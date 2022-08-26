https://crimea.ria.ru/20220826/Kakoy-segodnya-prazdnik-26-avgusta_-1118659321.html
Какой сегодня праздник: 26 августа
Какой сегодня праздник: 26 августа - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Какой сегодня праздник: 26 августа
В Абхазии и Южной Осетии празднуют День признания независимости, а в Аргентине - Национальный день солидарности. В этот день Витус Беринг открыл пролив между... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T00:00
2022-08-26T00:00
2022-08-26T00:00
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Абхазии и Южной Осетии празднуют День признания независимости, а в Аргентине - Национальный день солидарности. В этот день Витус Беринг открыл пролив между Азией и Америкой, а в Мюнхене стартовали XX Летние Олимпийские игры. Также 26 августа родились советский кинорежиссер и сценарист Петр Тодоровский и звезда комедии "Один дома" Маколей Калкин.Что празднуют в миреАбхазия и Южная Осетия отмечают День признания независимости. В этот день в 2008 году Российская Федерация первой из государств мира приняла решение о признании независимости двух кавказских республик.Абхазия провозгласила свою независимость еще в 1994 году после войны с Грузией (1992-1993). Но данный факт не вызвал широкого международного резонанса, и до второй половины 2000-х годов Абхазия не была признана как самостоятельное государство. Кардинально ситуация изменилась в августе 2008 года, когда грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвал. После конфликта Южная Осетия и Абхазия обратились к России с просьбой признать их независимость от Грузии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и объявил две закавказские республики оккупированными территориями.Официальные дипотношения с Южной Осетией и Абхазией Россия установила 9 сентября 2008 года, когда главы МИД обменялись в Москве соответствующими нотами. На сегодняшний день, помимо России, независимость Абхазии и Южной Осетии признали Луганская и Донецкая Народные Республики, Никарагуа, Венесуэла, Сирия, Науру, Приднестровье, Нагорный Карабах.В Аргентине празднуют Национальный день солидарности. Он был учрежден по просьбе религиозных организаций страны в ознаменование Дня рождения Матери Терезы – римско-католической монахини и миссионерки, известной своей благотворительной деятельностью. Это праздник всех людей, которые посвящают свое время помощи тем, кто в ней нуждается. Он отмечается мероприятиями, организованными общественными организациями, религиозными общинами, учебными заведениями и волонтерами.А еще в этот день в США отмечают День собак и День туалетной бумаги, а во всем мире - Международный день актера и Всемирный день нарцисса.Знаменательные событияВ 1728 году российский мореплаватель Витус Беринг открыл пролив между Азией и Америкой, получивший название Берингов пролив. Открытие было совершено в ходе Первой Камчатской экспедиции, начавшейся в декабре 1724 года. Перед экспедицией стояла цель исследовать воды Тихого океана и подтвердить наличие пролива между Азией и Америкой. В ходе плавания были выявлены Карагинский залив с островом, залив Креста, бухта Провидения, Анадырский залив и остров Святого Лаврентия.В 1768 году началось первое кругосветное плавание английского мореплавателя Джеймса Кука. Цель экспедиции заключалась в исследовании южной части Тихого океана, наблюдении прохождения Венеры по диску Солнца и поиске гипотетической Южной земли. Экспедиция пересекла Атлантику, обогнула мыс Горн и добралась до Таити, достигла Новой Зеландии и восточного побережья Австралии. Основная заявленная цель — наблюдение прохождения Венеры через диск Солнца — была выполнена, и результаты эксперимента были использованы впоследствии для расчета расстояния от Земли до Солнца. Открыть гипотетический "Южный материк" мореплавателем не удалось.В 1972 году в Мюнхене открылись XX летние Олимпийские игры. Соревнования проводились с 26 августа по 10 сентября. В ходе Игр было установлено 100 олимпийских и 46 мировых рекордов. Семь золотых медалей выиграл американский пловец Марк Спитц. Это достижение было превзойдено только в 2008 году Майклом Фелпсом. Советская гимнастка Ольга Корбут впервые на Олимпиаде выполнила сложнейший гимнастический элемент, который назвали "петлей Корбут". В баскетбольном турнире впервые в истории сборная США не сумела выиграть золотые медали, уступив в драматичном финальном матче сборной СССР со счетом 50:51.Спортивные состязания омрачил теракт против израильских спортсменов, совершенный террористической палестинской организацией "Черный сентябрь". Его жертвами стали 11 членов израильской олимпийской сборной и один немецкий полицейский. Пятеро из восьми террористов были убиты спецназом.Кто родилсяВ 1910 году родилась Мать Тереза (настоящее имя Агнес Гондже Бояджиу) – католическая монахиня албанского происхождения, гуманитарный деятель, основавшая Орден Милосердия и женскую монашескую конгрегацию сестер — миссионерок любви, занимающуюся служением бедным и больным. Лауреат Нобелевской премии мира. В 2003 году католическая церковь причислила Мать Терезу к лику блаженных, а в 2016 году — к лику святых. Деятельность Терезы критиковалась в связи с сомнительными политическими связями монахини, неэффективным использованием полученных от пожертвований средств и отказом от использования обезболивающих средств в ходе лечения.В 1925 году родился Петр Тодоровский – советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинооператор и композитор, народный артист РСФСР. Тодоровский родился на Украине в Кировоградской области. Во время войны вместе с родителями эвакуировался в Сталинград, затем в Саратовскую область. С сентября 1944 года воевал на фронте, был награжден орденом Отечественной войны I степени. Окончив в 1954 году операторский факультет ВГИКа, около десяти лет работал оператором на Одесской киностудии. Среди его операторских работ – "Молдавские напевы" (1955), "Весна на Заречной улице ", "Моя дочь", "Два Федора". В фильме "Никогда" (1962) Тодоровский был и сорежиссером. После этой картины он становится постановщиком, сценаристом и композитором собственных лент.Режиссерским дебютом Петра Тодоровского стал фильм "Верность" (1964), после чего он снял картины "Фокусник" (1967), "Городской романс" (1969), "Своя земля" (1973), "Последняя жертва" (1975), "В день праздника" (1978). В 1980-х годах Тодоровский снял фильмы "Любимая женщина механика Гаврилова" (1981), "Военно-полевой роман" (1983), "По главной улице с оркестром" (1986), "Интердевочка" (1989). В 1985 году номинировался на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" за киноленту "Военно-полевой роман". За фильм "Интердевочка" Тодоровский стал обладателем призов "Ника" и "Созвездие-90", а также специального приза жюри на III Международном кинофестивале в Токио. Фильм "Анкор, еще анкор!" был удостоен приза "Ника" Российской академии киноискусств.В 1947 году родился советский и российский актер театра и кино, юморист, артист эстрады Ян Арлазоров. Он окончил Щукинское театральное училище, работал в Центральном детском театре. С конца 1970-х служил в театре имени Моссовета, в начале 1990-х перешел на эстраду. Был артистом Московского концертного объединения "Эстрада" при Московском государственном концертном объединении "Москонцерт". В конце 1990-х вел на радиостанции "Авторадио" передачу "Народная скорая помощь". Снялся в нескольких фильмах. Работал в юмористической программе "Аншлаг".42-летие отмечает американский актер и музыкант Маколей Калкин. Один из самых успешных детей-актеров в истории Голливуда, прославившийся главными ролями в фильмах "Дядюшка Бак" (1989), "Один дома" (1990), "Моя дочь" (1991), "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992), "Добрый сынок" (1993), "Наравне с отцом" (1994), "Богатенький Ричи" (1994) и "Повелитель страниц" (1994). На пике популярности считался лучшим актером-ребенком после Ширли Темпл.Роль Кевина Маккаллистера в "Один дома" принесла Калкину первую номинацию на "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в комедии и звание "Ребенок года", а его гонорар составил 100 тысяч долларов. В американском и мировом прокате фильм собрал около 500 млн долларов и попал в Книгу рекордов Гиннесса как комедия, собравшая больше всех денег в прокате. За "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" гонорар Калкина составил 4,5 млн долларов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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общество, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Абхазии и Южной Осетии празднуют День признания независимости, а в Аргентине - Национальный день солидарности. В этот день Витус Беринг открыл пролив между Азией и Америкой, а в Мюнхене стартовали XX Летние Олимпийские игры. Также 26 августа родились советский кинорежиссер и сценарист Петр Тодоровский и звезда комедии "Один дома" Маколей Калкин.
Абхазия и Южная Осетия отмечают День признания независимости. В этот день в 2008 году Российская Федерация первой из государств мира приняла решение о признании независимости двух кавказских республик.
Абхазия провозгласила свою независимость еще в 1994 году после войны с Грузией (1992-1993). Но данный факт не вызвал широкого международного резонанса, и до второй половины 2000-х годов Абхазия не была признана как самостоятельное государство. Кардинально ситуация изменилась в августе 2008 года, когда грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвал. После конфликта Южная Осетия и Абхазия обратились к России с просьбой признать их независимость от Грузии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и объявил две закавказские республики оккупированными территориями.
Официальные дипотношения с Южной Осетией и Абхазией Россия установила 9 сентября 2008 года, когда главы МИД обменялись в Москве соответствующими нотами. На сегодняшний день, помимо России, независимость Абхазии и Южной Осетии признали Луганская и Донецкая Народные Республики, Никарагуа, Венесуэла, Сирия, Науру, Приднестровье, Нагорный Карабах.
В Аргентине празднуют Национальный день солидарности. Он был учрежден по просьбе религиозных организаций страны в ознаменование Дня рождения Матери Терезы – римско-католической монахини и миссионерки, известной своей благотворительной деятельностью. Это праздник всех людей, которые посвящают свое время помощи тем, кто в ней нуждается. Он отмечается мероприятиями, организованными общественными организациями, религиозными общинами, учебными заведениями и волонтерами.
А еще в этот день в США отмечают День собак и День туалетной бумаги, а во всем мире - Международный день актера и Всемирный день нарцисса.
В 1728 году российский мореплаватель Витус Беринг открыл пролив между Азией и Америкой, получивший название Берингов пролив. Открытие было совершено в ходе Первой Камчатской экспедиции, начавшейся в декабре 1724 года. Перед экспедицией стояла цель исследовать воды Тихого океана и подтвердить наличие пролива между Азией и Америкой. В ходе плавания были выявлены Карагинский залив с островом, залив Креста, бухта Провидения, Анадырский залив и остров Святого Лаврентия.
В 1768 году началось первое кругосветное плавание английского мореплавателя Джеймса Кука. Цель экспедиции заключалась в исследовании южной части Тихого океана, наблюдении прохождения Венеры по диску Солнца и поиске гипотетической Южной земли. Экспедиция пересекла Атлантику, обогнула мыс Горн и добралась до Таити, достигла Новой Зеландии и восточного побережья Австралии. Основная заявленная цель — наблюдение прохождения Венеры через диск Солнца — была выполнена, и результаты эксперимента были использованы впоследствии для расчета расстояния от Земли до Солнца. Открыть гипотетический "Южный материк" мореплавателем не удалось.
В 1972 году в Мюнхене открылись XX летние Олимпийские игры. Соревнования проводились с 26 августа по 10 сентября. В ходе Игр было установлено 100 олимпийских и 46 мировых рекордов. Семь золотых медалей выиграл американский пловец Марк Спитц. Это достижение было превзойдено только в 2008 году Майклом Фелпсом. Советская гимнастка Ольга Корбут впервые на Олимпиаде выполнила сложнейший гимнастический элемент, который назвали "петлей Корбут". В баскетбольном турнире впервые в истории сборная США не сумела выиграть золотые медали, уступив в драматичном финальном матче сборной СССР со счетом 50:51.
Спортивные состязания омрачил теракт против израильских спортсменов, совершенный террористической палестинской организацией "Черный сентябрь". Его жертвами стали 11 членов израильской олимпийской сборной и один немецкий полицейский. Пятеро из восьми террористов были убиты спецназом.
В 1910 году родилась Мать Тереза (настоящее имя Агнес Гондже Бояджиу) – католическая монахиня албанского происхождения, гуманитарный деятель, основавшая Орден Милосердия и женскую монашескую конгрегацию сестер — миссионерок любви, занимающуюся служением бедным и больным. Лауреат Нобелевской премии мира. В 2003 году католическая церковь причислила Мать Терезу к лику блаженных, а в 2016 году — к лику святых. Деятельность Терезы критиковалась в связи с сомнительными политическими связями монахини, неэффективным использованием полученных от пожертвований средств и отказом от использования обезболивающих средств в ходе лечения.
В 1925 году родился Петр Тодоровский – советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинооператор и композитор, народный артист РСФСР. Тодоровский родился на Украине в Кировоградской области. Во время войны вместе с родителями эвакуировался в Сталинград, затем в Саратовскую область. С сентября 1944 года воевал на фронте, был награжден орденом Отечественной войны I степени. Окончив в 1954 году операторский факультет ВГИКа, около десяти лет работал оператором на Одесской киностудии. Среди его операторских работ – "Молдавские напевы" (1955), "Весна на Заречной улице ", "Моя дочь", "Два Федора". В фильме "Никогда" (1962) Тодоровский был и сорежиссером. После этой картины он становится постановщиком, сценаристом и композитором собственных лент.
Режиссерским дебютом Петра Тодоровского стал фильм "Верность" (1964), после чего он снял картины "Фокусник" (1967), "Городской романс" (1969), "Своя земля" (1973), "Последняя жертва" (1975), "В день праздника" (1978). В 1980-х годах Тодоровский снял фильмы "Любимая женщина механика Гаврилова" (1981), "Военно-полевой роман" (1983), "По главной улице с оркестром" (1986), "Интердевочка" (1989). В 1985 году номинировался на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" за киноленту "Военно-полевой роман". За фильм "Интердевочка" Тодоровский стал обладателем призов "Ника" и "Созвездие-90", а также специального приза жюри на III Международном кинофестивале в Токио. Фильм "Анкор, еще анкор!" был удостоен приза "Ника" Российской академии киноискусств.
В 1947 году родился советский и российский актер театра и кино, юморист, артист эстрады Ян Арлазоров. Он окончил Щукинское театральное училище, работал в Центральном детском театре. С конца 1970-х служил в театре имени Моссовета, в начале 1990-х перешел на эстраду. Был артистом Московского концертного объединения "Эстрада" при Московском государственном концертном объединении "Москонцерт". В конце 1990-х вел на радиостанции "Авторадио" передачу "Народная скорая помощь". Снялся в нескольких фильмах. Работал в юмористической программе "Аншлаг".
42-летие отмечает американский актер и музыкант Маколей Калкин. Один из самых успешных детей-актеров в истории Голливуда, прославившийся главными ролями в фильмах "Дядюшка Бак" (1989), "Один дома" (1990), "Моя дочь" (1991), "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992), "Добрый сынок" (1993), "Наравне с отцом" (1994), "Богатенький Ричи" (1994) и "Повелитель страниц" (1994). На пике популярности считался лучшим актером-ребенком после Ширли Темпл.
Роль Кевина Маккаллистера в "Один дома" принесла Калкину первую номинацию на "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в комедии и звание "Ребенок года", а его гонорар составил 100 тысяч долларов. В американском и мировом прокате фильм собрал около 500 млн долларов и попал в Книгу рекордов Гиннесса как комедия, собравшая больше всех денег в прокате. За "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" гонорар Калкина составил 4,5 млн долларов.