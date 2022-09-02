https://crimea.ria.ru/20220902/chast-kryma-v-pyatnitsu-ostalas-bez-vody-iz-za-remontov---adresa-1124377405.html

Часть Крыма в пятницу осталась без воды из-за ремонтов - адреса

Часть Крыма в пятницу осталась без воды из-за ремонтов - адреса - РИА Новости Крым, 02.09.2022

Часть Крыма в пятницу осталась без воды из-за ремонтов - адреса

Часть Крыма в пятницу осталась без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T10:38

2022-09-02T10:38

2022-09-02T10:38

крым

вода в крыму

общество

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Часть Крыма в пятницу осталась без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".По данным компании, в Симферополе до 18 часов без воды останутся абоненты, расположенные по улицам Пригородной, Мира, Школьной, Северной, а также на прилегающих улицах и переулках. В связи с ремонтными работами на сетях холодного водоснабжения до 19.00 будет ограничено водоснабжение улицы Киевская.В Феодосии до пяти часов вечера без воды улицы Пименова, 1-19, Мокроуса, 1-13.В алуштинском селе Малореченское до 17.00 отключены от подачи ресурса улицы Парковая, Морская, А. Дижи.Из-за крупной аварии на Донузлавском водоводе без воды остаются евпаторийские поселки Мирный и Новоозерный, села Поповка и Коса Южная, людей обеспечивают привозной водой.

https://crimea.ria.ru/20220831/iz-za-avarii-na-vodovode-pod-evpatoriey-bez-vody-esche-dva-sela--mchs-1124359585.html

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму, общество, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя