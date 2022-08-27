https://crimea.ria.ru/20220827/vks-rossii-sbili-istrebitel-i-unichtozhili-ukrainskiy-zrk-1124315589.html

ВКС России сбили истребитель и уничтожили украинский ЗРК

ВКС России сбили истребитель и уничтожили украинский ЗРК - РИА Новости Крым, 27.08.2022

ВКС России сбили истребитель и уничтожили украинский ЗРК

Вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции сбили украинский истребитель Миг-29, уничтожили зенитно-ракетный комплекс Бук-М1 и... РИА Новости Крым, 27.08.2022

2022-08-27T14:52

2022-08-27T14:52

2022-08-27T14:52

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции сбили украинский истребитель Миг-29, уничтожили зенитно-ракетный комплекс Бук-М1 и разгромили четыре взвода реактивных систем залпового огня. Об этом сообщили в субботу в Министерстве обороны России.В рамках контрбатарейной борьбы было подавлено четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град" и три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" в ДНР и Николаевской области."Кроме того, перехвачены: баллистическая ракета "Точка-У" в районе Чернобаевки, а также 18 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, в районах населенных пунктов Надднепрянское, Александровка, Солнечное, Схидное Херсонской области, а также в районе Антоновского Моста", — сообщили в оборонном ведомстве.Также, были подавлены три взвода гаубиц "Гиацинт-Б" в ДНР и сбито семь украинских беспилотников на территории проведения СВО.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 274 самолета, 148 вертолетов, 1820 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4397 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3348 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5084 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20220822/dva-cheloveka-pogibli-i-16-raneny-pri-atake-vsu-na-antonovskiy-most-1124250428.html

https://crimea.ria.ru/20220827/vks-rossii-unichtozhili-chast-batalona-vsu-pod-nikolaevom-1124314908.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, украина