https://crimea.ria.ru/20220826/posle-obstrela-bolnitsy-v-lnr-pogibli-troe-mirnykh-zhiteley-i-7-raneny--mo-1124311887.html

После обстрела больницы в ЛНР погибли трое мирных жителей и 7 ранены – МО

После обстрела больницы в ЛНР погибли трое мирных жителей и 7 ранены – МО - РИА Новости Крым, 26.08.2022

После обстрела больницы в ЛНР погибли трое мирных жителей и 7 ранены – МО

После ракетного удара ВСУ из HIMARS по больнице в городе Стаханов в ЛНР погибли трое и ранены семь мирных жителей. Об этом заявили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T21:48

2022-08-26T21:48

2022-08-26T21:50

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

луганская народная республика (лнр)

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. После ракетного удара ВСУ из HIMARS по больнице в городе Стаханов в ЛНР погибли трое и ранены семь мирных жителей. Об этом заявили в Минобороны России.Отмечается, что удар был нанесен 27-ой артиллерийской бригадой ВСУ."В результате ракетного удара здание получило серьезные повреждения, по предварительным данным погибли три человека, семь – получили ранения различной степени тяжести. При этом командирам подразделений ВСУ, отдавшим преступный приказ, было заранее известно о том, что выбранная цель является действующим гражданским медицинским объектом (имеет обозначение в виде красных крестов на белом фоне), в котором на лечении находились пожилые люди, дети и беременные женщины", - сказано в заявлении.В оборонном ведомстве в очередной раз призвали ООН, ВОЗ, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации "осудить действия киевских властей и немедленно принять безотлагательные меры по недопущению нанесения ударов по медицинским объектам".Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220826/pyat-chelovek-pogibli-posle-udara-vsu-po-zhilym-domam-v-zaporozhskoy-oblasti-1124311217.html

https://crimea.ria.ru/20220826/otkaza-kieva-ot-vstupleniya-v-nato-bolshe-nedostatochno-dlya-mira---medvedev-1124311723.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, луганская народная республика (лнр), происшествия, всу (вооруженные силы украины)