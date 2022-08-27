https://crimea.ria.ru/20220827/kommunalschiki-sevastopolya-poluchat-105-mln-na-ochistku-livnevok-1124312254.html
Коммунальщики Севастополя получат 10,5 млн на очистку ливневок
Коммунальщики Севастополя получат 10,5 млн на очистку ливневок - РИА Новости Крым, 27.08.2022
Коммунальщики Севастополя получат 10,5 млн на очистку ливневок
Коммунальщики Севастополя получат более 10 млн на работы по очистке и обслуживание ливневой системы канализации. Соответствующее постановление принято на... РИА Новости Крым, 27.08.2022
2022-08-27T09:12
2022-08-27T09:12
2022-08-27T09:12
севастополь
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
городская среда
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Коммунальщики Севастополя получат более 10 млн на работы по очистке и обслуживание ливневой системы канализации. Соответствующее постановление принято на заседании правительства."76 километров линии предприятие обслуживает, в рамках свей текущей деятельности осуществляет содержание, соответственно, это поддержка", – сказал Горлов.Субсидию в размере 10 млн 539 тыс. рублей выделят ГУПС "Водоканал" из бюджета города.
https://crimea.ria.ru/20220413/ushel-pod-vodu-v-sevastopole-aprelskimi-dozhdyami-zatopilo-novyy-skver-1122935597.html
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севастополь, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, городская среда
Коммунальщики Севастополя получат 10,5 млн на очистку ливневок
Севастопольской водоканал получит 10,5 млн рублей из бюджета города на очистку ливневок