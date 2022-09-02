https://crimea.ria.ru/20220902/kakaya-pogoda-zhdet-krym-na-vykhodnykh-1124380228.html

Какая погода ждет Крым на выходных

Какая погода ждет Крым на выходных - РИА Новости Крым, 02.09.2022

Какая погода ждет Крым на выходных

В предстоящие выходные в Крыму прогнозируется до 32 градусов тепла, но местами пройдут дожди с грозами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий... РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T18:31

2022-09-02T18:31

2022-09-02T18:05

крым

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В предстоящие выходные в Крыму прогнозируется до 32 градусов тепла, но местами пройдут дожди с грозами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье ситуация начнет постепенно стабилизироваться. В ночные часы еще возможны кратковременные осадки, однако днем уже будет ясно и сухо.На следующей неделе температура воздуха в дневные часы также будет повышаться до +23…28 градусов, однако по ночам уже станет свежо. Таким образом, Крым плавно войдет в бархатный сезон.

https://crimea.ria.ru/20220902/krym-nakroet-trekhdnevnyy-shtorm-1124378292.html

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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