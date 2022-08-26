WINEPARK приглашает на ежегодный фестиваль сбора винограда
© Nazyrov Islam / Mriya Resort & SPAРобот наливает вино для посетителей ежегодного фестиваля WINEPARK Fest
© Nazyrov Islam / Mriya Resort & SPA
Центр энотуризма WINEPARK приглашает на масштабный фестиваль сбора винограда, который состоится 17 сентября в Большой Ялте.
"На ежегодном фестивале WINEPARK Fest соберутся виноделы со всей России, артисты и музыканты. На винограднике с потрясающим видом состоится большой концерт, объединяющий разные музыкальные стили и направления", - сообщили организаторы.
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Одной из главных идей создания WINEPARK является развитие энокультуры и повышение интереса к отечественному вину. Многофункциональный тематический центр объединяет в себе все самое интересное в мире виноделия, энотуризма и эногастрономии. Для гостей фестиваля на территории парка будет работать Салон вин – место встречи виноделов, энологов, экспертов, журналистов и ценителей винной культуры. Здесь все желающие смогут поучаствовать в бесплатной круговой дегустации, где производители представят свои образцы и новинки, поделятся секретами и тенденциями современного виноделия. Среди участников ожидаются известные крымские виноделы Павел Швец (UPPA Winery), Олег Репин, Alma Valley, Belmas, "Инкерман", Усадьба Перовских, "Новый свет", "Золотая Балка", "Бельбек" и многие другие.
© Пресс-служба отеля Mriya Resort & SPAДегустация вин на ежегодном фестивале WINEPARK Fest
© Пресс-служба отеля Mriya Resort & SPA
Дегустация вин на ежегодном фестивале WINEPARK Fest
Помимо интересной и познавательной дегустации, гости смогут поучаствовать в сборе урожая, узнать о нюансах и тонкостях работы винодела, а также о правилах обработки лозы. Музыкальное сопровождение фестиваля обеспечат коллективы из Москвы и Санкт-Петербурга: акапелла и битбокс группа Russian Acapella Band, джазовое трио EasyTone, участники шоу "Голос" и "Песни на ТНТ" SoldOut, кавер-группа Royal Dab. Хэдлайнером мероприятия станет диджей и композитор – Sasha Naiman, который впечатляет сочетанием живого вокала и авторских электронных треков.
Также в программе яркие перформансы, захватывающее световое шоу барабанов, творческий арт-пикник, гриль на открытом воздухе и, конечно, яркие эмоции.
© Пресс-служба отеля Mriya Resort & SPAБлюда на гриле на ежегодном фестивале WINEPARK Fest
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Блюда на гриле на ежегодном фестивале WINEPARK Fest
© Пресс-служба отеля Mriya Resort & SPA
© Nazyrov Islam / Mriya Resort & SPAМастер-классы на ежегодном фестивале WINEPARK Fest
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Мастер-классы на ежегодном фестивале WINEPARK Fest
© Nazyrov Islam / Mriya Resort & SPA
© Nazyrov Islam / Mriya Resort & SPAМузыканты на ежегодном фестивале WINEPARK Fest
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Музыканты на ежегодном фестивале WINEPARK Fest
© Nazyrov Islam / Mriya Resort & SPA
1 из 3
Блюда на гриле на ежегодном фестивале WINEPARK Fest
© Пресс-служба отеля Mriya Resort & SPA
2 из 3
Мастер-классы на ежегодном фестивале WINEPARK Fest
© Nazyrov Islam / Mriya Resort & SPA
3 из 3
Музыканты на ежегодном фестивале WINEPARK Fest
© Nazyrov Islam / Mriya Resort & SPA
Стоимость билетов, возрастное ограничение и подробности о мероприятии можно узнать на сайте.
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