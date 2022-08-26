https://crimea.ria.ru/20220826/terapevt-perechislila-protivopokazaniya-k-vozhdeniyu-1124293124.html

Терапевт перечислила противопоказания к вождению

Терапевт перечислила противопоказания к вождению - РИА Новости Крым, 26.08.2022

Терапевт перечислила противопоказания к вождению

Люди с болезнями сердца и сосудов, скачками давления, перенесшие инсульты, а также имеющие некоторые нарушения зрения не могут быть водителями, завил... РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T08:49

2022-08-26T08:49

2022-08-26T08:49

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1d/1119527828_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_33b55adfcee06e6cc9d0eaf6c94c058a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Люди с болезнями сердца и сосудов, скачками давления, перенесшие инсульты, а также имеющие некоторые нарушения зрения не могут быть водителями, завил врач-терапевт Андрей Звонков, пишет URA.RUЗвонков пояснил, что сердечно-сосудистые заболевания могут проявиться в любой момент, человеку может стать плохо прямо за рулем, то же касается гипертоников, которые могут не чувствовать давления, но внезапно "отключиться". Те, кто перенес инсульт и полностью восстановился, могут возвращаться к вождению только после разрешение врача.Люди с нарушениями зрения могут "терять" отдельные участки поля зрения, если речь идет о катаракте или же неправильно воспринимать цвета, если это глаукома. В этой связи такие диагнозы тоже являются противопоказанием к вождению, даже если человеку кажется, что он в целом видит неплохо.Кроме того, вождение под запретом для тех, кто принимает препараты, влияющие на центральную нервную систему, поскольку они снижают реакцию.Ранее нарколог Евгений Брюн объяснил, когда можно сесть за руль после застолья. Алкоголь в организме перерабатывается от трех дней до трех недель, но приборы для измерения этанола в выдыхаемом воздухе показывают норму примерно через сутки.

https://crimea.ria.ru/20200306/Rossiyskie-uchenye-razrabotali-prilozhenie-ne-dayuschee-spat-za-rulem-1118022644.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество