https://crimea.ria.ru/20220830/v-sakakh-novofedorovke-i-esche-pyati-selakh-otklyuchena-podacha-gaza-1124339849.html

В Саках, Новофедоровке и еще пяти селах отключена подача газа

В Саках, Новофедоровке и еще пяти селах отключена подача газа - РИА Новости Крым, 30.08.2022

В Саках, Новофедоровке и еще пяти селах отключена подача газа

В Сакском районе без газа остались 12 тысяч абонентов, причина – ремонтные работы на газораспределительной станции. Об этом сообщил глава районной администрации РИА Новости Крым, 30.08.2022

2022-08-30T10:37

2022-08-30T10:37

2022-08-30T10:37

крым в истории: секреты, факты, фото

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111804/51/1118045108_0:187:2977:1862_1920x0_80_0_0_9173cc3a3121ca32732831635ed73134.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Сакском районе без газа остались 12 тысяч абонентов, причина – ремонтные работы на газораспределительной станции. Об этом сообщил глава районной администрации Владимир Сабивчак.Глава администрации также сообщил, что в Новофедоровке по состоянию на сегодняшний день без газоснабжения остается 121 абонент. Подача возобновится после проведения ремонта помещений, добавил Сабивчак

https://crimea.ria.ru/20220829/chast-simferopolya-ostanetsya-bez-sveta--kto-popal-pod-otklyucheniya-1124335817.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым в истории: секреты, факты, фото, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество