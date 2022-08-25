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Правительство ФРГ сэкономит энергоресурсы за счет граждан и компаний - РИА Новости Крым, 25.08.2022
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Правительство ФРГ сэкономит энергоресурсы за счет граждан и компаний
Правительство ФРГ сэкономит энергоресурсы за счет граждан и компаний - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Правительство ФРГ сэкономит энергоресурсы за счет граждан и компаний
В Германии потребителей обяжут экономить энергию при отоплении помещений и нагреве воды. Об этом со ссылкой на официального представителя правительства страны... РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T08:29
2022-08-25T08:29
германия
санкции против россии
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Германии потребителей обяжут экономить энергию при отоплении помещений и нагреве воды. Об этом со ссылкой на официального представителя правительства страны Штеффена Хебештрайна пишет РИА Новости."Сегодня правительство Германии приняло дополнительные решения для укрепления энергобезопасности в кратко- и среднесрочной перспективе. Речь идет об ограниченных по времени мерах по экономии энергии, чтобы укрепить снабжение и избежать чрезвычайных ситуаций этой и следующей зимой", – сказал представитель кабмина ФРГ в ходе брифинга в Берлине.Жители многоквартирных и частных домов смогут добровольно понижать температуру жилых помещений до юридически зафиксированных показателей "самой низкой температуры", при которой недвижимости не будет нанесен ущерб, сказал Хебештрайн.Кроме того, потребителей будут привлекать к "экономному поведению при отоплении помещение". В случае резкого роста цен на газ, собственники или операторы зданий будут должны проинформировать об этом жильцов.Также "для укрепления энергобезопасности" ограничат время рекламной подсветки, запретят подсветку общественных зданий и исторических памятников "за исключением той, что способствует безопасности общественного транспорта и защите от других угроз", отметил представитель кабмина. Владельцев зданий обяжут "оптимизировать системы отопления".По словам Хебештрайна, ограничения вводят с 1 октября предварительно на шесть месяцев. При этом они позволят сэкономить 2% потребляемого газа и до 10,8 миллиардов евро, добавила представитель минэкономики ФРГ Беате Барон и отметила, что потенциал энергосбережения велик.Европа сокращает потребление газа на 15% &gt;&gt;"Конечно, эти постановления – только один из шагов, которые нужно сделать для экономии энергии. Дополнительные меры обсуждаются с партнерами и ассоциациями, мы находимся в контакте с ними", – сказала она на брифинге.По словам Барон, меры затронут крупные концерны, в том числе в энергозатратных отраслях экономики. Таким компаниям предписано ввести меры экономии, а предприятия с расходом энергии от 10 гигаватт в час уже сегодня состоят в специальной системе управления энергетикой, получая рекомендации на основе анализа энергопотребления. Ранее выполнение предписаний было добровольным, теперь же станет обязательным.Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе выросла до 3000 долларов за тысячу кубов впервые с марта.
https://crimea.ria.ru/20220803/kak-sanktsii-protiv-rossii-vliyayut-na-razvitie-chekhii--vzglyad-iznutri-1124042994.html
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РИА Новости Крым
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германия, санкции против россии, в мире
Правительство ФРГ сэкономит энергоресурсы за счет граждан и компаний

Правительство ФРГ обяжет потребителей экономить энергию при отоплении помещений

08:29 25.08.2022
 
© РИА Новости . Николай Филяков / Перейти в фотобанкГермания
Германия - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости . Николай Филяков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Германии потребителей обяжут экономить энергию при отоплении помещений и нагреве воды. Об этом со ссылкой на официального представителя правительства страны Штеффена Хебештрайна пишет РИА Новости.
"Сегодня правительство Германии приняло дополнительные решения для укрепления энергобезопасности в кратко- и среднесрочной перспективе. Речь идет об ограниченных по времени мерах по экономии энергии, чтобы укрепить снабжение и избежать чрезвычайных ситуаций этой и следующей зимой", – сказал представитель кабмина ФРГ в ходе брифинга в Берлине.
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Жители многоквартирных и частных домов смогут добровольно понижать температуру жилых помещений до юридически зафиксированных показателей "самой низкой температуры", при которой недвижимости не будет нанесен ущерб, сказал Хебештрайн.
Кроме того, потребителей будут привлекать к "экономному поведению при отоплении помещение". В случае резкого роста цен на газ, собственники или операторы зданий будут должны проинформировать об этом жильцов.

Инициатива распространяется и на владельцев частных бассейнов и купален – им запретят "интенсивный обогрев" воды. Минимальная температура в офисных помещениях и общественных учреждениях – 19 градусов. На обогрев помещений общего назначения, в которых люди "не находятся долговременно", установят запрет. Теплую воду для мытья рук отключат, либо снизят ее температуру до минимума.

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Также "для укрепления энергобезопасности" ограничат время рекламной подсветки, запретят подсветку общественных зданий и исторических памятников "за исключением той, что способствует безопасности общественного транспорта и защите от других угроз", отметил представитель кабмина. Владельцев зданий обяжут "оптимизировать системы отопления".
По словам Хебештрайна, ограничения вводят с 1 октября предварительно на шесть месяцев. При этом они позволят сэкономить 2% потребляемого газа и до 10,8 миллиардов евро, добавила представитель минэкономики ФРГ Беате Барон и отметила, что потенциал энергосбережения велик.
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"Конечно, эти постановления – только один из шагов, которые нужно сделать для экономии энергии. Дополнительные меры обсуждаются с партнерами и ассоциациями, мы находимся в контакте с ними", – сказала она на брифинге.
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По словам Барон, меры затронут крупные концерны, в том числе в энергозатратных отраслях экономики. Таким компаниям предписано ввести меры экономии, а предприятия с расходом энергии от 10 гигаватт в час уже сегодня состоят в специальной системе управления энергетикой, получая рекомендации на основе анализа энергопотребления. Ранее выполнение предписаний было добровольным, теперь же станет обязательным.
Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе выросла до 3000 долларов за тысячу кубов впервые с марта.
 
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