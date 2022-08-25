https://crimea.ria.ru/20220825/pravitelstvo-frg-sekonomit-energoresursy-za-schet-grazhdan-i-kompaniy-1124281555.html

Правительство ФРГ сэкономит энергоресурсы за счет граждан и компаний

Правительство ФРГ сэкономит энергоресурсы за счет граждан и компаний - РИА Новости Крым, 25.08.2022

Правительство ФРГ сэкономит энергоресурсы за счет граждан и компаний

В Германии потребителей обяжут экономить энергию при отоплении помещений и нагреве воды. Об этом со ссылкой на официального представителя правительства страны... РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T08:29

2022-08-25T08:29

2022-08-25T08:29

германия

санкции против россии

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Германии потребителей обяжут экономить энергию при отоплении помещений и нагреве воды. Об этом со ссылкой на официального представителя правительства страны Штеффена Хебештрайна пишет РИА Новости."Сегодня правительство Германии приняло дополнительные решения для укрепления энергобезопасности в кратко- и среднесрочной перспективе. Речь идет об ограниченных по времени мерах по экономии энергии, чтобы укрепить снабжение и избежать чрезвычайных ситуаций этой и следующей зимой", – сказал представитель кабмина ФРГ в ходе брифинга в Берлине.Жители многоквартирных и частных домов смогут добровольно понижать температуру жилых помещений до юридически зафиксированных показателей "самой низкой температуры", при которой недвижимости не будет нанесен ущерб, сказал Хебештрайн.Кроме того, потребителей будут привлекать к "экономному поведению при отоплении помещение". В случае резкого роста цен на газ, собственники или операторы зданий будут должны проинформировать об этом жильцов.Также "для укрепления энергобезопасности" ограничат время рекламной подсветки, запретят подсветку общественных зданий и исторических памятников "за исключением той, что способствует безопасности общественного транспорта и защите от других угроз", отметил представитель кабмина. Владельцев зданий обяжут "оптимизировать системы отопления".По словам Хебештрайна, ограничения вводят с 1 октября предварительно на шесть месяцев. При этом они позволят сэкономить 2% потребляемого газа и до 10,8 миллиардов евро, добавила представитель минэкономики ФРГ Беате Барон и отметила, что потенциал энергосбережения велик.Европа сокращает потребление газа на 15% >>"Конечно, эти постановления – только один из шагов, которые нужно сделать для экономии энергии. Дополнительные меры обсуждаются с партнерами и ассоциациями, мы находимся в контакте с ними", – сказала она на брифинге.По словам Барон, меры затронут крупные концерны, в том числе в энергозатратных отраслях экономики. Таким компаниям предписано ввести меры экономии, а предприятия с расходом энергии от 10 гигаватт в час уже сегодня состоят в специальной системе управления энергетикой, получая рекомендации на основе анализа энергопотребления. Ранее выполнение предписаний было добровольным, теперь же станет обязательным.Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе выросла до 3000 долларов за тысячу кубов впервые с марта.

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https://crimea.ria.ru/20220822/medvedev-sprognoziroval-tsenu-na-gaz-dlya-evropy-k-kontsu-goda-1124245026.html

https://crimea.ria.ru/20220819/vashington-zhertvuet-evropoy-radi-mirovogo-gospodstva---volodin-1124215937.html

германия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, санкции против россии, в мире