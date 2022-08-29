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Часть Симферополя останется без света – кто попал под отключения - РИА Новости Крым, 29.08.2022
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Часть Симферополя останется без света – кто попал под отключения
Часть Симферополя останется без света – кто попал под отключения - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Часть Симферополя останется без света – кто попал под отключения
Ряд улиц Симферополя во вторник и среду останутся без света из-за ремонта сетей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T18:13
2022-08-29T18:13
крым
симферополь
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Ряд улиц Симферополя во вторник и среду останутся без света из-за ремонта сетей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.Так, 30 августа с 8:00 до 17:00 в связи с проведением электромонтажных работ будет ограничено энергоснабжение улиц Веры Роик, Константина Симонова, Анатолия Домбровского. А 31 августа на этот же период времени под отключения попадут более 20 улиц.
https://crimea.ria.ru/20220829/avariya-obezvodit-chast-simferopolya-1124327338.html
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крым, симферополь, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Часть Симферополя останется без света – кто попал под отключения

Десятки улиц Симферополя во вторник и среду останутся без света из-за капремонта сетей

18:13 29.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая розетка
Электрическая розетка - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Ряд улиц Симферополя во вторник и среду останутся без света из-за ремонта сетей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
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Так, 30 августа с 8:00 до 17:00 в связи с проведением электромонтажных работ будет ограничено энергоснабжение улиц Веры Роик, Константина Симонова, Анатолия Домбровского. А 31 августа на этот же период времени под отключения попадут более 20 улиц.
Без света останутся улицы Донская (47А), Дорожная (21-106), переулок Коллективный (2-6), Куйбышева (98-140/67), Молодых Подпольщиков (70-109), Общественная (33-33А), Стрелковая (28-41), переулки Стрелковый (2-22/100) и Дорожный (1-13), Кечкеметская (51-67), Жигалиной (11-19), Калинина (60-68), Высотная (92, 93-107), Дарвина (20-83), Бархатовой (92), Бородина (2, 2/4, 3-15), Зуйская (1-5), переулок Зуйский (34-62), Острякова (1-15), проспект Победы (210, 155-209Б), Хмельницкого (16, 11-18/5), Большевика Попова (5-7), Франко (6, 6А, 19), Шполянской (1), Генерала Родионова (4-72), Голубца (8-40), Дацуна (26-42), Хохлова (71Б), Громовой (1-24).
 
КрымСимферопольЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
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