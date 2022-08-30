https://crimea.ria.ru/20220830/turtsiya-imeet-vidy-na-krym-diplomat-obyasnil-podopleku-ritoriki-erdogana--1124332278.html

Турция имеет виды на Крым: дипломат объяснил подоплеку риторики Эрдогана

Турция имеет виды на Крым: дипломат объяснил подоплеку риторики Эрдогана - РИА Новости Крым, 30.08.2022

Турция имеет виды на Крым: дипломат объяснил подоплеку риторики Эрдогана

Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его окружения о необходимости "вернуть" Крым Украине объясняется тем, что Анкара сохраняет свои претензии... РИА Новости Крым, 30.08.2022

2022-08-30T03:31

2022-08-30T03:31

2022-08-30T03:31

крым

турция

политика

мнения

георгий мурадов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его окружения о необходимости "вернуть" Крым Украине объясняется тем, что Анкара сохраняет свои претензии на полуостров, заявил вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте РФ, вице-президент Российской ассоциации международного сотрудничества Георгий Мурадов.В свою очередь представители российской стороны регулярно напоминают турецким партнерам, что все соглашения по Крыму, подписанные в конце XVIII века (Кучук-Кайнарджийский и Ясский мирные договоры), никто не отменял, отметил дипломат. В этих документах, в частности, четко зафиксировано, что Турция признает российскую принадлежность полуострова."Все это остается в силе. Поэтому разрушать ранее подписанные с Османской империей соглашения очень накладно. Там столько всего важного подписано для Турции, что если это перечеркнуть, вообще все начнется сначала. Это неконструктивно и опасно для самой же Турции", – подчеркнул Мурадов.Итоги саммита "Крымской платформы" – оценки экспертов >>Ранее Эрдоган на саммите так называемой "Крымской платформы" вновь заявил, что "Крым должен вернуться в состав Украины, неотъемлемой частью которой он является".Позднее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, в интервью CNN заявил, что "передача Крыма Украине должно быть основой любого соглашения между Москвой и Киевом, которое будет заключено".

https://crimea.ria.ru/20220825/krizis-na-ukraine--vremya-vozmozhnostey-dlya-erdogana-1124282871.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, турция, политика, мнения, георгий мурадов