https://crimea.ria.ru/20220825/kto-mozhet-brat-platu-za-poseschenie-krymskikh-zapovednikov-1124295249.html

Кто может брать плату за посещение крымских заповедников

Кто может брать плату за посещение крымских заповедников - РИА Новости Крым, 25.08.2022

Кто может брать плату за посещение крымских заповедников

Разрешение на посещение государственных заповедников, которые входят в состав "Заповедного Крыма" можно получить только на сайте дирекции или же на кассах в... РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T20:11

2022-08-25T20:11

2022-08-25T20:11

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Разрешение на посещение государственных заповедников, которые входят в состав "Заповедного Крыма" можно получить только на сайте дирекции или же на кассах в начале маршрута. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым напомнил директор ФГБУ "Заповедный Крым" Андрей Бородин.Крымчан освободили от платы за посещение заповедных территорий >>Приезжие и местные жители часто попадают в ловушку лже-инспекторов, которые берут оплату за посещение заповедных территорий Ялтинского горнолесного, Казантипского и Опукского заповедников. В этом году сотрудники "Заповедного Крыма" столкнулись с обращениями от посетителей о том, что люди в камуфляжной форме без опознавательных знаков требуют оплату на тропах. По словам Бородина, туристы встречали их на Боткинской и Еврейской тропах.В связи с этим Бородин обратился к посетителям с просьбой уведомлять обо всех подобных случаях любым доступным способом, в том числе с помощью фото- и видеосъемки."Пишите, звоните, мы будем разбираться, ловить. Более того, инспекторский состав получил распоряжение – кто отличится и поймает такого негодяя на нашей территории, получит премиальное вознаграждение", – отметил он.Кто чаще всего нарушает правила посещения заповедников – мнение >>Бородин подчеркнул, что тот же Ялтинский горно-лесной заповедник – это не единый участок земли. Его территория представлена 198 земельными участками, которые разделены между собой дорогами, муниципальными территориями и частными домовладениями."Мы такой винегрет на теле Ялты, очень сложно обеспечить охрану и допуск на территорию людей, поэтому такие ситуации возможны", – предупредил он.Пересекая Крымский мост: что встречает туриста первым >>По приведенной статистике, в 2022 году на территории "Заповедного Крыма" было выявлено 832 правонарушения со стороны посетителей. Общая сумма наложенных административных штрафов составляет 2,4 миллиона рублей, взыскано было 898,5 тысяч рублей. При этом большая часть нарушений приходится на юридических лиц и посетителей без разрешительных документов.Ранее эксперт рассказал, какие документы нужны для оформления пропуска и посещения заповедников в Крыму.

https://crimea.ria.ru/20210207/Direktor-krymskikh-zapovednikov-mezhdu-lesom-i-lyudmi-1119230958.html

https://crimea.ria.ru/20220503/kak-ozhivaet-tainstvennyy-zapovednik-na-vostoke-kryma-1123095268.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм в крыму, общество