https://crimea.ria.ru/20220903/osago-nachalo-kontsa--ekspert-predrek-massovyy-otkaz-lyudey-ot-strakhovki-1124385146.html

ОСАГО: начало конца — эксперт предрек массовый отказ людей от страховки

ОСАГО: начало конца — эксперт предрек массовый отказ людей от страховки - РИА Новости Крым, 02.09.2022

ОСАГО: начало конца — эксперт предрек массовый отказ людей от страховки

ОСАГО является необходимой составляющей цивилизованного общества, но повышение тарифов может привести к массовому отказу от страхования, при том, что... РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-03T03:07

2022-09-03T03:07

2022-09-02T15:57

экономика

общество

транспорт

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111586/55/1115865512_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_da6f8befff684dc420e1a3c3dfe64905.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. ОСАГО является необходимой составляющей цивилизованного общества, но повышение тарифов может привести к массовому отказу от страхования, при том, что необходимости поднимать цены на страховку нет. Такое мнение РИА Новости Крым высказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.В пятницу Банк России заявил об увеличении на 26% вверх и вниз коридора базового тарифа ОСАГО с 13 сентября. Таким образом, для легковых автомобилей граждан базовая ставка будет устанавливаться страховщиками индивидуально для каждого водителя в диапазоне 1 646–7 535 рублей.По его мнению, это может привести к массовому отказу людей от страхования и разборкам на дорогах."В результате мы получим отказ людей от покупки ОСАГО. Сейчас уже отказываются 20% в среднем автомобилистов, в зависимости от региона и достатка, где-то больше, где-то меньше. Это необходимая вещь, с ее помощью удалось уйти от конфликтов на дороге, в том числе с участием криминальных элементов, и прийти к цивилизованному рынку. Во всем мире действует страховка своей ответственности перед другим человеком. И это достижение, от которого отказываться нельзя, потому что мы рискуем вернуться в те неприятные времена, когда все выясняли на дороге - у кого "крыша" лучше", — считает эксперт.По его мнению, необходимости в увеличении цены на страховку у компаний нет."В системе ОСАГО есть миллиарды недоплаченных денег. Повышать тарифы нет необходимости. Страховые компании, согласно действующему законодательству, должны выплачивать 77% от собранных денег. А выплачивают около 60%. Вот эта дельта в размере 18-20 миллиардов рублей каждый год - она остается в системе ОСАГО. Я спрашивал, куда эти деньги исчезают? На что мне ответили, что они идут на судебные штрафы проигранных исков. Я не совсем понимаю, почему их собственная некомпетентность и неэффективность должны оплачиваться не из их 20%, которые они получают на ведение своей страховой деятельности, а из наших, которые они должны были бы выплатить", — заметил Шапарин.Ранее эксперт рассказал, что цены на ОСАГО повышаются из-за удорожания запасных частей автомобилей, но суммы страховой выплаты на ремонт авто уже не хватает, так как данные о подорожании разнятся с реальной картиной.

https://crimea.ria.ru/20220830/obman-na-avtomoykakh-kak-ne-stat-zhertvoy-razvoda--1124335956.html

https://crimea.ria.ru/20220623/mina-zamedlennogo-deystviya-chem-grozit-podorozhanie-osago-1123622993.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

экономика, общество, транспорт, мнения