Рейтинг@Mail.ru
Турция имеет виды на Крым: дипломат объяснил подоплеку риторики Эрдогана - РИА Новости Крым, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220830/turtsiya-imeet-vidy-na-krym-diplomat-obyasnil-podopleku-ritoriki-erdogana--1124332278.html
Турция имеет виды на Крым: дипломат объяснил подоплеку риторики Эрдогана
Турция имеет виды на Крым: дипломат объяснил подоплеку риторики Эрдогана - РИА Новости Крым, 30.08.2022
Турция имеет виды на Крым: дипломат объяснил подоплеку риторики Эрдогана
Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его окружения о необходимости "вернуть" Крым Украине объясняется тем, что Анкара сохраняет свои претензии... РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-30T03:31
2022-08-30T03:31
крым
турция
политика
мнения
георгий мурадов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1d/1124332248_0:247:3178:2034_1920x0_80_0_0_29b25a3a3743bc505652b11722a046d1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его окружения о необходимости "вернуть" Крым Украине объясняется тем, что Анкара сохраняет свои претензии на полуостров, заявил вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте РФ, вице-президент Российской ассоциации международного сотрудничества Георгий Мурадов.В свою очередь представители российской стороны регулярно напоминают турецким партнерам, что все соглашения по Крыму, подписанные в конце XVIII века (Кучук-Кайнарджийский и Ясский мирные договоры), никто не отменял, отметил дипломат. В этих документах, в частности, четко зафиксировано, что Турция признает российскую принадлежность полуострова."Все это остается в силе. Поэтому разрушать ранее подписанные с Османской империей соглашения очень накладно. Там столько всего важного подписано для Турции, что если это перечеркнуть, вообще все начнется сначала. Это неконструктивно и опасно для самой же Турции", – подчеркнул Мурадов.Итоги саммита "Крымской платформы" – оценки экспертов &gt;&gt;Ранее Эрдоган на саммите так называемой "Крымской платформы" вновь заявил, что "Крым должен вернуться в состав Украины, неотъемлемой частью которой он является".Позднее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, в интервью CNN заявил, что "передача Крыма Украине должно быть основой любого соглашения между Москвой и Киевом, которое будет заключено".
https://crimea.ria.ru/20220825/krizis-na-ukraine--vremya-vozmozhnostey-dlya-erdogana-1124282871.html
крым
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1d/1124332248_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_035b186fc34a5f961788df8966e32fb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, турция, политика, мнения, георгий мурадов
Турция имеет виды на Крым: дипломат объяснил подоплеку риторики Эрдогана

Мурадов: Турция заявляет о "возврате" Крыма Украине, поскольку сохраняет на него претензии

03:31 30.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его окружения о необходимости "вернуть" Крым Украине объясняется тем, что Анкара сохраняет свои претензии на полуостров, заявил вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте РФ, вице-президент Российской ассоциации международного сотрудничества Георгий Мурадов.
"Нам абсолютно понятна их (властей Турции – ред.) логика. Украина – уже разваливающееся государство. "Отдадим Крым Украине", – требует Анкара. А Украина развалится – вот и шанс (забрать Крым – ред.) появляется. Замысел ясен: лучше Крым вернуть в слабое разваливающееся государство, чем он будет в составе своей исторической колыбели – в России, откуда его никакой Турции не "вернуть", – сказал Мурадов на пресс-конференции в международном пресс-центре медиагруппы МИА "Россия сегодня".
В свою очередь представители российской стороны регулярно напоминают турецким партнерам, что все соглашения по Крыму, подписанные в конце XVIII века (Кучук-Кайнарджийский и Ясский мирные договоры), никто не отменял, отметил дипломат. В этих документах, в частности, четко зафиксировано, что Турция признает российскую принадлежность полуострова.
"Все это остается в силе. Поэтому разрушать ранее подписанные с Османской империей соглашения очень накладно. Там столько всего важного подписано для Турции, что если это перечеркнуть, вообще все начнется сначала. Это неконструктивно и опасно для самой же Турции", – подчеркнул Мурадов.
Итоги саммита "Крымской платформы" – оценки экспертов >>
Ранее Эрдоган на саммите так называемой "Крымской платформы" вновь заявил, что "Крым должен вернуться в состав Украины, неотъемлемой частью которой он является".
Позднее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, в интервью CNN заявил, что "передача Крыма Украине должно быть основой любого соглашения между Москвой и Киевом, которое будет заключено".
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
25 августа, 03:04
Кризис на Украине – время возможностей для Эрдогана
 
КрымТурцияПолитикаМненияГеоргий Мурадов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:31Турция имеет виды на Крым: дипломат объяснил подоплеку риторики Эрдогана
00:01Погода для Крыма на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 30 августа
23:20Новая Каховка осталась без света и воды после обстрелов ВСУ
22:03Главные события и заявления дня: 29 августа
21:49В России подорожает кофе
21:37COVID-19 и удаленка: сколько работодателей вернулись к работе онлайн
21:14Брать кредит и не включать отопление: планы британцев на зиму
20:59До какого возраста детей нельзя учить читать и почему
20:38В Севастополе заработали подразделения конной и морской полиции
20:30ВСУ понесли большие потери при неудачной попытке наступления – МО России
20:14ВСУ могут обесточить юг Украины – власти об обстрелах Каховской ГЭС
20:08"Дистант" в вузах Крыма и Севастополя: где готовятся к новой волне COVID
19:34Продленка, занавески, подарки: на что могут собирать деньги в школе
19:16В Крыму два пьяных водителя пытались откупиться от ДПС
19:01Зачем МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС — мнение эксперта
18:31Погода в Крыму в сентябре: когда уйдет жара
18:13Часть Симферополя останется без света – кто попал под отключения
17:52Ялта приняла миллион туристов с начала года
17:34Замглавы Херсонской ВГА застрелили в его доме
Лента новостейМолния