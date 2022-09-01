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Дети-сироты в Севастополе получат более 70 млн на собственное жилье
Дети-сироты в Севастополе получат более 70 млн на собственное жилье - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Дети-сироты в Севастополе получат более 70 млн на собственное жилье
Власти Севастополя выплатит более 70 млн рублей детям-сиротам на приобретение собственного жилья. Соответствующее решение принято на заседании правительства. РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T13:49
2022-09-01T13:49
2022-09-01T13:49
севастополь
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общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Власти Севастополя выплатит более 70 млн рублей детям-сиротам на приобретение собственного жилья. Соответствующее решение принято на заседании правительства.Необходимую сумму направят из средств, выделенных ранее департаменту капитального строительства на текущий год.По ее словам, на данный момент в департамент подано 15 заявлений на получение жилищных сертификатов.Всего до конца года власти Севастополя намерены успеть обеспечить жильем более 130 детей-сирот. Для этого планируют "приобрести 44 благоустроенных жилых помещения, передать 54 квартиры в доме на Лабораторном шоссе и построить четыре дома в Инкермане — на 36 квартир", уточнили в капстрое.Ранее, 29 августа, губернатор Севастополя сообщил о смене главы департамента капитального строительства города.
https://crimea.ria.ru/20220627/byvshemu-meru-dali-srok-za-plokhoy-dom-dlya-siroty-1123673085.html
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севастополь, правительство севастополя, общество
Дети-сироты в Севастополе получат более 70 млн на собственное жилье
Власти Севастополя направят детям-сиротам более 70 млн на приобретение собственного жилья
СЕВАСТОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Власти Севастополя выплатит более 70 млн рублей детям-сиротам на приобретение собственного жилья. Соответствующее решение принято на заседании правительства.
Необходимую сумму направят из средств, выделенных ранее департаменту капитального строительства на текущий год.
"Выделено 144,5 млн рублей на обеспечение категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мы просим перераспределить 70,9 млн рублей для выдачи социальной выплаты", – сообщила замдиректора департамента капитального строительства Ирина Гагарина, выносившая проект постановления на рассмотрение правительства.
По ее словам, на данный момент в департамент подано 15 заявлений на получение жилищных сертификатов.
Всего до конца года власти Севастополя намерены успеть обеспечить жильем более 130 детей-сирот. Для этого планируют "приобрести 44 благоустроенных жилых помещения, передать 54 квартиры в доме на Лабораторном шоссе и построить четыре дома в Инкермане — на 36 квартир", уточнили в капстрое.
Ранее, 29 августа, губернатор Севастополя сообщил
о смене главы департамента капитального строительства города.