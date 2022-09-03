Рейтинг@Mail.ru
ОСАГО: начало конца — эксперт предрек массовый отказ людей от страховки - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220903/osago-nachalo-kontsa--ekspert-predrek-massovyy-otkaz-lyudey-ot-strakhovki-1124385146.html
ОСАГО: начало конца — эксперт предрек массовый отказ людей от страховки
ОСАГО: начало конца — эксперт предрек массовый отказ людей от страховки - РИА Новости Крым, 02.09.2022
ОСАГО: начало конца — эксперт предрек массовый отказ людей от страховки
ОСАГО является необходимой составляющей цивилизованного общества, но повышение тарифов может привести к массовому отказу от страхования, при том, что... РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-03T03:07
2022-09-02T15:57
экономика
общество
транспорт
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111586/55/1115865512_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_da6f8befff684dc420e1a3c3dfe64905.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. ОСАГО является необходимой составляющей цивилизованного общества, но повышение тарифов может привести к массовому отказу от страхования, при том, что необходимости поднимать цены на страховку нет. Такое мнение РИА Новости Крым высказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.В пятницу Банк России заявил об увеличении на 26% вверх и вниз коридора базового тарифа ОСАГО с 13 сентября. Таким образом, для легковых автомобилей граждан базовая ставка будет устанавливаться страховщиками индивидуально для каждого водителя в диапазоне 1 646–7 535 рублей.По его мнению, это может привести к массовому отказу людей от страхования и разборкам на дорогах."В результате мы получим отказ людей от покупки ОСАГО. Сейчас уже отказываются 20% в среднем автомобилистов, в зависимости от региона и достатка, где-то больше, где-то меньше. Это необходимая вещь, с ее помощью удалось уйти от конфликтов на дороге, в том числе с участием криминальных элементов, и прийти к цивилизованному рынку. Во всем мире действует страховка своей ответственности перед другим человеком. И это достижение, от которого отказываться нельзя, потому что мы рискуем вернуться в те неприятные времена, когда все выясняли на дороге - у кого "крыша" лучше", — считает эксперт.По его мнению, необходимости в увеличении цены на страховку у компаний нет."В системе ОСАГО есть миллиарды недоплаченных денег. Повышать тарифы нет необходимости. Страховые компании, согласно действующему законодательству, должны выплачивать 77% от собранных денег. А выплачивают около 60%. Вот эта дельта в размере 18-20 миллиардов рублей каждый год - она остается в системе ОСАГО. Я спрашивал, куда эти деньги исчезают? На что мне ответили, что они идут на судебные штрафы проигранных исков. Я не совсем понимаю, почему их собственная некомпетентность и неэффективность должны оплачиваться не из их 20%, которые они получают на ведение своей страховой деятельности, а из наших, которые они должны были бы выплатить", — заметил Шапарин.Ранее эксперт рассказал, что цены на ОСАГО повышаются из-за удорожания запасных частей автомобилей, но суммы страховой выплаты на ремонт авто уже не хватает, так как данные о подорожании разнятся с реальной картиной.
https://crimea.ria.ru/20220830/obman-na-avtomoykakh-kak-ne-stat-zhertvoy-razvoda--1124335956.html
https://crimea.ria.ru/20220623/mina-zamedlennogo-deystviya-chem-grozit-podorozhanie-osago-1123622993.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111586/55/1115865512_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_59e0d372564181e7b54c89992890d7ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, общество, транспорт, мнения
ОСАГО: начало конца — эксперт предрек массовый отказ людей от страховки

Эксперт спрогнозировал массовый отказ от ОСАГО в связи с повышением тарифов

03:07 03.09.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРублевые купюры и монеты разного достоинства
Рублевые купюры и монеты разного достоинства - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. ОСАГО является необходимой составляющей цивилизованного общества, но повышение тарифов может привести к массовому отказу от страхования, при том, что необходимости поднимать цены на страховку нет. Такое мнение РИА Новости Крым высказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
В пятницу Банк России заявил об увеличении на 26% вверх и вниз коридора базового тарифа ОСАГО с 13 сентября. Таким образом, для легковых автомобилей граждан базовая ставка будет устанавливаться страховщиками индивидуально для каждого водителя в диапазоне 1 646–7 535 рублей.

"Сейчас две новости идут тандемом. Я бы назвал их "страховыми ножницами". Вчера была новость, что страховые компании будут рассчитывать размер выплат исходя из стоимости аналогов, а не самих запчастей. Сегодня появляется новость о том, что люди должны будут заплатить на 26% больше за страховку. В результате они не получат достаточной выплаты, а их уже давно не хватает на полноценный ремонт", — заметил Шапарин.

По его мнению, это может привести к массовому отказу людей от страхования и разборкам на дорогах.
Автомойка - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 08:31
Обман на автомойках: как не стать жертвой "развода"
"В результате мы получим отказ людей от покупки ОСАГО. Сейчас уже отказываются 20% в среднем автомобилистов, в зависимости от региона и достатка, где-то больше, где-то меньше. Это необходимая вещь, с ее помощью удалось уйти от конфликтов на дороге, в том числе с участием криминальных элементов, и прийти к цивилизованному рынку. Во всем мире действует страховка своей ответственности перед другим человеком. И это достижение, от которого отказываться нельзя, потому что мы рискуем вернуться в те неприятные времена, когда все выясняли на дороге - у кого "крыша" лучше", — считает эксперт.
По его мнению, необходимости в увеличении цены на страховку у компаний нет.
"В системе ОСАГО есть миллиарды недоплаченных денег. Повышать тарифы нет необходимости. Страховые компании, согласно действующему законодательству, должны выплачивать 77% от собранных денег. А выплачивают около 60%. Вот эта дельта в размере 18-20 миллиардов рублей каждый год - она остается в системе ОСАГО. Я спрашивал, куда эти деньги исчезают? На что мне ответили, что они идут на судебные штрафы проигранных исков. Я не совсем понимаю, почему их собственная некомпетентность и неэффективность должны оплачиваться не из их 20%, которые они получают на ведение своей страховой деятельности, а из наших, которые они должны были бы выплатить", — заметил Шапарин.
Электронный страховой полис - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 07:04
Мина замедленного действия: чем грозит подорожание ОСАГО
Ранее эксперт рассказал, что цены на ОСАГО повышаются из-за удорожания запасных частей автомобилей, но суммы страховой выплаты на ремонт авто уже не хватает, так как данные о подорожании разнятся с реальной картиной.
 
ЭкономикаОбществоТранспортМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:07ОСАГО: начало конца — эксперт предрек массовый отказ людей от страховки
00:01Дождь и ветер: прогноз погоды для Крыма на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 3 сентября
22:02Главные события и заявления дня: 2 сентября
21:54Ученые впервые сняли затонувший "Титаник" в формате 8K
21:31Тяга к сладкому и соусам – признак начала деменции
21:13Байден объявил войну половине населения США – политолог
20:59В Запорожской области задержан вооруженный пособник ВСУ
20:27"Северный поток" полностью остановлен на неопределенный срок
20:13Украина призналась в обстрелах Энергодара и Херсона
19:57Регулируем вручную: в Херсоне рассказали о работе переправы через Днепр
19:24Каким будет отчет МАГАТЭ по итогам посещения Запорожской АЭС – мнение
19:02Участникам СВО хотят бесплатно давать землю в Крыму за боевые заслуги
18:31Какая погода ждет Крым на выходных
18:05Корректировщик ВСУ совершил самоподрыв во время ареста на Запорожье
17:42Бессрочное пребывание и трудоустройство для беженцев: разъяснение МВД РФ
17:26Снаряды попали в частный сектор Новой Каховки – есть разрушения
17:11Минфины "Большой семерки" согласились ограничить цены на нефть из РФ
16:50В Херсонесе открылась выставка Сергея Сюхина "От Белого к Черному морю"
16:36В Крыму число отелей и санаториев с программой кешбэка выросло до 292
Лента новостейМолния