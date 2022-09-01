https://crimea.ria.ru/20220901/deti-siroty-v-sevastopole-poluchat-bolee-70-mln-na-sobstvennoe-zhile-1124369806.html

Дети-сироты в Севастополе получат более 70 млн на собственное жилье

Дети-сироты в Севастополе получат более 70 млн на собственное жилье - РИА Новости Крым, 01.09.2022

Дети-сироты в Севастополе получат более 70 млн на собственное жилье

Власти Севастополя выплатит более 70 млн рублей детям-сиротам на приобретение собственного жилья. Соответствующее решение принято на заседании правительства. РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T13:49

2022-09-01T13:49

2022-09-01T13:49

севастополь

правительство севастополя

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Власти Севастополя выплатит более 70 млн рублей детям-сиротам на приобретение собственного жилья. Соответствующее решение принято на заседании правительства.Необходимую сумму направят из средств, выделенных ранее департаменту капитального строительства на текущий год.По ее словам, на данный момент в департамент подано 15 заявлений на получение жилищных сертификатов.Всего до конца года власти Севастополя намерены успеть обеспечить жильем более 130 детей-сирот. Для этого планируют "приобрести 44 благоустроенных жилых помещения, передать 54 квартиры в доме на Лабораторном шоссе и построить четыре дома в Инкермане — на 36 квартир", уточнили в капстрое.Ранее, 29 августа, губернатор Севастополя сообщил о смене главы департамента капитального строительства города.

https://crimea.ria.ru/20220627/byvshemu-meru-dali-srok-za-plokhoy-dom-dlya-siroty-1123673085.html

севастополь

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севастополь, правительство севастополя, общество