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COVID-19 в Крыму и Севастополе — снова резкий рост заболеваемости
COVID-19 в Крыму и Севастополе — снова резкий рост заболеваемости - РИА Новости Крым, 01.09.2022
COVID-19 в Крыму и Севастополе — снова резкий рост заболеваемости
На территории Крыма и Севастополя зарегистрировано 745 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в профильных ведомствах регионов. РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T11:13
2022-09-01T11:13
2022-09-01T11:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. На территории Крыма и Севастополя зарегистрировано 745 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в профильных ведомствах регионов."За 31 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 525 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 195 120 положительных на Covid-19. За истекшие сутки госпитализировано 56 пациентов за все время на стационарном лечении находились 60 710 человек", - сообщает Минздрав РК.За сутки выздоровели 421 человек, за весь период – 185 436 пациентов.Всего в горбольницах развернута 164 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 89 947 человек, выздоровели 85 576.Сутками ранее в Крыму и Севастополе выявлено 537 случаев COVID-19 за сутки, умерли два человека.
https://crimea.ria.ru/20220811/v-rossii-u-patsientov-vyyavili-novyy-shtamm-koronavirusa---deltakron-1124133673.html
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РИА Новости Крым
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, севастополь
COVID-19 в Крыму и Севастополе — снова резкий рост заболеваемости
В Крыму и Севастополе выявлено 745 случаев COVID-19 за сутки
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. На территории Крыма и Севастополя зарегистрировано 745 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в профильных ведомствах регионов.
"За 31 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 525 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 195 120 положительных на Covid-19. За истекшие сутки госпитализировано 56 пациентов за все время на стационарном лечении находились 60 710 человек", - сообщает Минздрав РК.
За сутки выздоровели 421 человек, за весь период – 185 436 пациентов.
"За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 6 человек. Выписан 21 пациент. На данный момент в больницах находится 146 пациентов, из них 125 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.
Всего в горбольницах развернута 164 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 89 947 человек, выздоровели 85 576.
Сутками ранее в Крыму и Севастополе выявлено 537 случаев COVID-19 за сутки, умерли два человека.