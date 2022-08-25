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Правительство ФРГ сэкономит энергоресурсы за счет граждан и компаний
Правительство ФРГ сэкономит энергоресурсы за счет граждан и компаний - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Правительство ФРГ сэкономит энергоресурсы за счет граждан и компаний
В Германии потребителей обяжут экономить энергию при отоплении помещений и нагреве воды. Об этом со ссылкой на официального представителя правительства страны... РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T08:29
2022-08-25T08:29
2022-08-25T08:29
германия
санкции против россии
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Германии потребителей обяжут экономить энергию при отоплении помещений и нагреве воды. Об этом со ссылкой на официального представителя правительства страны Штеффена Хебештрайна пишет РИА Новости."Сегодня правительство Германии приняло дополнительные решения для укрепления энергобезопасности в кратко- и среднесрочной перспективе. Речь идет об ограниченных по времени мерах по экономии энергии, чтобы укрепить снабжение и избежать чрезвычайных ситуаций этой и следующей зимой", – сказал представитель кабмина ФРГ в ходе брифинга в Берлине.Жители многоквартирных и частных домов смогут добровольно понижать температуру жилых помещений до юридически зафиксированных показателей "самой низкой температуры", при которой недвижимости не будет нанесен ущерб, сказал Хебештрайн.Кроме того, потребителей будут привлекать к "экономному поведению при отоплении помещение". В случае резкого роста цен на газ, собственники или операторы зданий будут должны проинформировать об этом жильцов.Также "для укрепления энергобезопасности" ограничат время рекламной подсветки, запретят подсветку общественных зданий и исторических памятников "за исключением той, что способствует безопасности общественного транспорта и защите от других угроз", отметил представитель кабмина. Владельцев зданий обяжут "оптимизировать системы отопления".По словам Хебештрайна, ограничения вводят с 1 октября предварительно на шесть месяцев. При этом они позволят сэкономить 2% потребляемого газа и до 10,8 миллиардов евро, добавила представитель минэкономики ФРГ Беате Барон и отметила, что потенциал энергосбережения велик.Европа сокращает потребление газа на 15% >>"Конечно, эти постановления – только один из шагов, которые нужно сделать для экономии энергии. Дополнительные меры обсуждаются с партнерами и ассоциациями, мы находимся в контакте с ними", – сказала она на брифинге.По словам Барон, меры затронут крупные концерны, в том числе в энергозатратных отраслях экономики. Таким компаниям предписано ввести меры экономии, а предприятия с расходом энергии от 10 гигаватт в час уже сегодня состоят в специальной системе управления энергетикой, получая рекомендации на основе анализа энергопотребления. Ранее выполнение предписаний было добровольным, теперь же станет обязательным.Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе выросла до 3000 долларов за тысячу кубов впервые с марта.
https://crimea.ria.ru/20220803/kak-sanktsii-protiv-rossii-vliyayut-na-razvitie-chekhii--vzglyad-iznutri-1124042994.html
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германия
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, санкции против россии, в мире
Правительство ФРГ сэкономит энергоресурсы за счет граждан и компаний
Правительство ФРГ обяжет потребителей экономить энергию при отоплении помещений
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Германии потребителей обяжут экономить энергию при отоплении помещений и нагреве воды. Об этом со ссылкой на официального представителя правительства страны Штеффена Хебештрайна пишет РИА Новости.
"Сегодня правительство Германии приняло дополнительные решения для укрепления энергобезопасности в кратко- и среднесрочной перспективе. Речь идет об ограниченных по времени мерах по экономии энергии, чтобы укрепить снабжение и избежать чрезвычайных ситуаций этой и следующей зимой", – сказал представитель кабмина ФРГ в ходе брифинга в Берлине.
Жители многоквартирных и частных домов смогут добровольно понижать температуру жилых помещений до юридически зафиксированных показателей "самой низкой температуры", при которой недвижимости не будет нанесен ущерб, сказал Хебештрайн.
Кроме того, потребителей будут привлекать к "экономному поведению при отоплении помещение". В случае резкого роста цен на газ, собственники или операторы зданий будут должны проинформировать об этом жильцов.
Инициатива распространяется и на владельцев частных бассейнов и купален – им запретят "интенсивный обогрев" воды. Минимальная температура в офисных помещениях и общественных учреждениях – 19 градусов. На обогрев помещений общего назначения, в которых люди "не находятся долговременно", установят запрет. Теплую воду для мытья рук отключат, либо снизят ее температуру до минимума.
Также "для укрепления энергобезопасности" ограничат время рекламной подсветки, запретят подсветку общественных зданий и исторических памятников "за исключением той, что способствует безопасности общественного транспорта и защите от других угроз", отметил представитель кабмина. Владельцев зданий обяжут "оптимизировать системы отопления".
По словам Хебештрайна, ограничения вводят с 1 октября предварительно на шесть месяцев. При этом они позволят сэкономить 2% потребляемого газа и до 10,8 миллиардов евро, добавила представитель минэкономики ФРГ Беате Барон и отметила, что потенциал энергосбережения велик.
"Конечно, эти постановления – только один из шагов, которые нужно сделать для экономии энергии. Дополнительные меры обсуждаются с партнерами и ассоциациями, мы находимся в контакте с ними", – сказала она на брифинге.
По словам Барон, меры затронут крупные концерны, в том числе в энергозатратных отраслях экономики. Таким компаниям предписано ввести меры экономии, а предприятия с расходом энергии от 10 гигаватт в час уже сегодня состоят в специальной системе управления энергетикой, получая рекомендации на основе анализа энергопотребления. Ранее выполнение предписаний было добровольным, теперь же станет обязательным.
Ранее сообщалось
, что цена на газ в Европе выросла до 3000 долларов за тысячу кубов впервые с марта.