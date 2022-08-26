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Какой сегодня праздник: 26 августа

Какой сегодня праздник: 26 августа - РИА Новости Крым, 26.08.2022

Какой сегодня праздник: 26 августа

В Абхазии и Южной Осетии празднуют День признания независимости, а в Аргентине - Национальный день солидарности. В этот день Витус Беринг открыл пролив между... РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Абхазии и Южной Осетии празднуют День признания независимости, а в Аргентине - Национальный день солидарности. В этот день Витус Беринг открыл пролив между Азией и Америкой, а в Мюнхене стартовали XX Летние Олимпийские игры. Также 26 августа родились советский кинорежиссер и сценарист Петр Тодоровский и звезда комедии "Один дома" Маколей Калкин.Что празднуют в миреАбхазия и Южная Осетия отмечают День признания независимости. В этот день в 2008 году Российская Федерация первой из государств мира приняла решение о признании независимости двух кавказских республик.Абхазия провозгласила свою независимость еще в 1994 году после войны с Грузией (1992-1993). Но данный факт не вызвал широкого международного резонанса, и до второй половины 2000-х годов Абхазия не была признана как самостоятельное государство. Кардинально ситуация изменилась в августе 2008 года, когда грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвал. После конфликта Южная Осетия и Абхазия обратились к России с просьбой признать их независимость от Грузии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и объявил две закавказские республики оккупированными территориями.Официальные дипотношения с Южной Осетией и Абхазией Россия установила 9 сентября 2008 года, когда главы МИД обменялись в Москве соответствующими нотами. На сегодняшний день, помимо России, независимость Абхазии и Южной Осетии признали Луганская и Донецкая Народные Республики, Никарагуа, Венесуэла, Сирия, Науру, Приднестровье, Нагорный Карабах.В Аргентине празднуют Национальный день солидарности. Он был учрежден по просьбе религиозных организаций страны в ознаменование Дня рождения Матери Терезы – римско-католической монахини и миссионерки, известной своей благотворительной деятельностью. Это праздник всех людей, которые посвящают свое время помощи тем, кто в ней нуждается. Он отмечается мероприятиями, организованными общественными организациями, религиозными общинами, учебными заведениями и волонтерами.А еще в этот день в США отмечают День собак и День туалетной бумаги, а во всем мире - Международный день актера и Всемирный день нарцисса.Знаменательные событияВ 1728 году российский мореплаватель Витус Беринг открыл пролив между Азией и Америкой, получивший название Берингов пролив. Открытие было совершено в ходе Первой Камчатской экспедиции, начавшейся в декабре 1724 года. Перед экспедицией стояла цель исследовать воды Тихого океана и подтвердить наличие пролива между Азией и Америкой. В ходе плавания были выявлены Карагинский залив с островом, залив Креста, бухта Провидения, Анадырский залив и остров Святого Лаврентия.В 1768 году началось первое кругосветное плавание английского мореплавателя Джеймса Кука. Цель экспедиции заключалась в исследовании южной части Тихого океана, наблюдении прохождения Венеры по диску Солнца и поиске гипотетической Южной земли. Экспедиция пересекла Атлантику, обогнула мыс Горн и добралась до Таити, достигла Новой Зеландии и восточного побережья Австралии. Основная заявленная цель — наблюдение прохождения Венеры через диск Солнца — была выполнена, и результаты эксперимента были использованы впоследствии для расчета расстояния от Земли до Солнца. Открыть гипотетический "Южный материк" мореплавателем не удалось.В 1972 году в Мюнхене открылись XX летние Олимпийские игры. Соревнования проводились с 26 августа по 10 сентября. В ходе Игр было установлено 100 олимпийских и 46 мировых рекордов. Семь золотых медалей выиграл американский пловец Марк Спитц. Это достижение было превзойдено только в 2008 году Майклом Фелпсом. Советская гимнастка Ольга Корбут впервые на Олимпиаде выполнила сложнейший гимнастический элемент, который назвали "петлей Корбут". В баскетбольном турнире впервые в истории сборная США не сумела выиграть золотые медали, уступив в драматичном финальном матче сборной СССР со счетом 50:51.Спортивные состязания омрачил теракт против израильских спортсменов, совершенный террористической палестинской организацией "Черный сентябрь". Его жертвами стали 11 членов израильской олимпийской сборной и один немецкий полицейский. Пятеро из восьми террористов были убиты спецназом.Кто родилсяВ 1910 году родилась Мать Тереза (настоящее имя Агнес Гондже Бояджиу) – католическая монахиня албанского происхождения, гуманитарный деятель, основавшая Орден Милосердия и женскую монашескую конгрегацию сестер — миссионерок любви, занимающуюся служением бедным и больным. Лауреат Нобелевской премии мира. В 2003 году католическая церковь причислила Мать Терезу к лику блаженных, а в 2016 году — к лику святых. Деятельность Терезы критиковалась в связи с сомнительными политическими связями монахини, неэффективным использованием полученных от пожертвований средств и отказом от использования обезболивающих средств в ходе лечения.В 1925 году родился Петр Тодоровский – советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинооператор и композитор, народный артист РСФСР. Тодоровский родился на Украине в Кировоградской области. Во время войны вместе с родителями эвакуировался в Сталинград, затем в Саратовскую область. С сентября 1944 года воевал на фронте, был награжден орденом Отечественной войны I степени. Окончив в 1954 году операторский факультет ВГИКа, около десяти лет работал оператором на Одесской киностудии. Среди его операторских работ – "Молдавские напевы" (1955), "Весна на Заречной улице ", "Моя дочь", "Два Федора". В фильме "Никогда" (1962) Тодоровский был и сорежиссером. После этой картины он становится постановщиком, сценаристом и композитором собственных лент.Режиссерским дебютом Петра Тодоровского стал фильм "Верность" (1964), после чего он снял картины "Фокусник" (1967), "Городской романс" (1969), "Своя земля" (1973), "Последняя жертва" (1975), "В день праздника" (1978). В 1980-х годах Тодоровский снял фильмы "Любимая женщина механика Гаврилова" (1981), "Военно-полевой роман" (1983), "По главной улице с оркестром" (1986), "Интердевочка" (1989). В 1985 году номинировался на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" за киноленту "Военно-полевой роман". За фильм "Интердевочка" Тодоровский стал обладателем призов "Ника" и "Созвездие-90", а также специального приза жюри на III Международном кинофестивале в Токио. Фильм "Анкор, еще анкор!" был удостоен приза "Ника" Российской академии киноискусств.В 1947 году родился советский и российский актер театра и кино, юморист, артист эстрады Ян Арлазоров. Он окончил Щукинское театральное училище, работал в Центральном детском театре. С конца 1970-х служил в театре имени Моссовета, в начале 1990-х перешел на эстраду. Был артистом Московского концертного объединения "Эстрада" при Московском государственном концертном объединении "Москонцерт". В конце 1990-х вел на радиостанции "Авторадио" передачу "Народная скорая помощь". Снялся в нескольких фильмах. Работал в юмористической программе "Аншлаг".42-летие отмечает американский актер и музыкант Маколей Калкин. Один из самых успешных детей-актеров в истории Голливуда, прославившийся главными ролями в фильмах "Дядюшка Бак" (1989), "Один дома" (1990), "Моя дочь" (1991), "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992), "Добрый сынок" (1993), "Наравне с отцом" (1994), "Богатенький Ричи" (1994) и "Повелитель страниц" (1994). На пике популярности считался лучшим актером-ребенком после Ширли Темпл.Роль Кевина Маккаллистера в "Один дома" принесла Калкину первую номинацию на "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в комедии и звание "Ребенок года", а его гонорар составил 100 тысяч долларов. В американском и мировом прокате фильм собрал около 500 млн долларов и попал в Книгу рекордов Гиннесса как комедия, собравшая больше всех денег в прокате. За "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" гонорар Калкина составил 4,5 млн долларов.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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