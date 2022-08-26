https://crimea.ria.ru/20220826/winepark-priglashaet-na-ezhegodnyy-festival-sbora-vinograda-1124310037.html

WINEPARK приглашает на ежегодный фестиваль сбора винограда

WINEPARK приглашает на ежегодный фестиваль сбора винограда - РИА Новости Крым, 26.08.2022

WINEPARK приглашает на ежегодный фестиваль сбора винограда

Центр энотуризма WINEPARK приглашает на масштабный фестиваль сбора винограда, который состоится 17 сентября в Большой Ялте. РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T17:54

2022-08-26T17:54

2022-08-26T17:54

mriya resort &spa

крым

туризм в крыму

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Центр энотуризма WINEPARK приглашает на масштабный фестиваль сбора винограда, который состоится 17 сентября в Большой Ялте."На ежегодном фестивале WINEPARK Fest соберутся виноделы со всей России, артисты и музыканты. На винограднике с потрясающим видом состоится большой концерт, объединяющий разные музыкальные стили и направления", - сообщили организаторы.Одной из главных идей создания WINEPARK является развитие энокультуры и повышение интереса к отечественному вину. Многофункциональный тематический центр объединяет в себе все самое интересное в мире виноделия, энотуризма и эногастрономии. Для гостей фестиваля на территории парка будет работать Салон вин – место встречи виноделов, энологов, экспертов, журналистов и ценителей винной культуры. Здесь все желающие смогут поучаствовать в бесплатной круговой дегустации, где производители представят свои образцы и новинки, поделятся секретами и тенденциями современного виноделия. Среди участников ожидаются известные крымские виноделы Павел Швец (UPPA Winery), Олег Репин, Alma Valley, Belmas, "Инкерман", Усадьба Перовских, "Новый свет", "Золотая Балка", "Бельбек" и многие другие.Помимо интересной и познавательной дегустации, гости смогут поучаствовать в сборе урожая, узнать о нюансах и тонкостях работы винодела, а также о правилах обработки лозы. Музыкальное сопровождение фестиваля обеспечат коллективы из Москвы и Санкт-Петербурга: акапелла и битбокс группа Russian Acapella Band, джазовое трио EasyTone, участники шоу "Голос" и "Песни на ТНТ" SoldOut, кавер-группа Royal Dab. Хэдлайнером мероприятия станет диджей и композитор – Sasha Naiman, который впечатляет сочетанием живого вокала и авторских электронных треков.Также в программе яркие перформансы, захватывающее световое шоу барабанов, творческий арт-пикник, гриль на открытом воздухе и, конечно, яркие эмоции.Стоимость билетов, возрастное ограничение и подробности о мероприятии можно узнать на сайте.Партнерский материал

https://crimea.ria.ru/20220817/chempionat-po-triatlonu-vpervye-proydet-v-krymu-1124188715.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mriya resort &spa, крым, туризм в крыму