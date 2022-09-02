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ВСУ за сутки потеряли более 300 бойцов в ходе безуспешного наступления - РИА Новости Крым, 02.09.2022
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ВСУ за сутки потеряли более 300 бойцов в ходе безуспешного наступления
ВСУ за сутки потеряли более 300 бойцов в ходе безуспешного наступления - РИА Новости Крым, 02.09.2022
ВСУ за сутки потеряли более 300 бойцов в ходе безуспешного наступления
Украинская армия продолжает нести большие потери при безуспешных попытках закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении, сообщил... РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T15:23
2022-09-02T15:24
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Украинская армия продолжает нести большие потери при безуспешных попытках закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, в районе населенного пункта Андреевка Херсонской области сбиты два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29, переоборудованный для применения американских противолокационных ракет HARM."Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 60-й пехотной бригады в районе населенных пунктов Добрянка и Нововоронцовка Херсонской области уничтожено более 30 и ранено до 15 националистов", – добавил он.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220902/pri-ocherednykh-popytkakh-nastupat-vsu-nesut-bolshie-poteri--shoygu-1124379373.html
https://crimea.ria.ru/20220902/kapitulyatsiya-ili-perevorot-ekspert-o-posledstviyakh-provala-nastupleniya-vsu-1124379036.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ за сутки потеряли более 300 бойцов в ходе безуспешного наступления

МО РФ: в ходе безуспешного наступления ВСУ потеряли 300 военнослужащих и 13 танков

15:23 02.09.2022 (обновлено: 15:24 02.09.2022)
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Украинская армия продолжает нести большие потери при безуспешных попытках закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Всего за сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 других боевых бронированных машин, 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 330 военнослужащих. Взято в плен два боевика", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.
Кроме того, в районе населенного пункта Андреевка Херсонской области сбиты два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29, переоборудованный для применения американских противолокационных ракет HARM.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
12:20
При очередных попытках наступать ВСУ несут большие потери – Шойгу
"Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 60-й пехотной бригады в районе населенных пунктов Добрянка и Нововоронцовка Херсонской области уничтожено более 30 и ранено до 15 националистов", – добавил он.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Танкисты оперативно-боевого тактического формирования ДНР - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
12:31Радио "Спутник в Крыму"
Капитуляция или переворот: эксперт о последствиях провала наступления ВСУ
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФИгорь КонашенковВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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