https://crimea.ria.ru/20220826/terapevt-perechislila-protivopokazaniya-k-vozhdeniyu-1124293124.html
Терапевт перечислила противопоказания к вождению
Терапевт перечислила противопоказания к вождению - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Терапевт перечислила противопоказания к вождению
Люди с болезнями сердца и сосудов, скачками давления, перенесшие инсульты, а также имеющие некоторые нарушения зрения не могут быть водителями, завил... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T08:49
2022-08-26T08:49
2022-08-26T08:49
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Люди с болезнями сердца и сосудов, скачками давления, перенесшие инсульты, а также имеющие некоторые нарушения зрения не могут быть водителями, завил врач-терапевт Андрей Звонков, пишет URA.RUЗвонков пояснил, что сердечно-сосудистые заболевания могут проявиться в любой момент, человеку может стать плохо прямо за рулем, то же касается гипертоников, которые могут не чувствовать давления, но внезапно "отключиться". Те, кто перенес инсульт и полностью восстановился, могут возвращаться к вождению только после разрешение врача.Люди с нарушениями зрения могут "терять" отдельные участки поля зрения, если речь идет о катаракте или же неправильно воспринимать цвета, если это глаукома. В этой связи такие диагнозы тоже являются противопоказанием к вождению, даже если человеку кажется, что он в целом видит неплохо.Кроме того, вождение под запретом для тех, кто принимает препараты, влияющие на центральную нервную систему, поскольку они снижают реакцию.Ранее нарколог Евгений Брюн объяснил, когда можно сесть за руль после застолья. Алкоголь в организме перерабатывается от трех дней до трех недель, но приборы для измерения этанола в выдыхаемом воздухе показывают норму примерно через сутки.
https://crimea.ria.ru/20200306/Rossiyskie-uchenye-razrabotali-prilozhenie-ne-dayuschee-spat-za-rulem-1118022644.html
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здоровье, общество
Терапевт перечислила противопоказания к вождению
Врач назвала болезни, с которыми опасно водить машину
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым.
Люди с болезнями сердца и сосудов, скачками давления, перенесшие инсульты, а также имеющие некоторые нарушения зрения не могут быть водителями, завил врач-терапевт Андрей Звонков, пишет URA.RU
Звонков пояснил, что сердечно-сосудистые заболевания могут проявиться в любой момент, человеку может стать плохо прямо за рулем, то же касается гипертоников, которые могут не чувствовать давления, но внезапно "отключиться". Те, кто перенес инсульт и полностью восстановился, могут возвращаться к вождению только после разрешение врача.
Люди с нарушениями зрения могут "терять" отдельные участки поля зрения, если речь идет о катаракте или же неправильно воспринимать цвета, если это глаукома. В этой связи такие диагнозы тоже являются противопоказанием к вождению, даже если человеку кажется, что он в целом видит неплохо.
Кроме того, вождение под запретом для тех, кто принимает препараты, влияющие на центральную нервную систему, поскольку они снижают реакцию.
Ранее нарколог Евгений Брюн объяснил
, когда можно сесть за руль после застолья. Алкоголь в организме перерабатывается от трех дней до трех недель, но приборы для измерения этанола в выдыхаемом воздухе показывают норму примерно через сутки.