и Оранжевый день. 1775 году в Санкт-Петербурге начали отливать памятник Петру I, а в 1997-ом в Москве Зураб Церетели поставил свой 98-метровый памятник императору. В этот день родились Фредди Меркьюри и Майкл Китон.Что празднуют в миреЕжегодно 5 сентября отмечают Международный день благотворительности. Этот праздник был установлен резолюцией ООН от 7 марта 2013 года. Дата приурочена ко дню смерти матери Терезы, известной миссионерке, которая занималась благотворительностью во многих странах мира. Цель праздника – напомнить о нелегком труде благотворительных организаций и о тех людях, которые занимаются меценатством."Мужчина без бороды, как лев без гривы" говорит народная мудрость. Собственно, 5 сентября все бородачи мира празднуют свой "профессиональный праздник" - World beard day. Во время своего правления Петр I лично остригал бороды у бояр, и долгое время "голое лицо" было социальной нормой, но в наши дни борода отвоевала свои позиции и снова стала модной.5 сентября ежегодно отмечают необычный и очаровательный праздник – Оранжевый день. Оранжевый цвет – это цвет оптимизма, который дарит заряд бодрости, позитивный настрой, повышает самооценку и вселяет уверенность в своих силах.Знаменательные события5 сентября 1775 года начата отливка одного из символов Санкт-Петербурга – памятника Петру I ("Медный всадник"). Автор проекта - скульптор Этьен Фалькон, француз по происхождению. Интересно то, что бронзовая (а не медная) скульптура стоит на пьедестале, которым служит "Гром-камень" - гигантская глыба, найденная в окрестностях деревни Конная Лахта. Чтобы переправить ее в Санкт-Петербург, понадобилось почти полгода.5 сентября 1940 года в газете "Пионерская правда" начали печатать Повесть Аркадия Гайдара "Тимур и его команда" о ребятах, которые помогают пожилым людям и семьям красноармейцев. До 1986 года повесть издавалась в СССР 212 раз и была переведена на 75 языков. Общий тираж составил более 14 миллионов экземпляров.В этот день в 1964 году, как сейчас любят говорить, "из каждого утюга" звучало There is a house in New Orleans they call the Rising Sun". В этот день песня" The house of the Rising Sun группы The Animals заняла первое место в американском хит-параде. Песня включена в 500 величайших композиций всех времен по версии журнала Rolling Stone, сингл вошел в Зал славы премии "Грэмми".5 сентября 1977 года был запущен первый в истории спутник, сделавший детальные снимки Юпитера и Сатурна – "Вояджер-1". Собственно, это была его основная задача, после выполнения которой он был направлен в дальние уголки Солнечной системы для их изучения. "Вояджер-1" до сих пор бороздит бескрайние просторы космоса, а к его борту прикреплена золотая пластинка с данными о положении Земли в космосе и с рядом звуков и изображений.Памятников Петру I много не бывает, а их размер имеет значение. 5 сентября 1997 года в Москве был установлен еще один памятник императору, на этот раз авторства Зураба Церетели. 98-метровую конструкцию водрузили на специальном искусственном острове у разделения Москвы-реки и Водоотводного канала. Сказать, что статуя не вызвала бури критики – ничего не сказать. Она посыпалась со всех сторон, собирались подписи за снос памятника, СМИ выпускали негативные статьи. Точку в вопросе поставил в 2011 году префект Центрального административного округа Москвы Сергей Байдаков, который заявил, что Петр как стоял, так стоять и будет.Кто родился5 сентября 1929 года в селе Шоршелы Чувашской АССР родился третий советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Андриян Николаев. Он был первым космонавтом, который отвязался от кресла и парил в корабле в невесомости. Он совершил два полета в космос. Во время первого отрабатывалась программа перехвата спутников, в которой пилотируемый Николаевым "Восток-3" играл роль цели. Второй его полет стал на тот момент самым продолжительным в истории и продлился почти 18 суток.В этот день в 1946 году в Занзибаре родился Фарух Булсара. В восьмилетнем возрасте Фаруха отправили на учебу в Индию, где он стал называть себя Фредди и проявил тягу к рок-н-роллу. В 1958 году он стал участников группы молодых музыкантов The Hectics, что в переводе на русский значит "Чахоточные". Ребята играли на вечеринках и школьных вечерах - как сотни других таких же, грустное зрелище. Но вмешался случай: в Занзибаре началась революция, и родители Фаруха приняли решение улететь в Великобританию, забрав его с собой. Там он выучился на художника и случайно познакомился с лидером группы Smile Тимом Стаффелом. В 1970 Тим покинул группу, на его место пришел Фредди, предложивший новое название – Queen. В 1972 году Фредди меняет фамилию на Меркьюри и начинает путь в славу и бессмертие.В 1951 году 5 сентября родился известный американский актер Майкл Джон Дуглас, более известный как Майкл Китон. Он получил известность благодаря роли Битлджуса в одноименном фильме Тима Бертона. Однако существует еще немалое количество фильмов, в которых он сыграл. Среди них "Человек паук: Возвращение домой", "Бердмэн", "Жажда скорости", "Робокоп", "Белый шум" и, конечно, "Бэтмен возвращается".

