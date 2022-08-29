https://crimea.ria.ru/20220829/chast-simferopolya-ostanetsya-bez-sveta--kto-popal-pod-otklyucheniya-1124335817.html

Часть Симферополя останется без света – кто попал под отключения

Часть Симферополя останется без света – кто попал под отключения - РИА Новости Крым, 29.08.2022

Часть Симферополя останется без света – кто попал под отключения

Ряд улиц Симферополя во вторник и среду останутся без света из-за ремонта сетей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T18:13

2022-08-29T18:13

2022-08-29T18:13

крым

симферополь

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Ряд улиц Симферополя во вторник и среду останутся без света из-за ремонта сетей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.Так, 30 августа с 8:00 до 17:00 в связи с проведением электромонтажных работ будет ограничено энергоснабжение улиц Веры Роик, Константина Симонова, Анатолия Домбровского. А 31 августа на этот же период времени под отключения попадут более 20 улиц.

https://crimea.ria.ru/20220829/avariya-obezvodit-chast-simferopolya-1124327338.html

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симферополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя