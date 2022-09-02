https://crimea.ria.ru/20220902/vsu-za-sutki-poteryali-bolee-300-boytsov-v-khode-bezuspeshnogo-nastupleniya-1124383933.html

ВСУ за сутки потеряли более 300 бойцов в ходе безуспешного наступления

ВСУ за сутки потеряли более 300 бойцов в ходе безуспешного наступления - РИА Новости Крым, 02.09.2022

ВСУ за сутки потеряли более 300 бойцов в ходе безуспешного наступления

Украинская армия продолжает нести большие потери при безуспешных попытках закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении, сообщил... РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T15:23

2022-09-02T15:23

2022-09-02T15:24

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Украинская армия продолжает нести большие потери при безуспешных попытках закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, в районе населенного пункта Андреевка Херсонской области сбиты два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29, переоборудованный для применения американских противолокационных ракет HARM."Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 60-й пехотной бригады в районе населенных пунктов Добрянка и Нововоронцовка Херсонской области уничтожено более 30 и ранено до 15 националистов", – добавил он.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220902/pri-ocherednykh-popytkakh-nastupat-vsu-nesut-bolshie-poteri--shoygu-1124379373.html

https://crimea.ria.ru/20220902/kapitulyatsiya-ili-perevorot-ekspert-o-posledstviyakh-provala-nastupleniya-vsu-1124379036.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины)