https://crimea.ria.ru/20220829/vvs-britanii-spryachut-svoi-samolety-v-grazhdanskie-aeroporty--smi-1124328450.html

ВВС Британии спрячут свои самолеты в гражданские аэропорты – СМИ

ВВС Британии спрячут свои самолеты в гражданские аэропорты – СМИ - РИА Новости Крым, 29.08.2022

ВВС Британии спрячут свои самолеты в гражданские аэропорты – СМИ

Самолеты ВВС Великобритании впервые со времен Второй мировой войны сменят место базирования и "переедут" в гражданские аэропорты, это связано с ростом... РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T11:28

2022-08-29T11:28

2022-08-29T11:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Самолеты ВВС Великобритании впервые со времен Второй мировой войны сменят место базирования и "переедут" в гражданские аэропорты, это связано с ростом напряженности в отношениях с Россией. Об этом со ссылкой на газету Daily Express сообщает РИА Новости.Запад балансирует на грани – Патрушев >>По данным издания, во время грядущих в сентябре испытаний истребители Eurofighter Typhoon и F-35, которые базируются в графствах Норфолк и Линкольншир в Шотландии, разделят на группы и разместят на окраинах ряда региональных аэропортов, которые имеют подходящие для их взлета и посадки полосы. Это будет осуществлено для того, чтобы элементы сил быстрого реагирования британских ВВС смогли выдержать атаки на свои военные базы, уточнил автор публикации.Отмечается, что специалисты минобороны Великобритании неоднократно инспектировали гражданские аэропорты в регионах, выясняя, какие резервные мощности у них есть и сколько бортов они смогут принять в чрезвычайной ситуации.Также издание подчеркивает, что перебазирование пройдет в рамках концепции Agile Combat Employment, работа над которой велась более года. Концепция, в первую очередь, предназначалась для применения в потенциальных горячих точках по всему миру, однако после начала российской спецоперации на Украине программа была ускорена и распространена на всю территорию Великобритании.

https://crimea.ria.ru/20220725/v-britanii-priznali-chto-zapad-skryvaet-pravdu-ob-uspekhakh-rf-na-ukraine-1123946167.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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