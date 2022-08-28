Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе пройдет масштабный военно-исторический фестиваль - РИА Новости Крым, 28.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220828/v-sevastopole-proydet-masshtabnyy-voenno-istoricheskiy-festival-1124281841.html
В Севастополе пройдет масштабный военно-исторический фестиваль
В Севастополе пройдет масштабный военно-исторический фестиваль - РИА Новости Крым, 28.08.2022
В Севастополе пройдет масштабный военно-исторический фестиваль
В Севастополе 2 сентября откроется V Международный военно-исторический фестиваль "Русская Троя". Он будет посвящен обороне города в Крымскую войну. Об этом... РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T13:54
2022-08-28T13:54
севастополь
культура
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124281820_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_3e328dece32d2ac572bc601ea9a63e3b.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 2 сентября откроется V Международный военно-исторический фестиваль "Русская Троя". Он будет посвящен обороне города в Крымскую войну. Об этом сообщили в пресс-службе Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя.Гостям обещают выставки многочисленные интерактивные площадки. На них под руководством опытных наставников можно будет перевоплотиться в образы имперских моряков и солдат, пройти строевую подготовку, попробовать себя в поисковом деле, научиться разбираться в устройстве артиллерийских орудий, секретах флажной азбуки и вязания морских узлов, а также потренироваться перевязывать раненых, освоить азы гончарного, точильного и кузнечного мастерства и пользования гусиными перьями и чернилами.Кроме того, для школьников и студентов проведут уроки живой истории. Завершится фестиваль праздничным концертом.Фестиваль откроется 2 сентября на Малаховом кургане.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124281820_168:0:2448:1710_1920x0_80_0_0_61fe067efcea20a09e89dccb737a13c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, культура, общество
В Севастополе пройдет масштабный военно-исторический фестиваль

В Севастополе в сентябре откроется масштабный военно-исторический фестиваль "Русская троя"

13:54 28.08.2022
 
© Пресс-служба Музея-заповедника героической обороны и освобождения СевастополяМеждународный военно-исторический фестиваль "Русская Троя"
Международный военно-исторический фестиваль Русская Троя
© Пресс-служба Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 2 сентября откроется V Международный военно-исторический фестиваль "Русская Троя". Он будет посвящен обороне города в Крымскую войну. Об этом сообщили в пресс-службе Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя.
"Событие станет одним из самых масштабных исторических фестивалей. Около 200 участников воссоздадут атмосферу середины XIX века, покажут жизнь и быт солдат и горожан того времени", – говорится в сообщении.
Гостям обещают выставки многочисленные интерактивные площадки. На них под руководством опытных наставников можно будет перевоплотиться в образы имперских моряков и солдат, пройти строевую подготовку, попробовать себя в поисковом деле, научиться разбираться в устройстве артиллерийских орудий, секретах флажной азбуки и вязания морских узлов, а также потренироваться перевязывать раненых, освоить азы гончарного, точильного и кузнечного мастерства и пользования гусиными перьями и чернилами.
Кроме того, для школьников и студентов проведут уроки живой истории. Завершится фестиваль праздничным концертом.
Фестиваль откроется 2 сентября на Малаховом кургане.
 
СевастопольКультураОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:09Дугин назвал цель убийц своей дочери Дарьи
15:03В Алуште установили памятник первооснователю места императору Юстиниану
14:35В Киевской области демонтируют Аллею Героев Советского Союза
14:11ВКС РФ поразили завод "Мотор Сич" по ремонту вертолетов ВСУ в Запорожье
14:03Киев обстрелял ЗАЭС: снаряды упали у хранилища ядерного топлива
13:54В Севастополе пройдет масштабный военно-исторический фестиваль
13:41Более тысячи жертв: наводнение в Пакистане поглощает страну
13:27Маленькие Львята: в Крыму за четыре дня зарегистрировали четыре двойни
12:59Украинские боевики ведут массированные обстрелы Донецка и области
12:49Новые микрорайоны Симферополя ввели в схему теплоснабжения города
12:20В Севастополе вор вынес из кафе технику прямо под камерами - видео
12:02Греция атаковала турецкий самолет-разведчик - минобороны Турции
11:33Почти 50 тысяч случаев за сутки: коронавирус в России
10:56Еще шесть судов с зерном покинули Украину
10:47Вооруженные силы Китая приведены в боевую готовность из-за действий США
10:17В Крыму и Севастополе более 700 заболевших COVID-19 за сутки
10:04Меньше, да лучше: сколько должен весить портфель школьника
10:01Миссия МАГАТЭ готовится прибыть на ЗАЭС в ближайшие дни – СМИ
09:45Автобус с людьми перевернулся в Иркутской области: что известно
09:14Коварство Киева и обстрелы ЗАЭС: в Запорожской области готовы к эвакуации
Лента новостейМолния