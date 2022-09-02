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Днем и ночью: Минобороны показало работу РСЗО "Ураган" по позициям ВСУ - РИА Новости Крым, 02.09.2022
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Днем и ночью: Минобороны показало работу РСЗО "Ураган" по позициям ВСУ
Днем и ночью: Минобороны показало работу РСЗО "Ураган" по позициям ВСУ - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Днем и ночью: Минобороны показало работу РСЗО "Ураган" по позициям ВСУ
Минобороны России показало кадры работы реактивных систем залпового огня "Ураган" в дневное и ночное время суток по позициям украинских военных в ходе... РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T10:29
2022-09-02T10:29
армия и флот
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Минобороны России показало кадры работы реактивных систем залпового огня "Ураган" в дневное и ночное время суток по позициям украинских военных в ходе специальной военной операции. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства."В ходе проведения специальной военной операции артиллерийские подразделения Вооруженных сил Российской Федерации днем и ночью продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления и опорных пунктов, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника", – говорится в комментарии к видео."Ураган" – советская реактивная система залпового огня калибра 220 миллиметров. Боевая и транспортно-заряжающая машина базируются на модернизированном шасси грузового автомобиля ЗИЛ-135ЛМ. Количество снарядов в залпе одной боевой машины: 16 штук. Время залпа с одной боевой машины – 20 секунд. Масса боевой машины – 20 тонн, реактивного снаряда – 280 кг.В Вооруженных силах России РСЗО "Ураган" стоят на вооружении артиллерийских бригад общевойсковых армий и артиллерийских полков дивизий.Предназначена для поражения живой силы, легкобронированной и бронированной техники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения командных пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, дистанционной установки противотанковых и противопехотных минных полей в зоне боевых действий на удалении от 10 до 35 км.
https://crimea.ria.ru/20220825/rossiyskie-voennye-podavili-artpozitsii-vsu-obstrelivavshie-zaes-1124288940.html
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армия и флот, министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине
Днем и ночью: Минобороны показало работу РСЗО "Ураган" по позициям ВСУ

Минобороны показали видеокадры работы РСЗО "Ураган" по позициям украинской армии

10:29 02.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ
Военнослужащий Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Минобороны России показало кадры работы реактивных систем залпового огня "Ураган" в дневное и ночное время суток по позициям украинских военных в ходе специальной военной операции. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.
"В ходе проведения специальной военной операции артиллерийские подразделения Вооруженных сил Российской Федерации днем и ночью продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления и опорных пунктов, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника", – говорится в комментарии к видео.
"Ураган" – советская реактивная система залпового огня калибра 220 миллиметров. Боевая и транспортно-заряжающая машина базируются на модернизированном шасси грузового автомобиля ЗИЛ-135ЛМ. Количество снарядов в залпе одной боевой машины: 16 штук. Время залпа с одной боевой машины – 20 секунд. Масса боевой машины – 20 тонн, реактивного снаряда – 280 кг.
В Вооруженных силах России РСЗО "Ураган" стоят на вооружении артиллерийских бригад общевойсковых армий и артиллерийских полков дивизий.
Предназначена для поражения живой силы, легкобронированной и бронированной техники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения командных пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, дистанционной установки противотанковых и противопехотных минных полей в зоне боевых действий на удалении от 10 до 35 км.
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