Позиция Турции по Крыму сотрудничеству не мешает – Кремль
В Кремле заявили, что позиция Турции по Крыму не мешает двустороннему взаимодействию
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Позиция Анкары по вопросу принадлежности Крыма не мешает сотрудничеству Турции и России, взаимодействие между странами имеет большой потенциал. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля подчеркнул, что Анкара изначально заявила о несогласии с Москвой по Крыму, однако полуостров является неотъемлемой частью России и "невозможно то, о чем говорит Эрдоган".
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"Это не мешает там, где нам выгодно, взаимодействовать с Турецкой республикой. Мы высоко ценим усилия Турецкой республики по расшивке сложных ситуаций, как это было с зерном. Там, где нам выгодно, мы общались, будем общаться. У нас очень хороший потенциал для углубления взаимодействия", - отметил Песков.
Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын в интервью CNN заявил, что "передача Крыма Украине должна быть основой любого соглашения между Москвой и Киевом, которое будет заключено".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".