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Часть Крыма в пятницу осталась без воды из-за ремонтов - адреса - РИА Новости Крым, 02.09.2022
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Часть Крыма в пятницу осталась без воды из-за ремонтов - адреса
Часть Крыма в пятницу осталась без воды из-за ремонтов - адреса - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Часть Крыма в пятницу осталась без воды из-за ремонтов - адреса
Часть Крыма в пятницу осталась без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T10:38
2022-09-02T10:38
крым
вода в крыму
общество
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Часть Крыма в пятницу осталась без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".По данным компании, в Симферополе до 18 часов без воды останутся абоненты, расположенные по улицам Пригородной, Мира, Школьной, Северной, а также на прилегающих улицах и переулках. В связи с ремонтными работами на сетях холодного водоснабжения до 19.00 будет ограничено водоснабжение улицы Киевская.В Феодосии до пяти часов вечера без воды улицы Пименова, 1-19, Мокроуса, 1-13.В алуштинском селе Малореченское до 17.00 отключены от подачи ресурса улицы Парковая, Морская, А. Дижи.Из-за крупной аварии на Донузлавском водоводе без воды остаются евпаторийские поселки Мирный и Новоозерный, села Поповка и Коса Южная, людей обеспечивают привозной водой.
https://crimea.ria.ru/20220831/iz-za-avarii-na-vodovode-pod-evpatoriey-bez-vody-esche-dva-sela--mchs-1124359585.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, вода в крыму, общество, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Часть Крыма в пятницу осталась без воды из-за ремонтов - адреса

В четырех муниципалитетах Крыма в пятницу нет воды из-за ремонтов на сетях

10:38 02.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичВода
Вода - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Часть Крыма в пятницу осталась без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".
По данным компании, в Симферополе до 18 часов без воды останутся абоненты, расположенные по улицам Пригородной, Мира, Школьной, Северной, а также на прилегающих улицах и переулках. В связи с ремонтными работами на сетях холодного водоснабжения до 19.00 будет ограничено водоснабжение улицы Киевская.
Красноперекопск очередь за питьевой водой - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 16:32
Из-за аварии на водоводе под Евпаторией без воды еще два села – МЧС
В Феодосии до пяти часов вечера без воды улицы Пименова, 1-19, Мокроуса, 1-13.
В алуштинском селе Малореченское до 17.00 отключены от подачи ресурса улицы Парковая, Морская, А. Дижи.
Из-за крупной аварии на Донузлавском водоводе без воды остаются евпаторийские поселки Мирный и Новоозерный, села Поповка и Коса Южная, людей обеспечивают привозной водой.
 
КрымВода в КрымуОбществоЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
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