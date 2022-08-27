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Какой сегодня праздник: 27 августа

Какой сегодня праздник: 27 августа - РИА Новости Крым, 27.08.2022

Какой сегодня праздник: 27 августа

Россия отмечает День отечественного кино, а в Иране профессиональный праздник у фармацевтов. Этот день считается днем рождения химического элемента галлий,... РИА Новости Крым, 27.08.2022

2022-08-27T00:00

2022-08-27T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Россия отмечает День отечественного кино, а в Иране профессиональный праздник у фармацевтов. Этот день считается днем рождения химического элемента галлий, Книги рекордов Гиннеса и футбольной команды ЦСКА. А еще этот день подарил миру писателей Теодора Драйзера, Ивана Франко и королеву советского кино Фаину Раневскую.Что празднуют в миреВ России 27 августа празднуют День российского кино. В этот день в 1919 году был принят декрет Совнаркома о национализации кинодела. Первоначально праздник назывался День советского кино, но после распада СССР название откорректировали. А вообще первым снятым в России художественным фильмом считается картина Владимира Ромашкова "Понизовая вольница", снятая по фрагменту одноименной пьесы Василия Гончарова.В Иране 27 августа отмечают профессиональный праздник работники фармацевтической отрасли. Дата приурочена к символическому дню рождения персидского ученого, врача и алхимика Абу Бакра Мухаммада ибн Закария ар-Рази (в Европе его для краткости называют Разесом). Считается одним из основоположников фармакологии, описал множество приборов для работы с химическими веществами и впервые в истории попытался классифицировать известные ему вещества, разделив их всего на три класса.27 августа также празднуется неофициальный гастрономический праздник – День любителей бананов. Статистика уверяет, что в год каждый человек на Земле съедает почти 15 килограммов или около 100 штук бананов.Знаменательные событияВ 1760 году императрица Елизавета Петровна подписала указ, запрещающий госслужащим принимать взятки. Государыню возмущало, что некоторые места, учрежденные для правосудия, "сделались торжищем". Впрочем, искоренить сие порочное явление императрица не успела по причине смерти в декабре 1761 года.В 1875 году французский химик Поль Лекок де Буабодран обнаружил новый элемент и предложил назвать его галлием, в честь римского названия Франции. Примечательно, что больше чем за пять лет до открытия этот элемент подробно описал российский химик Дмитрий Менделеев, предсказав и его физические и химические свойства, и способ обнаружения.В 1911 году российское Общество любителей лыжного спорта организовало футбольную секцию и сформировало три команды, одна из которых 27 августа выиграла свой первый матч у противников со счетом 6:2. Этот день с тех пор официально считается "днем рождения" команды ЦСКА, хотя свое современное название команда получила только в 1957 году.В 1929 году Совнарком СССР ввел в обиход Советский революционный календарь, который упразднял семидневную неделю, а вместо нее вводил "непрерывку" – пятидневную неделю, из которой четыре дня были рабочие, пятый – выходной, при этом каждый рабочий день в календаре был раскрашен отдельным цветом. Такая система действовала всего два года: в 1931 году от нее частично отказались, а окончательно вернулись на семидневный календарь в 1940 году.В 1955 году впервые была опубликована "Всемирная книга рекордов", она же "Книга рекордов Гиннесса". Примечательно, что первая книга была выпущена по заказу одноименной пивоваренной компанией для посетителей ирландских и британских пабов, которые любили поспорить о рекордности того или иного явления, и включала в себя в основном научные факты, собранные на 256 страницах.В 1972 году состоялась премьера художественного фильма Станислава Ростоцкого "А зори здесь тихие", снятого по одноименной повести Бориса Васильева. Фильм стал классикой советского кинематографа, посвященной Великой Отечественной войне. К слову, популярна картина до сих пор и не только в России, но и в Китае. А одноименный сериал, вышедший на экраны в 2005 году к 60-летию Великой Победы, снимался Центральным телевидением Китая.Кто родилсяВ 1770 году родился немецкий философ, один из основоположников немецкого идеализма Георг Гегель. Оказал серьезное влияние на научно-культурную жизнь не только своей эпохи, но и поздних периодов, а основы его гуманистической философии стали значительным вкладом в формирование социальных наук.В 1856 году родился украинский писатель, поэт и революционер Иван Франко. Был членом общества "Галицкие русофилы", действовавшего во Львове. Широкую известность приобрел не только в Восточной Европе и на Западной Украине, но и в Российской империи. Его историческая повесть "Захар Беркут" экранизировалась трижды, другие произведения также попали в фокус и советского, и современного украинского кинематографа.В 1862 году родился русский художник, передвижник Абрам Архипов. Среди его известных работ – картины "Прачки", "Вечерняя молитва", "На Волге", а также серия портретов женщин-крестьянок.В 1871 году родился американский писатель Теодор Драйзер. Приобрел мировую известность благодаря романам "Сестра Керри", "Американская трагедия", "Финансист", "Стоик" и другим. Поддерживал коммунистическое движение, в 1927 году был приглашен с визитом в СССР: за 77 дней посетил крупнейшие города советских республик, встречался с Маяковским и Эйзенштейном. Об этой поездке подробно написал в книге "Русский дневник".В 1874 году родился немецкий химик Карл Бош. Один из основоположников промышленного производства аммиака, за работы по методам высокого давления в 1931 году получил Нобелевскую премию.В 1877 году родился английский авиатор и автогонщик Чарльз Ройс, который совместно с техником Генри Ройсом в 1906 году основал всемирно известный концерн "Роллс-Ройс". Известен также как первый британец, ставший жертвой авиакатастрофы (погиб в 1910 году, когда его биплан развалился в воздухе).В 1878 году родился русский военачальник, один из главных руководителей Белого движения в годы Гражданской войны Петр Врангель. Когда советские войска подступили к Крыму, эвакуировался вместе с остатками своих частей в Константинополь. Впоследствии с семьей переехал в Брюссель, где и умер.В 1894 году родилась советская актриса, народная артистка СССР Фаина Раневская (Фельдман). За свою жизнь служила в восьми театрах (с 1918 по 1924 годы – в Крыму), на ее счету десятки ролей в кино, среди них – "Подкидыш", "Мечта", "Небесный тихоход", "Золушка", "Встреча на Эльбе" и другие. Прославилась Раневская не только ролями, но и своими меткими и часто резкими афоризмами - часть этих "народных" крылатых фраз Раневская никогда не произносила, но это мало кого волнует, все цитируют "великую Раневскую" к месту и не к месту.В 1929 году родилась советская лыжница, четырехкратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка Любовь Баранова.Также в этот день родились американская актриса и жена Ринго Старра Барбара Бах, оператор-лауреат "Оскара" Роберт Ричардсон, рок-музыкант Глен Мэтлок, гитарист Тони Канэл, музыкант Джимми Поп, актер Арон Пол, российский космонавт Сергей Крикалев.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости