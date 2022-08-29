https://crimea.ria.ru/20220829/mery-podderzhki-ekonomiki-mogut-prodlit---mishustin-1124333351.html
Меры поддержки экономики могут продлить - Мишустин
Меры поддержки экономики могут продлить - Мишустин - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Меры поддержки экономики могут продлить - Мишустин
Многие из принятых первоочередных мер по поддержке экономики показали свою эффективность и могут быть продлены. Об этом заявил глава российского правительства... РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T16:11
2022-08-29T16:11
2022-08-29T16:11
экономика
михаил мишустин
российская федерация (россия, рф)
санкции против россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111814/33/1118143377_0:0:2987:1681_1920x0_80_0_0_54b3938593290c507124d1a6238fbc94.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Многие из принятых первоочередных мер по поддержке экономики показали свою эффективность и могут быть продлены. Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.Он напомнил о мерах поддержки, которые реализуются для помощи бизнесу. В частности, в 2022 году были увеличены объемы авансирования компаний, которые работают по госконтрактам: до 50% от суммы общего платежа при отсутствии казначейского сопровождения и до 90%, если средства пойдут вместе с ним.Донбасс может заменить ряд санкционной для РФ продукции — промышленник >>"Это помогает бизнесу быстрее получать оборотные средства для начала работ по контрактам, а в отдельных случаях избавляет от необходимости брать кредиты", – пояснил Мишустин.Кроме того, до конца следующего года приостановлены ограничения на покупку торговыми сетями долей в компаниях, которые контролировались иностранными собственниками."Около 50 банков уже приняли десятки заявок на такие займы общим объемом свыше 20 млрд рублей, а к концу этой недели начнут их выдавать", – добавил Мишустин.Глава правительства призвал и дальше помогать отраслям экономики преодолевать нынешние трудности."Предлагаю сейчас определить конкретные шаги, завершить меры, которые принимались точечно и уже дали ожидаемый эффект, продлить действие отдельных решений, которые мы с вами активно обсуждаем, с тем чтобы продолжить работу в рамках долгосрочного стратегического планирования", - заключил он.
https://crimea.ria.ru/20220815/gde-i-kak-vzyat-dengi-dlya-biznesa-v-krymu-1124131128.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111814/33/1118143377_258:0:2987:2047_1920x0_80_0_0_b211c5ed0bc0a09a9fe668c021e427d8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, российская федерация (россия, рф), санкции против россии
Меры поддержки экономики могут продлить - Мишустин
Премьер Мишустин: меры поддержки экономики показали эффективность и могут быть продлены
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Многие из принятых первоочередных мер по поддержке экономики показали свою эффективность и могут быть продлены. Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.
Он напомнил о мерах поддержки, которые реализуются для помощи бизнесу. В частности, в 2022 году были увеличены объемы авансирования компаний, которые работают по госконтрактам: до 50% от суммы общего платежа при отсутствии казначейского сопровождения и до 90%, если средства пойдут вместе с ним.
"Это помогает бизнесу быстрее получать оборотные средства для начала работ по контрактам, а в отдельных случаях избавляет от необходимости брать кредиты", – пояснил Мишустин.
Кроме того, до конца следующего года приостановлены ограничения на покупку торговыми сетями долей в компаниях, которые контролировались иностранными собственниками.
Отдельные меры поддержки касаются бизнеса. Так, для развития производства малые и микропредприятия могут взять льготный кредит под 4,5%, а средние – под 3%. Эти деньги можно будет направить на закупку оборудования, капремонт помещений, запуск новой продукции.
"Около 50 банков уже приняли десятки заявок на такие займы общим объемом свыше 20 млрд рублей, а к концу этой недели начнут их выдавать", – добавил Мишустин.
Глава правительства призвал и дальше помогать отраслям экономики преодолевать нынешние трудности.
"Предлагаю сейчас определить конкретные шаги, завершить меры, которые принимались точечно и уже дали ожидаемый эффект, продлить действие отдельных решений, которые мы с вами активно обсуждаем, с тем чтобы продолжить работу в рамках долгосрочного стратегического планирования", - заключил он.