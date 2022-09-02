Какая погода ждет Крым на выходных
ФОБОС: в Крыму на выходных до +32 градусов и грозовые дожди
© РИА Новости КрымЛивень в Симферополе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В предстоящие выходные в Крыму прогнозируется до 32 градусов тепла, но местами пройдут дожди с грозами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В ночь на субботу будет спокойно и тепло, температура +15…20 градусов и без осадков. Однако в дневные часы к Крыму подберется "Черноморская депрессия", небо начнет хмуриться, местами возникнут кучево-дождевые облака, возвещающие о себе скоротечным локальным ливнем и грозами. Ветер северо-восточный порывистый. Однако и это не собьет температуру, днем +27…32, что намного выше, чем должно быть в начале осени", - рассказал он.
В воскресенье ситуация начнет постепенно стабилизироваться. В ночные часы еще возможны кратковременные осадки, однако днем уже будет ясно и сухо.
"В ночные часы посвежеет до +13…18, а днем в воскресенье станет очень комфортно. Уходящий тыл циклона передаст эстафету антициклону. Переменная облачность, без осадков. Днем будет до +25 градусов, что идеально укладывается в рамки климатической нормы", - добавил он.
На следующей неделе температура воздуха в дневные часы также будет повышаться до +23…28 градусов, однако по ночам уже станет свежо. Таким образом, Крым плавно войдет в бархатный сезон.