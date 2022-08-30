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Турция имеет виды на Крым: дипломат объяснил подоплеку риторики Эрдогана
Турция имеет виды на Крым: дипломат объяснил подоплеку риторики Эрдогана - РИА Новости Крым, 30.08.2022
Турция имеет виды на Крым: дипломат объяснил подоплеку риторики Эрдогана
Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его окружения о необходимости "вернуть" Крым Украине объясняется тем, что Анкара сохраняет свои претензии... РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-30T03:31
2022-08-30T03:31
2022-08-30T03:31
крым
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политика
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георгий мурадов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его окружения о необходимости "вернуть" Крым Украине объясняется тем, что Анкара сохраняет свои претензии на полуостров, заявил вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте РФ, вице-президент Российской ассоциации международного сотрудничества Георгий Мурадов.В свою очередь представители российской стороны регулярно напоминают турецким партнерам, что все соглашения по Крыму, подписанные в конце XVIII века (Кучук-Кайнарджийский и Ясский мирные договоры), никто не отменял, отметил дипломат. В этих документах, в частности, четко зафиксировано, что Турция признает российскую принадлежность полуострова."Все это остается в силе. Поэтому разрушать ранее подписанные с Османской империей соглашения очень накладно. Там столько всего важного подписано для Турции, что если это перечеркнуть, вообще все начнется сначала. Это неконструктивно и опасно для самой же Турции", – подчеркнул Мурадов.Итоги саммита "Крымской платформы" – оценки экспертов >>Ранее Эрдоган на саммите так называемой "Крымской платформы" вновь заявил, что "Крым должен вернуться в состав Украины, неотъемлемой частью которой он является".Позднее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, в интервью CNN заявил, что "передача Крыма Украине должно быть основой любого соглашения между Москвой и Киевом, которое будет заключено".
https://crimea.ria.ru/20220825/krizis-na-ukraine--vremya-vozmozhnostey-dlya-erdogana-1124282871.html
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крым, турция, политика, мнения, георгий мурадов
Турция имеет виды на Крым: дипломат объяснил подоплеку риторики Эрдогана
Мурадов: Турция заявляет о "возврате" Крыма Украине, поскольку сохраняет на него претензии
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его окружения о необходимости "вернуть" Крым Украине объясняется тем, что Анкара сохраняет свои претензии на полуостров, заявил вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте РФ, вице-президент Российской ассоциации международного сотрудничества Георгий Мурадов.
"Нам абсолютно понятна их (властей Турции – ред.) логика. Украина – уже разваливающееся государство. "Отдадим Крым Украине", – требует Анкара. А Украина развалится – вот и шанс (забрать Крым – ред.) появляется. Замысел ясен: лучше Крым вернуть в слабое разваливающееся государство, чем он будет в составе своей исторической колыбели – в России, откуда его никакой Турции не "вернуть", – сказал Мурадов на пресс-конференции в международном пресс-центре медиагруппы МИА "Россия сегодня".
В свою очередь представители российской стороны регулярно напоминают турецким партнерам, что все соглашения по Крыму, подписанные в конце XVIII века (Кучук-Кайнарджийский и Ясский мирные договоры), никто не отменял, отметил дипломат. В этих документах, в частности, четко зафиксировано, что Турция признает российскую принадлежность полуострова.
"Все это остается в силе. Поэтому разрушать ранее подписанные с Османской империей соглашения очень накладно. Там столько всего важного подписано для Турции, что если это перечеркнуть, вообще все начнется сначала. Это неконструктивно и опасно для самой же Турции", – подчеркнул Мурадов.
Ранее Эрдоган на саммите так называемой "Крымской платформы" вновь заявил, что "Крым должен вернуться в состав Украины, неотъемлемой частью которой он является".
Позднее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, в интервью CNN заявил
, что "передача Крыма Украине должно быть основой любого соглашения между Москвой и Киевом, которое будет заключено".