https://crimea.ria.ru/20220829/mery-podderzhki-ekonomiki-mogut-prodlit---mishustin-1124333351.html

Меры поддержки экономики могут продлить - Мишустин

Меры поддержки экономики могут продлить - Мишустин - РИА Новости Крым, 29.08.2022

Меры поддержки экономики могут продлить - Мишустин

Многие из принятых первоочередных мер по поддержке экономики показали свою эффективность и могут быть продлены. Об этом заявил глава российского правительства... РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T16:11

2022-08-29T16:11

2022-08-29T16:11

экономика

михаил мишустин

российская федерация (россия, рф)

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Многие из принятых первоочередных мер по поддержке экономики показали свою эффективность и могут быть продлены. Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.Он напомнил о мерах поддержки, которые реализуются для помощи бизнесу. В частности, в 2022 году были увеличены объемы авансирования компаний, которые работают по госконтрактам: до 50% от суммы общего платежа при отсутствии казначейского сопровождения и до 90%, если средства пойдут вместе с ним.Донбасс может заменить ряд санкционной для РФ продукции — промышленник >>"Это помогает бизнесу быстрее получать оборотные средства для начала работ по контрактам, а в отдельных случаях избавляет от необходимости брать кредиты", – пояснил Мишустин.Кроме того, до конца следующего года приостановлены ограничения на покупку торговыми сетями долей в компаниях, которые контролировались иностранными собственниками."Около 50 банков уже приняли десятки заявок на такие займы общим объемом свыше 20 млрд рублей, а к концу этой недели начнут их выдавать", – добавил Мишустин.Глава правительства призвал и дальше помогать отраслям экономики преодолевать нынешние трудности."Предлагаю сейчас определить конкретные шаги, завершить меры, которые принимались точечно и уже дали ожидаемый эффект, продлить действие отдельных решений, которые мы с вами активно обсуждаем, с тем чтобы продолжить работу в рамках долгосрочного стратегического планирования", - заключил он.

https://crimea.ria.ru/20220815/gde-i-kak-vzyat-dengi-dlya-biznesa-v-krymu-1124131128.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, михаил мишустин, российская федерация (россия, рф), санкции против россии