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Позиция Турции по Крыму сотрудничеству не мешает – Кремль - РИА Новости Крым, 31.08.2022
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Позиция Турции по Крыму сотрудничеству не мешает – Кремль
Позиция Турции по Крыму сотрудничеству не мешает – Кремль - РИА Новости Крым, 31.08.2022
Позиция Турции по Крыму сотрудничеству не мешает – Кремль
Позиция Анкары по вопросу принадлежности Крыма не мешает сотрудничеству Турции и России, взаимодействие между странами имеет большой потенциал. Об этом со... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T13:06
2022-08-31T13:06
крым
украина
турция
дмитрий песков
российская федерация (россия, рф)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Позиция Анкары по вопросу принадлежности Крыма не мешает сотрудничеству Турции и России, взаимодействие между странами имеет большой потенциал. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.Представитель Кремля подчеркнул, что Анкара изначально заявила о несогласии с Москвой по Крыму, однако полуостров является неотъемлемой частью России и "невозможно то, о чем говорит Эрдоган".Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын в интервью CNN заявил, что "передача Крыма Украине должна быть основой любого соглашения между Москвой и Киевом, которое будет заключено".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://crimea.ria.ru/20220824/predstavitel-erdogana-pozitsiya-ankary--vozvraschenie-kryma-ukraine-1124270092.html
https://crimea.ria.ru/20220830/turtsiya-imeet-vidy-na-krym-diplomat-obyasnil-podopleku-ritoriki-erdogana--1124332278.html
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крым, украина, турция, дмитрий песков, российская федерация (россия, рф), политика
Позиция Турции по Крыму сотрудничеству не мешает – Кремль

В Кремле заявили, что позиция Турции по Крыму не мешает двустороннему взаимодействию

13:06 31.08.2022
 
© РИА Новости . Олеся Печенкина / Перейти в фотобанкПобережье Черного моря в Республике Крым.
Побережье Черного моря в Республике Крым. - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Олеся Печенкина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Позиция Анкары по вопросу принадлежности Крыма не мешает сотрудничеству Турции и России, взаимодействие между странами имеет большой потенциал. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля подчеркнул, что Анкара изначально заявила о несогласии с Москвой по Крыму, однако полуостров является неотъемлемой частью России и "невозможно то, о чем говорит Эрдоган".
Турецкий курорт Анталья - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 09:54
Представитель Эрдогана: позиция Анкары — возвращение Крыма Украине
"Это не мешает там, где нам выгодно, взаимодействовать с Турецкой республикой. Мы высоко ценим усилия Турецкой республики по расшивке сложных ситуаций, как это было с зерном. Там, где нам выгодно, мы общались, будем общаться. У нас очень хороший потенциал для углубления взаимодействия", - отметил Песков.
Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын в интервью CNN заявил, что "передача Крыма Украине должна быть основой любого соглашения между Москвой и Киевом, которое будет заключено".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
Вчера, 03:31
Турция имеет виды на Крым: дипломат объяснил подоплеку риторики Эрдогана
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
КрымУкраинаТурцияДмитрий ПесковРоссийская Федерация (Россия, РФ)Политика
 
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