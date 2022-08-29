Рейтинг@Mail.ru
ВВС Британии спрячут свои самолеты в гражданские аэропорты – СМИ - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220829/vvs-britanii-spryachut-svoi-samolety-v-grazhdanskie-aeroporty--smi-1124328450.html
ВВС Британии спрячут свои самолеты в гражданские аэропорты – СМИ
ВВС Британии спрячут свои самолеты в гражданские аэропорты – СМИ - РИА Новости Крым, 29.08.2022
ВВС Британии спрячут свои самолеты в гражданские аэропорты – СМИ
Самолеты ВВС Великобритании впервые со времен Второй мировой войны сменят место базирования и "переедут" в гражданские аэропорты, это связано с ростом... РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T11:28
2022-08-29T11:28
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111434/97/1114349732_15:0:765:422_1920x0_80_0_0_311f3bf1102e1da56473f24e6cf06458.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Самолеты ВВС Великобритании впервые со времен Второй мировой войны сменят место базирования и "переедут" в гражданские аэропорты, это связано с ростом напряженности в отношениях с Россией. Об этом со ссылкой на газету Daily Express сообщает РИА Новости.Запад балансирует на грани – Патрушев &gt;&gt;По данным издания, во время грядущих в сентябре испытаний истребители Eurofighter Typhoon и F-35, которые базируются в графствах Норфолк и Линкольншир в Шотландии, разделят на группы и разместят на окраинах ряда региональных аэропортов, которые имеют подходящие для их взлета и посадки полосы. Это будет осуществлено для того, чтобы элементы сил быстрого реагирования британских ВВС смогли выдержать атаки на свои военные базы, уточнил автор публикации.Отмечается, что специалисты минобороны Великобритании неоднократно инспектировали гражданские аэропорты в регионах, выясняя, какие резервные мощности у них есть и сколько бортов они смогут принять в чрезвычайной ситуации.Также издание подчеркивает, что перебазирование пройдет в рамках концепции Agile Combat Employment, работа над которой велась более года. Концепция, в первую очередь, предназначалась для применения в потенциальных горячих точках по всему миру, однако после начала российской спецоперации на Украине программа была ускорена и распространена на всю территорию Великобритании.
https://crimea.ria.ru/20220725/v-britanii-priznali-chto-zapad-skryvaet-pravdu-ob-uspekhakh-rf-na-ukraine-1123946167.html
великобритания
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111434/97/1114349732_149:0:712:422_1920x0_80_0_0_71d286c5f3a38172b6ae1f9ee7154b91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
великобритания, в мире
ВВС Британии спрячут свои самолеты в гражданские аэропорты – СМИ

Daily Express: ВВС Британии переедут в гражданские аэропорты из-за напряженности с РФ

11:28 29.08.2022
 
© AFP 2018 / Andrew YatesИстребители "Тайфун" британских королевских ВВС. Архивное фото
Истребители Тайфун британских королевских ВВС. Архивное фото
© AFP 2018 / Andrew Yates
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Самолеты ВВС Великобритании впервые со времен Второй мировой войны сменят место базирования и "переедут" в гражданские аэропорты, это связано с ростом напряженности в отношениях с Россией. Об этом со ссылкой на газету Daily Express сообщает РИА Новости.
Запад балансирует на грани – Патрушев >>
"Региональные аэропорты готовятся к приему боевых самолетов впервые со времен Второй мировой войны на фоне усиления напряженности в отношениях с Россией", - говорится в тексте статьи.
По данным издания, во время грядущих в сентябре испытаний истребители Eurofighter Typhoon и F-35, которые базируются в графствах Норфолк и Линкольншир в Шотландии, разделят на группы и разместят на окраинах ряда региональных аэропортов, которые имеют подходящие для их взлета и посадки полосы. Это будет осуществлено для того, чтобы элементы сил быстрого реагирования британских ВВС смогли выдержать атаки на свои военные базы, уточнил автор публикации.
Поднятие нового флага на военно-гражданской администрации в г. Купянске - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 09:00
В Британии признали, что Запад скрывает правду об успехах РФ на Украине
Отмечается, что специалисты минобороны Великобритании неоднократно инспектировали гражданские аэропорты в регионах, выясняя, какие резервные мощности у них есть и сколько бортов они смогут принять в чрезвычайной ситуации.
Также издание подчеркивает, что перебазирование пройдет в рамках концепции Agile Combat Employment, работа над которой велась более года. Концепция, в первую очередь, предназначалась для применения в потенциальных горячих точках по всему миру, однако после начала российской спецоперации на Украине программа была ускорена и распространена на всю территорию Великобритании.
 
ВеликобританияВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:01Лагеря боевиков "Айдар" и "Азов"* уничтожены в Днепропетровской области
13:00Безопасность сегодня: грань между вниманием и паникой
12:42Ударный беспилотник ВСУ сбит возле хранилища ядерного топлива на ЗАЭС
12:25Атаковавший ЗАЭС боевой дрон-камикадзе – производства США
12:01Новые ограничения по COVID-19: в Роспотребнадзоре оценили риски
11:41Когда Украина прекратит обстрелы Запорожской АЭС – эксперт
11:28ВВС Британии спрячут свои самолеты в гражданские аэропорты – СМИ
10:58Крым попал в топ направлений для поездок по туристическому кешбэку
10:45ВСУ обстреляли гражданские объекты в Херсоне и Новой Каховке
10:15В Крыму и Севастополе 775 заболевших COVID-19 за сутки
10:07В ФСБ назвали еще одного участника убийства Дарьи Дугиной
09:47Авария "обезводит" часть Симферополя
09:39Турция в пять раз увеличит плату за проход Босфора и Дарданелл
09:19Миссия МАГАТЭ направляется на Запорожскую АЭС
09:02Девять человек пострадали в результате ночной атаки ВСУ на Энергодар
08:45Рак щитовидной железы: эксперт назвала признаки
08:24Если вам немного за 30: в Крыму женятся на четвертом десятке
08:09Купальный сезон подойдет к концу вместе с летом – эксперт
07:46Просто бесит: что раздражает родителей в школьных чатах
07:29Крым накрывает "Цунами": в Крыму засевают поля сахарной свёклой
Лента новостейМолния