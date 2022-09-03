https://crimea.ria.ru/20220903/dozhd-i-veter-prognoz-pogody-dlya-krymu-na-subbotu-1124385345.html

Дождь и ветер: прогноз погоды для Крыма на субботу

Дождь и ветер: прогноз погоды для Крыма на субботу - РИА Новости Крым, 03.09.2022

Дождь и ветер: прогноз погоды для Крыма на субботу

В субботу, благодаря влиянию холодного атмосферного фронта, на полуострове днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди, сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 03.09.2022

2022-09-03T00:01

2022-09-03T00:01

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погода

погода в крыму

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. В субботу, благодаря влиянию холодного атмосферного фронта, на полуострове днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди, сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +27...29.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +28…30.В Ялте, Алуште, Евпатории ночью без осадков +20...22, днем дожди и грозы, воздух прогреется до +27…29 градусовВ Керчи, Феодосии и Судаке аналогичная погода, днем на градус прохладнее.Температура морской воды в Ялте +27, в Севастополе, Феодосии, Алуште Севастополе и в Азовском море +26, в Евпатории +25, в Керченском проливе+24, в Черноморском +23.На всей территории Крыма объявлено штормовое предупреждение, в южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность

https://crimea.ria.ru/20220902/kakaya-pogoda-zhdet-krym-na-vykhodnykh-1124380228.html

https://crimea.ria.ru/20220902/krym-nakroet-trekhdnevnyy-shtorm-1124378292.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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