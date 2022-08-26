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После обстрела больницы в ЛНР погибли трое мирных жителей и 7 ранены – МО - РИА Новости Крым, 26.08.2022
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После обстрела больницы в ЛНР погибли трое мирных жителей и 7 ранены – МО
После обстрела больницы в ЛНР погибли трое мирных жителей и 7 ранены – МО - РИА Новости Крым, 26.08.2022
После обстрела больницы в ЛНР погибли трое мирных жителей и 7 ранены – МО
После ракетного удара ВСУ из HIMARS по больнице в городе Стаханов в ЛНР погибли трое и ранены семь мирных жителей. Об этом заявили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T21:48
2022-08-26T21:50
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
луганская народная республика (лнр)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. После ракетного удара ВСУ из HIMARS по больнице в городе Стаханов в ЛНР погибли трое и ранены семь мирных жителей. Об этом заявили в Минобороны России.Отмечается, что удар был нанесен 27-ой артиллерийской бригадой ВСУ."В результате ракетного удара здание получило серьезные повреждения, по предварительным данным погибли три человека, семь – получили ранения различной степени тяжести. При этом командирам подразделений ВСУ, отдавшим преступный приказ, было заранее известно о том, что выбранная цель является действующим гражданским медицинским объектом (имеет обозначение в виде красных крестов на белом фоне), в котором на лечении находились пожилые люди, дети и беременные женщины", - сказано в заявлении.В оборонном ведомстве в очередной раз призвали ООН, ВОЗ, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации "осудить действия киевских властей и немедленно принять безотлагательные меры по недопущению нанесения ударов по медицинским объектам".Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220826/pyat-chelovek-pogibli-posle-udara-vsu-po-zhilym-domam-v-zaporozhskoy-oblasti-1124311217.html
https://crimea.ria.ru/20220826/otkaza-kieva-ot-vstupleniya-v-nato-bolshe-nedostatochno-dlya-mira---medvedev-1124311723.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, луганская народная республика (лнр), происшествия, всу (вооруженные силы украины)
После обстрела больницы в ЛНР погибли трое мирных жителей и 7 ранены – МО

Минобороны РФ: ВСУ из HIMARS ударили по больнице в ЛНР, трое погибли, 7 человек ранены

21:48 26.08.2022 (обновлено: 21:50 26.08.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкГородские кварталы Северодонецка в ЛНР после освобождения
Городские кварталы Северодонецка в ЛНР после освобождения - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. После ракетного удара ВСУ из HIMARS по больнице в городе Стаханов в ЛНР погибли трое и ранены семь мирных жителей. Об этом заявили в Минобороны России.
Отмечается, что удар был нанесен 27-ой артиллерийской бригадой ВСУ.
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20:47
Пять человек погибли после удара ВСУ по жилым домам в Запорожской области
"В результате ракетного удара здание получило серьезные повреждения, по предварительным данным погибли три человека, семь – получили ранения различной степени тяжести. При этом командирам подразделений ВСУ, отдавшим преступный приказ, было заранее известно о том, что выбранная цель является действующим гражданским медицинским объектом (имеет обозначение в виде красных крестов на белом фоне), в котором на лечении находились пожилые люди, дети и беременные женщины", - сказано в заявлении.
В оборонном ведомстве в очередной раз призвали ООН, ВОЗ, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации "осудить действия киевских властей и немедленно принять безотлагательные меры по недопущению нанесения ударов по медицинским объектам".
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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФЛуганская Народная Республика (ЛНР)ПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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