https://crimea.ria.ru/20220902/dnem-i-nochyu-minoborony-pokazalo-rabotu-rszo-uragan-po-pozitsiyam-vsu-1124377273.html

Днем и ночью: Минобороны показало работу РСЗО "Ураган" по позициям ВСУ

Днем и ночью: Минобороны показало работу РСЗО "Ураган" по позициям ВСУ - РИА Новости Крым, 02.09.2022

Днем и ночью: Минобороны показало работу РСЗО "Ураган" по позициям ВСУ

Минобороны России показало кадры работы реактивных систем залпового огня "Ураган" в дневное и ночное время суток по позициям украинских военных в ходе... РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T10:29

2022-09-02T10:29

2022-09-02T10:29

армия и флот

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Минобороны России показало кадры работы реактивных систем залпового огня "Ураган" в дневное и ночное время суток по позициям украинских военных в ходе специальной военной операции. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства."В ходе проведения специальной военной операции артиллерийские подразделения Вооруженных сил Российской Федерации днем и ночью продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления и опорных пунктов, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника", – говорится в комментарии к видео."Ураган" – советская реактивная система залпового огня калибра 220 миллиметров. Боевая и транспортно-заряжающая машина базируются на модернизированном шасси грузового автомобиля ЗИЛ-135ЛМ. Количество снарядов в залпе одной боевой машины: 16 штук. Время залпа с одной боевой машины – 20 секунд. Масса боевой машины – 20 тонн, реактивного снаряда – 280 кг.В Вооруженных силах России РСЗО "Ураган" стоят на вооружении артиллерийских бригад общевойсковых армий и артиллерийских полков дивизий.Предназначена для поражения живой силы, легкобронированной и бронированной техники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения командных пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, дистанционной установки противотанковых и противопехотных минных полей в зоне боевых действий на удалении от 10 до 35 км.

https://crimea.ria.ru/20220825/rossiyskie-voennye-podavili-artpozitsii-vsu-obstrelivavshie-zaes-1124288940.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине