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Дождь и ветер: прогноз погоды для Крыма на субботу - РИА Новости Крым, 03.09.2022
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Дождь и ветер: прогноз погоды для Крыма на субботу
Дождь и ветер: прогноз погоды для Крыма на субботу - РИА Новости Крым, 03.09.2022
Дождь и ветер: прогноз погоды для Крыма на субботу
В субботу, благодаря влиянию холодного атмосферного фронта, на полуострове днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди, сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 03.09.2022
2022-09-03T00:01
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погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. В субботу, благодаря влиянию холодного атмосферного фронта, на полуострове днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди, сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +27...29.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +28…30.В Ялте, Алуште, Евпатории ночью без осадков +20...22, днем дожди и грозы, воздух прогреется до +27…29 градусовВ Керчи, Феодосии и Судаке аналогичная погода, днем на градус прохладнее.Температура морской воды в Ялте +27, в Севастополе, Феодосии, Алуште Севастополе и в Азовском море +26, в Евпатории +25, в Керченском проливе+24, в Черноморском +23.На всей территории Крыма объявлено штормовое предупреждение, в южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность
https://crimea.ria.ru/20220902/kakaya-pogoda-zhdet-krym-na-vykhodnykh-1124380228.html
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погода, погода в крыму, крым
Дождь и ветер: прогноз погоды для Крыма на субботу

Погода для Крыма на субботу, 3 сентября

00:01 03.09.2022 (обновлено: 00:24 03.09.2022)
 
© mabelamber-1377835/pixabayЗонт
Зонт
© mabelamber-1377835/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. В субботу, благодаря влиянию холодного атмосферного фронта, на полуострове днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди, сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 14…19, на побережье до 24, днем 26…31, в горах +20…25", - прогнозируют синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +27...29.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +28…30.
Ливень в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 18:31
Какая погода ждет Крым на выходных
В Ялте, Алуште, Евпатории ночью без осадков +20...22, днем дожди и грозы, воздух прогреется до +27…29 градусов
В Керчи, Феодосии и Судаке аналогичная погода, днем на градус прохладнее.
Температура морской воды в Ялте +27, в Севастополе, Феодосии, Алуште Севастополе и в Азовском море +26, в Евпатории +25, в Керченском проливе+24, в Черноморском +23.
На всей территории Крыма объявлено штормовое предупреждение, в южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 11:37
Крым накроет трехдневный шторм
 
ПогодаПогода в КрымуКрым
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Дождь и ветер: прогноз погоды для Крыма на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 3 сентября
22:02Главные события и заявления дня: 2 сентября
21:54Ученые впервые сняли затонувший "Титаник" в формате 8K
21:31Тяга к сладкому и соусам – признак начала деменции
21:13Байден объявил войну половине населения США – политолог
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19:02Участникам СВО хотят бесплатно давать землю в Крыму за боевые заслуги
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18:05Корректировщик ВСУ совершил самоподрыв во время ареста на Запорожье
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