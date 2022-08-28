https://crimea.ria.ru/20220828/vsu-strelyali-po-kakhovke-himars-i-iz-tochki-u-1124324383.html

ВСУ стреляли по Каховке HIMARS и из "Точки-У"

ВСУ стреляли по Каховке HIMARS и из "Точки-У" - РИА Новости Крым, 28.08.2022

ВСУ стреляли по Каховке HIMARS и из "Точки-У"

со ссылкой на новую военно-гражданскую администрацию Херсонской области. РИА Новости Крым, 28.08.2022

2022-08-28T17:16

2022-08-28T17:16

2022-08-28T17:25

новая жизнь на освобожденных территориях

украина

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. Украинские войска четыре раза обстреляли Новую Каховку, есть попадания в центр и район ГЭС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на новую военно-гражданскую администрацию Херсонской области.Как утверждается, огонь велся из РСЗО HIMARS и комплекса "Точка-У". Всего выпущено 20 ракет, из-за чего случилось возгорание в центре города. "После полудня, в течение 30-40 минут, было три обстрела, и сейчас тоже было выпущено несколько ракет по городу. Был четвертый обстрел, просто не такой значительный и масштабный. Бьют по ГЭС и городу. Выпущено было около 20 ракет. Успешно сработала система ПВО. Если бы не ПВО, то была бы катастрофа", — сказал глава новой администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.Серьезно пострадавших в результате обстрела нет, в городе работают спасатели и взрывотехники, пожар был потушен.Ранее в воскресенье украинская артиллерия в очередной раз обстреляла Запорожскую АЭС – некоторые снаряды упали у хранилища ядерного топлива и радиоактивных отходов, сообщили в Минобороны РФ .

украина

херсонская область

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украина, херсонская область