https://crimea.ria.ru/20220830/v-sakakh-novofedorovke-i-esche-pyati-selakh-otklyuchena-podacha-gaza-1124339849.html
В Саках, Новофедоровке и еще пяти селах отключена подача газа
В Саках, Новофедоровке и еще пяти селах отключена подача газа - РИА Новости Крым, 30.08.2022
В Саках, Новофедоровке и еще пяти селах отключена подача газа
В Сакском районе без газа остались 12 тысяч абонентов, причина – ремонтные работы на газораспределительной станции. Об этом сообщил глава районной администрации РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-30T10:37
2022-08-30T10:37
2022-08-30T10:37
крым в истории: секреты, факты, фото
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Сакском районе без газа остались 12 тысяч абонентов, причина – ремонтные работы на газораспределительной станции. Об этом сообщил глава районной администрации Владимир Сабивчак.Глава администрации также сообщил, что в Новофедоровке по состоянию на сегодняшний день без газоснабжения остается 121 абонент. Подача возобновится после проведения ремонта помещений, добавил Сабивчак
https://crimea.ria.ru/20220829/chast-simferopolya-ostanetsya-bez-sveta--kto-popal-pod-otklyucheniya-1124335817.html
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крым в истории: секреты, факты, фото, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество
В Саках, Новофедоровке и еще пяти селах отключена подача газа
Без газа остались 12 тысяч жителей Сакского района из-за ремонта станции