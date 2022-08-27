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Коммунальщики Севастополя получат 10,5 млн на очистку ливневок - РИА Новости Крым, 27.08.2022
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Коммунальщики Севастополя получат 10,5 млн на очистку ливневок
Коммунальщики Севастополя получат 10,5 млн на очистку ливневок - РИА Новости Крым, 27.08.2022
Коммунальщики Севастополя получат 10,5 млн на очистку ливневок
Коммунальщики Севастополя получат более 10 млн на работы по очистке и обслуживание ливневой системы канализации. Соответствующее постановление принято на... РИА Новости Крым, 27.08.2022
2022-08-27T09:12
2022-08-27T09:12
севастополь
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
городская среда
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Коммунальщики Севастополя получат более 10 млн на работы по очистке и обслуживание ливневой системы канализации. Соответствующее постановление принято на заседании правительства."76 километров линии предприятие обслуживает, в рамках свей текущей деятельности осуществляет содержание, соответственно, это поддержка", – сказал Горлов.Субсидию в размере 10 млн 539 тыс. рублей выделят ГУПС "Водоканал" из бюджета города.
https://crimea.ria.ru/20220413/ushel-pod-vodu-v-sevastopole-aprelskimi-dozhdyami-zatopilo-novyy-skver-1122935597.html
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севастополь, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, городская среда
Коммунальщики Севастополя получат 10,5 млн на очистку ливневок

Севастопольской водоканал получит 10,5 млн рублей из бюджета города на очистку ливневок

09:12 27.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКанализационный колодец
Канализационный колодец - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Коммунальщики Севастополя получат более 10 млн на работы по очистке и обслуживание ливневой системы канализации. Соответствующее постановление принято на заседании правительства.
По словам директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, сумма является финансовым возмещением расходов предприятия на год.
"76 километров линии предприятие обслуживает, в рамках свей текущей деятельности осуществляет содержание, соответственно, это поддержка", – сказал Горлов.
Субсидию в размере 10 млн 539 тыс. рублей выделят ГУПС "Водоканал" из бюджета города.
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