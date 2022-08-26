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В Киеве считают переговоры с Россией смертным приговором - РИА Новости Крым, 26.08.2022
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В Киеве считают переговоры с Россией смертным приговором
В Киеве считают переговоры с Россией смертным приговором - РИА Новости Крым, 26.08.2022
В Киеве считают переговоры с Россией смертным приговором
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинский президент выступает против переговоров с Российской Федерацией. РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T15:58
2022-08-26T15:58
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинский президент выступает против переговоров с Российской Федерацией.В интервью американской газете Hill Подоляк назвал переговоры с Россией "смертным приговором для Украины"."Зеленский однозначно против (переговоров)", - заявил Подоляк.До этого советник главы офиса Зеленского также отмечал, что мирные переговоры с Россией будут означать ее победу. Он назвал обсуждение переговоров "мощной хайповой темой", но заявил, что самой Украине это сегодня не нужно.Глава российского МИД Сергей Лавров ранее сообщил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность встречи с Зеленским подчеркнул, что Украина отказалась от выполнения достигнутых договоренностей.
https://crimea.ria.ru/20220813/mirnye-peregovory-s-rossiey-ukraine-ne-nuzhny-zayavili-v-kieve-1124157677.html
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украина, российская федерация (россия, рф), в мире, политика
В Киеве считают переговоры с Россией смертным приговором

Hill: советник главы офиса Зеленского назвал переговоры с Россией смертным приговором

15:58 26.08.2022
 
© БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
© БелТА
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинский президент выступает против переговоров с Российской Федерацией.
В интервью американской газете Hill Подоляк назвал переговоры с Россией "смертным приговором для Украины".
Украинский флаг развевается на украинской позиции в Марьинке, недалеко от Донецка, восточная Украина, пятница, 5 июня 2015 года. Архивное фото
13 августа, 18:59
Мирные переговоры с Россией Украине не нужны, заявили в Киеве
"Зеленский однозначно против (переговоров)", - заявил Подоляк.
До этого советник главы офиса Зеленского также отмечал, что мирные переговоры с Россией будут означать ее победу. Он назвал обсуждение переговоров "мощной хайповой темой", но заявил, что самой Украине это сегодня не нужно.
Глава российского МИД Сергей Лавров ранее сообщил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность встречи с Зеленским подчеркнул, что Украина отказалась от выполнения достигнутых договоренностей.
 
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