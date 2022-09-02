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Какая погода ждет Крым на выходных - РИА Новости Крым, 02.09.2022
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Какая погода ждет Крым на выходных
Какая погода ждет Крым на выходных - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Какая погода ждет Крым на выходных
В предстоящие выходные в Крыму прогнозируется до 32 градусов тепла, но местами пройдут дожди с грозами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий... РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T18:31
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крым
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В предстоящие выходные в Крыму прогнозируется до 32 градусов тепла, но местами пройдут дожди с грозами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье ситуация начнет постепенно стабилизироваться. В ночные часы еще возможны кратковременные осадки, однако днем уже будет ясно и сухо.На следующей неделе температура воздуха в дневные часы также будет повышаться до +23…28 градусов, однако по ночам уже станет свежо. Таким образом, Крым плавно войдет в бархатный сезон.
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крым, центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода
Какая погода ждет Крым на выходных

ФОБОС: в Крыму на выходных до +32 градусов и грозовые дожди

18:31 02.09.2022
 
© РИА Новости КрымЛивень в Симферополе
Ливень в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В предстоящие выходные в Крыму прогнозируется до 32 градусов тепла, но местами пройдут дожди с грозами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В ночь на субботу будет спокойно и тепло, температура +15…20 градусов и без осадков. Однако в дневные часы к Крыму подберется "Черноморская депрессия", небо начнет хмуриться, местами возникнут кучево-дождевые облака, возвещающие о себе скоротечным локальным ливнем и грозами. Ветер северо-восточный порывистый. Однако и это не собьет температуру, днем +27…32, что намного выше, чем должно быть в начале осени", - рассказал он.
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
11:37
Крым накроет трехдневный шторм
В воскресенье ситуация начнет постепенно стабилизироваться. В ночные часы еще возможны кратковременные осадки, однако днем уже будет ясно и сухо.
"В ночные часы посвежеет до +13…18, а днем в воскресенье станет очень комфортно. Уходящий тыл циклона передаст эстафету антициклону. Переменная облачность, без осадков. Днем будет до +25 градусов, что идеально укладывается в рамки климатической нормы", - добавил он.
На следующей неделе температура воздуха в дневные часы также будет повышаться до +23…28 градусов, однако по ночам уже станет свежо. Таким образом, Крым плавно войдет в бархатный сезон.
 
КрымЦентр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецПогода в КрымуКрымская погода
 
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