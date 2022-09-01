https://crimea.ria.ru/20220901/covid-19-v-krymu-i-sevastopole--snova-rezkiy-rost-zabolevaemosti-1124367380.html

COVID-19 в Крыму и Севастополе — снова резкий рост заболеваемости

COVID-19 в Крыму и Севастополе — снова резкий рост заболеваемости - РИА Новости Крым, 01.09.2022

COVID-19 в Крыму и Севастополе — снова резкий рост заболеваемости

На территории Крыма и Севастополя зарегистрировано 745 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в профильных ведомствах регионов. РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T11:13

2022-09-01T11:13

2022-09-01T11:13

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

крым

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1a/1124303858_0:110:1528:970_1920x0_80_0_0_282f3f9ad6b2535b7dfc82a616ca5b6b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. На территории Крыма и Севастополя зарегистрировано 745 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в профильных ведомствах регионов."За 31 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 525 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 195 120 положительных на Covid-19. За истекшие сутки госпитализировано 56 пациентов за все время на стационарном лечении находились 60 710 человек", - сообщает Минздрав РК.За сутки выздоровели 421 человек, за весь период – 185 436 пациентов.Всего в горбольницах развернута 164 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 89 947 человек, выздоровели 85 576.Сутками ранее в Крыму и Севастополе выявлено 537 случаев COVID-19 за сутки, умерли два человека.

https://crimea.ria.ru/20220811/v-rossii-u-patsientov-vyyavili-novyy-shtamm-koronavirusa---deltakron-1124133673.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, севастополь