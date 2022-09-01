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Россияне стали больше тратить на детей - РИА Новости Крым, 01.09.2022
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Россияне стали больше тратить на детей
Россияне стали больше тратить на детей - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Россияне стали больше тратить на детей
В российских семьях выросли расходы на детей. Таковы результаты опроса, проведенного компанией "Ингосстрах" и Финансовым университетом при правительстве РФ,... РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T07:58
2022-09-01T07:58
общество
опрос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В российских семьях выросли расходы на детей. Таковы результаты опроса, проведенного компанией "Ингосстрах" и Финансовым университетом при правительстве РФ, пишет "Национальная служба новостей".По данным исследования, половина россиян признались в том, что их "детские" расходы увеличились в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. 15% респондентов увеличили траты еще больше. При этом средняя ежемесячная сумма расходов на ребенка составляет около 12 тыс. рублей.В структуре расходов самую большую часть занимают стоимость детского отдыха и оздоровление – 31,4 и 18,6% соответственно, при этом все больше родителей рассматривают возможность приобретения страховок от несчастных случаев и полисов ДМС для своих детей. На третьем месте – музыкальное образование, далее следует изучение иностранных языков.Ранее ВЦИОМ посчитал число россиян со сбережениями. Совсем не откладывают деньги и тратят все на текущие нужды 39% россиян, за 10 лет их доля сократилась. Основная стратегия у населения сегодня — откладывать после всех необходимых трат — 44%.
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РИА Новости Крым
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общество, опрос
Россияне стали больше тратить на детей

Россияне рассказали, сколько тратят на детей

07:58 01.09.2022
 
© Фото: pixabayДети
Дети
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В российских семьях выросли расходы на детей. Таковы результаты опроса, проведенного компанией "Ингосстрах" и Финансовым университетом при правительстве РФ, пишет "Национальная служба новостей".
По данным исследования, половина россиян признались в том, что их "детские" расходы увеличились в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. 15% респондентов увеличили траты еще больше. При этом средняя ежемесячная сумма расходов на ребенка составляет около 12 тыс. рублей.
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В структуре расходов самую большую часть занимают стоимость детского отдыха и оздоровление – 31,4 и 18,6% соответственно, при этом все больше родителей рассматривают возможность приобретения страховок от несчастных случаев и полисов ДМС для своих детей. На третьем месте – музыкальное образование, далее следует изучение иностранных языков.
Ранее ВЦИОМ посчитал число россиян со сбережениями. Совсем не откладывают деньги и тратят все на текущие нужды 39% россиян, за 10 лет их доля сократилась. Основная стратегия у населения сегодня — откладывать после всех необходимых трат — 44%.
 
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