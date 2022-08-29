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Прогноз погоды для Крыма на понедельник - РИА Новости Крым, 29.08.2022
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Прогноз погоды для Крыма на понедельник
Прогноз погоды для Крыма на понедельник - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Прогноз погоды для Крыма на понедельник
Крымский полуостров находится во власти тропической воздушной массы: жарко и без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T00:02
2022-08-29T00:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Крымский полуостров находится во власти тропической воздушной массы: жарко и без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.Отмечается, что индекс патогенности погоды на Южном берегу Крыма 29 августа составит 18: "погодные условия субкомфортные".В Симферополе переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 18 – 20 градусов тепла, днем 30 – 32. Ветер юго-западный 7-12 м/с.В Севастополе малооблачно. Ночная температура воздуха 20 – 22 градусов, днем 30 – 32. Ветер 5-10 м/с, ночью – восточный, днем – западныйВ Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии ночью и днем переменная облачность, без осадков. Ночная температура 22 –24 градуса тепла, днем столбик термометра поднимется до 30 – 32 градусов.В Евпатории без осадков, переменная облачность. Ночью 20 –22 градуса тепла, днем 30 – 32.
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, погода, симферополь, севастополь, судак, евпатория, алушта, ялта, феодосия
Прогноз погоды для Крыма на понедельник

Прогноз погоды для Крыма на понедельник, 29 августа

00:02 29.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму
Пляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Крымский полуостров находится во власти тропической воздушной массы: жарко и без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью 16 – 21градус, на побережье до 26 градусов; днем 28 – 33, в горах от 22 до 27 градусов", – говорится в сообщении.
Отмечается, что индекс патогенности погоды на Южном берегу Крыма 29 августа составит 18: "погодные условия субкомфортные".

В Симферополе переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 18 – 20 градусов тепла, днем 30 – 32. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

В Севастополе малооблачно. Ночная температура воздуха 20 – 22 градусов, днем 30 – 32. Ветер 5-10 м/с, ночью – восточный, днем – западный

В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии ночью и днем переменная облачность, без осадков. Ночная температура 22 –24 градуса тепла, днем столбик термометра поднимется до 30 – 32 градусов.

В Евпатории без осадков, переменная облачность. Ночью 20 –22 градуса тепла, днем 30 – 32.
 
Погода в КрымуПогодаСимферопольСевастопольСудакЕвпаторияАлуштаЯлтаФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
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