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ВКС России сбили истребитель и уничтожили украинский ЗРК - РИА Новости Крым, 27.08.2022
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ВКС России сбили истребитель и уничтожили украинский ЗРК
ВКС России сбили истребитель и уничтожили украинский ЗРК - РИА Новости Крым, 27.08.2022
ВКС России сбили истребитель и уничтожили украинский ЗРК
Вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции сбили украинский истребитель Миг-29, уничтожили зенитно-ракетный комплекс Бук-М1 и... РИА Новости Крым, 27.08.2022
2022-08-27T14:52
2022-08-27T14:52
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции сбили украинский истребитель Миг-29, уничтожили зенитно-ракетный комплекс Бук-М1 и разгромили четыре взвода реактивных систем залпового огня. Об этом сообщили в субботу в Министерстве обороны России.В рамках контрбатарейной борьбы было подавлено четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град" и три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" в ДНР и Николаевской области."Кроме того, перехвачены: баллистическая ракета "Точка-У" в районе Чернобаевки, а также 18 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, в районах населенных пунктов Надднепрянское, Александровка, Солнечное, Схидное Херсонской области, а также в районе Антоновского Моста", — сообщили в оборонном ведомстве.Также, были подавлены три взвода гаубиц "Гиацинт-Б" в ДНР и сбито семь украинских беспилотников на территории проведения СВО.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 274 самолета, 148 вертолетов, 1820 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4397 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3348 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5084 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20220822/dva-cheloveka-pogibli-i-16-raneny-pri-atake-vsu-na-antonovskiy-most-1124250428.html
https://crimea.ria.ru/20220827/vks-rossii-unichtozhili-chast-batalona-vsu-pod-nikolaevom-1124314908.html
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, украина
ВКС России сбили истребитель и уничтожили украинский ЗРК

ВКС России сбили истребитель Миг-29 и уничтожили украинский ЗРК Бук-М1

14:52 27.08.2022
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции сбили украинский истребитель Миг-29, уничтожили зенитно-ракетный комплекс Бук-М1 и разгромили четыре взвода реактивных систем залпового огня. Об этом сообщили в субботу в Министерстве обороны России.
"ВКС России в районе населенного пункта Малиновка Донецкой Народной Республики сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе Григоровки уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса Бук-М1", — говорится в сообщении.
В рамках контрбатарейной борьбы было подавлено четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град" и три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" в ДНР и Николаевской области.
"Кроме того, перехвачены: баллистическая ракета "Точка-У" в районе Чернобаевки, а также 18 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, в районах населенных пунктов Надднепрянское, Александровка, Солнечное, Схидное Херсонской области, а также в районе Антоновского Моста", — сообщили в оборонном ведомстве.
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Также, были подавлены три взвода гаубиц "Гиацинт-Б" в ДНР и сбито семь украинских беспилотников на территории проведения СВО.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 274 самолета, 148 вертолетов, 1820 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4397 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3348 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5084 единицы специальной военной автомобильной техники.
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