https://crimea.ria.ru/20220831/pozitsiya-turtsii-po-krymu-sotrudnichestvu-ne-meshaet--kreml-1124353937.html

Позиция Турции по Крыму сотрудничеству не мешает – Кремль

Позиция Турции по Крыму сотрудничеству не мешает – Кремль - РИА Новости Крым, 31.08.2022

Позиция Турции по Крыму сотрудничеству не мешает – Кремль

Позиция Анкары по вопросу принадлежности Крыма не мешает сотрудничеству Турции и России, взаимодействие между странами имеет большой потенциал. Об этом со... РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T13:06

2022-08-31T13:06

2022-08-31T13:06

крым

украина

турция

дмитрий песков

российская федерация (россия, рф)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Позиция Анкары по вопросу принадлежности Крыма не мешает сотрудничеству Турции и России, взаимодействие между странами имеет большой потенциал. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.Представитель Кремля подчеркнул, что Анкара изначально заявила о несогласии с Москвой по Крыму, однако полуостров является неотъемлемой частью России и "невозможно то, о чем говорит Эрдоган".Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын в интервью CNN заявил, что "передача Крыма Украине должна быть основой любого соглашения между Москвой и Киевом, которое будет заключено".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://crimea.ria.ru/20220824/predstavitel-erdogana-pozitsiya-ankary--vozvraschenie-kryma-ukraine-1124270092.html

https://crimea.ria.ru/20220830/turtsiya-imeet-vidy-na-krym-diplomat-obyasnil-podopleku-ritoriki-erdogana--1124332278.html

крым

украина

турция

российская федерация (россия, рф)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, украина, турция, дмитрий песков, российская федерация (россия, рф), политика