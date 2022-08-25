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Кто может брать плату за посещение крымских заповедников - РИА Новости Крым, 25.08.2022
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Кто может брать плату за посещение крымских заповедников
Кто может брать плату за посещение крымских заповедников - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Кто может брать плату за посещение крымских заповедников
Разрешение на посещение государственных заповедников, которые входят в состав "Заповедного Крыма" можно получить только на сайте дирекции или же на кассах в... РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T20:11
2022-08-25T20:11
крым
туризм в крыму
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Разрешение на посещение государственных заповедников, которые входят в состав "Заповедного Крыма" можно получить только на сайте дирекции или же на кассах в начале маршрута. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым напомнил директор ФГБУ "Заповедный Крым" Андрей Бородин.Крымчан освободили от платы за посещение заповедных территорий &gt;&gt;Приезжие и местные жители часто попадают в ловушку лже-инспекторов, которые берут оплату за посещение заповедных территорий Ялтинского горнолесного, Казантипского и Опукского заповедников. В этом году сотрудники "Заповедного Крыма" столкнулись с обращениями от посетителей о том, что люди в камуфляжной форме без опознавательных знаков требуют оплату на тропах. По словам Бородина, туристы встречали их на Боткинской и Еврейской тропах.В связи с этим Бородин обратился к посетителям с просьбой уведомлять обо всех подобных случаях любым доступным способом, в том числе с помощью фото- и видеосъемки."Пишите, звоните, мы будем разбираться, ловить. Более того, инспекторский состав получил распоряжение – кто отличится и поймает такого негодяя на нашей территории, получит премиальное вознаграждение", – отметил он.Кто чаще всего нарушает правила посещения заповедников – мнение &gt;&gt;Бородин подчеркнул, что тот же Ялтинский горно-лесной заповедник – это не единый участок земли. Его территория представлена 198 земельными участками, которые разделены между собой дорогами, муниципальными территориями и частными домовладениями."Мы такой винегрет на теле Ялты, очень сложно обеспечить охрану и допуск на территорию людей, поэтому такие ситуации возможны", – предупредил он.Пересекая Крымский мост: что встречает туриста первым &gt;&gt;По приведенной статистике, в 2022 году на территории "Заповедного Крыма" было выявлено 832 правонарушения со стороны посетителей. Общая сумма наложенных административных штрафов составляет 2,4 миллиона рублей, взыскано было 898,5 тысяч рублей. При этом большая часть нарушений приходится на юридических лиц и посетителей без разрешительных документов.Ранее эксперт рассказал, какие документы нужны для оформления пропуска и посещения заповедников в Крыму.
https://crimea.ria.ru/20210207/Direktor-krymskikh-zapovednikov-mezhdu-lesom-i-lyudmi-1119230958.html
https://crimea.ria.ru/20220503/kak-ozhivaet-tainstvennyy-zapovednik-na-vostoke-kryma-1123095268.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, туризм в крыму, общество
Кто может брать плату за посещение крымских заповедников

В "Заповедном Крыму" рассказали, кто может взымать плату с посетителей за посещение ООПТ

20:11 25.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ карадагском природном заповеднике
В карадагском природном заповеднике - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Разрешение на посещение государственных заповедников, которые входят в состав "Заповедного Крыма" можно получить только на сайте дирекции или же на кассах в начале маршрута. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым напомнил директор ФГБУ "Заповедный Крым" Андрей Бородин.
Крымчан освободили от платы за посещение заповедных территорий >>
Приезжие и местные жители часто попадают в ловушку лже-инспекторов, которые берут оплату за посещение заповедных территорий Ялтинского горнолесного, Казантипского и Опукского заповедников. В этом году сотрудники "Заповедного Крыма" столкнулись с обращениями от посетителей о том, что люди в камуфляжной форме без опознавательных знаков требуют оплату на тропах. По словам Бородина, туристы встречали их на Боткинской и Еврейской тропах.
"Что хочу сказать: разрешения оформляются нами исключительно в электронном виде либо на наших входных группах, ни один из наших инспекторов не может выдать вам разрешение на посещение и тем более брать какую-либо оплату", – сказал он.
Директор ФГБУ Заповедный Крым Андрей Бородин
7 февраля 2021, 08:09
Директор крымских заповедников: между лесом и людьмиАндрей Бородин, которого помотало от Сочи до Мытищ, от Камчатки до Крыма, пока решил задержаться на полуострове, где горы, конечно, не кавказские, но есть такие виды, которые оценил даже он. А еще здесь море проблем с заповедниками и охраняемыми территориями: одним нужны грибы, другим – проезд для джипов и заработок, третьим - костры, а четвертым - тишина и чистота. Между всем этим он и пытается рулить, вызывая то восхищение, то уважение, то ненависть.
В связи с этим Бородин обратился к посетителям с просьбой уведомлять обо всех подобных случаях любым доступным способом, в том числе с помощью фото- и видеосъемки.
"Пишите, звоните, мы будем разбираться, ловить. Более того, инспекторский состав получил распоряжение – кто отличится и поймает такого негодяя на нашей территории, получит премиальное вознаграждение", – отметил он.
Кто чаще всего нарушает правила посещения заповедников – мнение >>
Бородин подчеркнул, что тот же Ялтинский горно-лесной заповедник – это не единый участок земли. Его территория представлена 198 земельными участками, которые разделены между собой дорогами, муниципальными территориями и частными домовладениями.
"Мы такой винегрет на теле Ялты, очень сложно обеспечить охрану и допуск на территорию людей, поэтому такие ситуации возможны", – предупредил он.
Пересекая Крымский мост: что встречает туриста первым >>
По приведенной статистике, в 2022 году на территории "Заповедного Крыма" было выявлено 832 правонарушения со стороны посетителей. Общая сумма наложенных административных штрафов составляет 2,4 миллиона рублей, взыскано было 898,5 тысяч рублей. При этом большая часть нарушений приходится на юридических лиц и посетителей без разрешительных документов.
Ранее эксперт рассказал, какие документы нужны для оформления пропуска и посещения заповедников в Крыму.
Цветение тюльпанов Шренка в Опукском природном заповеднике - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
3 мая, 12:31Туризм
Как оживает таинственный заповедник на востоке Крыма
 
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