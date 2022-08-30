Рейтинг@Mail.ru
В Саках, Новофедоровке и еще пяти селах отключена подача газа - РИА Новости Крым, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220830/v-sakakh-novofedorovke-i-esche-pyati-selakh-otklyuchena-podacha-gaza-1124339849.html
В Саках, Новофедоровке и еще пяти селах отключена подача газа
В Саках, Новофедоровке и еще пяти селах отключена подача газа - РИА Новости Крым, 30.08.2022
В Саках, Новофедоровке и еще пяти селах отключена подача газа
В Сакском районе без газа остались 12 тысяч абонентов, причина – ремонтные работы на газораспределительной станции. Об этом сообщил глава районной администрации РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-30T10:37
2022-08-30T10:37
крым в истории: секреты, факты, фото
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111804/51/1118045108_0:187:2977:1862_1920x0_80_0_0_9173cc3a3121ca32732831635ed73134.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Сакском районе без газа остались 12 тысяч абонентов, причина – ремонтные работы на газораспределительной станции. Об этом сообщил глава районной администрации Владимир Сабивчак.Глава администрации также сообщил, что в Новофедоровке по состоянию на сегодняшний день без газоснабжения остается 121 абонент. Подача возобновится после проведения ремонта помещений, добавил Сабивчак
https://crimea.ria.ru/20220829/chast-simferopolya-ostanetsya-bez-sveta--kto-popal-pod-otklyucheniya-1124335817.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111804/51/1118045108_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_73de2c5f62ab163dcf41936fc3e362fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым в истории: секреты, факты, фото, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество
В Саках, Новофедоровке и еще пяти селах отключена подача газа

Без газа остались 12 тысяч жителей Сакского района из-за ремонта станции

10:37 30.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина зажигает конфорку газовой плиты в жилом доме города Симферополь
Женщина зажигает конфорку газовой плиты в жилом доме города Симферополь - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Сакском районе без газа остались 12 тысяч абонентов, причина – ремонтные работы на газораспределительной станции. Об этом сообщил глава районной администрации Владимир Сабивчак.
"Сегодня с 6:00 утра "Черноморнефтегаз" проводит плановые ремонтные работы на газораспределительной станции, без газа в течение 2-3 дней будут жители города Саки, а также сел Гаршино, Куликовка, Прибрежное, Лесновка и Владимировка. Всего 12 тысяч абонентов", - написал он на своей странице ВКонтакте.
Глава администрации также сообщил, что в Новофедоровке по состоянию на сегодняшний день без газоснабжения остается 121 абонент. Подача возобновится после проведения ремонта помещений, добавил Сабивчак
Электрическая розетка - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 18:13
Часть Симферополя останется без света – кто попал под отключения
 
Крым в истории: секреты, факты, фотоЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и СевастополяОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:21В Севастополе ребенку-инвалиду отказали в реабилитации в бассейне
12:35В Севастополе по беспилотнику снова сработала ПВО
12:19Бригада "скорой помощи" погибла в жутком ДТП с бензовозом
12:04Крымчанин из ревности ударил ножом незнакомца
11:51Резкий рост смертности: оперштаб сообщил о ситуации с COVID-19
11:46В Черноморском районе обезвредили якорную мину времен ВОВ
11:46В Литве фиксируют рекордную за четверть века инфляцию
11:25Мишустин сменил главу Росморречфлота
11:09На пляже в Севастополе спасли мужчину с травмой головы
11:00Пресс-конференция по итогам пресс-тура иностранных журналистов
10:37В Саках, Новофедоровке и еще пяти селах отключена подача газа
10:32Житель Алупки отдал мошеннику миллион на гражданство РФ для племянника
10:10Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
09:58Как россияне будут отдыхать в 2023 году
09:39ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту в Херсоне
09:34Дети стали чаще болеть COVID – Роспотребнадзор
08:59Атака на Запорожскую АЭС — два разрыва произошли у хранилища топлива
08:31Обман на автомойках: как не стать жертвой "развода"
08:11Крах США неизбежен: пять признаков от Washington Times
07:57Эксперт оценил пределы военной помощи Украине от Запада
Лента новостейМолния