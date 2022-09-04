https://crimea.ria.ru/20220904/plokhoy-signal-zelenskomu-ukrainskie-oligarkhi-ischut-podderzhku-v-moskve-1124397235.html

Плохой сигнал Зеленскому: украинские олигархи ищут поддержку в Москве

Плохой сигнал Зеленскому: украинские олигархи ищут поддержку в Москве - РИА Новости Крым, 04.09.2022

Плохой сигнал Зеленскому: украинские олигархи ищут поддержку в Москве

Украинские олигархи в стремлении спасти свои активы на Украине перейдут на сторону любой новой власти в стране, уже сейчас они начинают искать поддержку в... РИА Новости Крым, 04.09.2022

2022-09-04T14:31

2022-09-04T14:31

2022-09-04T14:35

украина

российская федерация (россия, рф)

экономика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Украинские олигархи в стремлении спасти свои активы на Украине перейдут на сторону любой новой власти в стране, уже сейчас они начинают искать поддержку в Москве, написал в своем Telegram-канале политолог Марат Баширов.По его словам, среди киевских элит и ранее не было единства. После начала СВО олигархи выехали из страны, но в надежде сохранить за Украиной территории, где расположены их активы, передали в распоряжение киевскому режиму свои медиаресурсы и деньги."Если раньше можно было откупиться от СБУ и ВСУ, то с Россией так не работает. Поэтому надежда на Зеленского и его западную поддержку была естественной реакцией элиты", - поясняет политолог.Однако пример Рината Ахметова, который лишился своего крупнейшего актива – "Азовстали" – напугал других крупных бизнесменов, подчеркнул Баширов. По его словам, бизнес олигархов ломает разрушение энергосистемы и логистики, падение курса гривны и обнищавшее население. Кроме того, их предприятия постоянно находятся под угрозой разрушений, поскольку ВСУ размещают свою боевую технику на территории заводов, делая их целями для ВС РФ.По его мнению, для президента Украины Владимира Зеленского это очень плохой сигнал:"Вместо образования бизнес-оппозиции в России (Владимиру) Путину, мы наблюдаем формирование внутренней оппозиции (Владимиру) Зеленскому. До посылания (Джо) Байдена "в лес" дело еще не дошло, но это вопрос времени: украинская элита всегда жестко играла и за свою собственность они готовы перейти на сторону новой власти на Украине будь то в Киеве или в Херсоне", - уверен политолог.

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https://crimea.ria.ru/20220816/na-ukraine-ostanovitsya-tret-sakharnykh-zavodov-iz-za-tsen-na-gaz-1124188959.html

https://crimea.ria.ru/20220804/ukrainskiy-biznes-prodolzhaet-rabotat-v-khersone---saldo-1124065125.html

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украина, российская федерация (россия, рф), экономика, в мире