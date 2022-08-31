https://crimea.ria.ru/20220831/deputat-gosdumy-otsenil-initsiativu-o-novykh-trebovaniyakh-k-voditelyam-v-rf-1124347706.html

Депутат Госдумы оценил инициативу о новых требованиях к водителям в РФ

Депутат Госдумы оценил инициативу о новых требованиях к водителям в РФ - РИА Новости Крым, 31.08.2022

Депутат Госдумы оценил инициативу о новых требованиях к водителям в РФ

Для введения требований по перевозке домашних животных в изолированных контейнерах нужно учесть множество факторов, поэтому инициатива нереализуема. Такое... РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T08:09

2022-08-31T08:09

2022-08-31T08:09

общество

закон и право

государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Для введения требований по перевозке домашних животных в изолированных контейнерах нужно учесть множество факторов, поэтому инициатива нереализуема. Такое мнение выразил первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил дополнить ПДД требованиями по перевозке питомцев в авто. По словам парламентария, сегодня правила дорожного движения не регулируют вопросы перевозки питомцев в салоне автомобиля. В тоже время свободное перемещение животных по салону может нести дополнительную угрозу как для водителей автотранспорта, так и для животных в случае ДТП.Владимир Бурматов считает такое предложение нереализуемым. По его мнению, ответственность за безопасность пассажиров, в том числе животных, транспортного средства и свою собственную в соответствии с действующими ПДД несет водитель. В связи с этим он должен выбирать и способ ее обеспечения.Кроме того, для принятия подобных изменений в правила дорожного движения, нужно учесть множество нюансов, в том числе размер животного и дальность поездки. В контейнере животное должно не просто разместиться, но и свободно двигаться, не чувствуя себя стесненным, утверждает Бурматов. Так, на его взгляд, подобные боксы подходят только для маленьких животных и только на короткие расстояния."Люди сегодня путешествуют со своими любимцами на тысячи километров и оборудуют для них полноценные места с автогамаками, автокреслами, специальными ремнями фиксации для животных или даже переоборудуют багажные отделения в джипах и универсалах для перевозки любимцев. Это куда лучше контейнера или бокса", – констатировал он и добавил, что безопасность всех участников движения остается в приоритете, однако обеспечивать ее нужно с помощью создания дополнительных возможностей, а не искусственных ограничений.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, закон и право, государственная дума рф