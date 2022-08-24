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Жаркие тропики в Крыму: прогноз погоды на среду
Жаркие тропики в Крыму: прогноз погоды на среду - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Жаркие тропики в Крыму: прогноз погоды на среду
В ближайшие сутки и до конца рабочей недели в Крыму сохранится жаркая погода благодаря тропической воздушной массе. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки и до конца рабочей недели в Крыму сохранится жаркая погода благодаря тропической воздушной массе. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8 – 13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +18... +20 градусов, днем от 31 до 33.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный от 5 до 10 м/с. Температура воздуха ночью +21... +23 градуса, днем +31… +33.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии и Керчи переменная облачность. Без осадков. Ночью температура воздуха от 23 градусов до 26. Днем до +34.Температура воды в Севастополе, Феодосии, Ялте, Алуште, Евпатории, в Азовском море и Керченском проливе, +26, в Черноморском +25.В Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в южных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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погода, погода в крыму, крым
Жаркие тропики в Крыму: прогноз погоды на среду
Прогноз погоды для Крыма на среду, 24 августа
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки и до конца рабочей недели в Крыму сохранится жаркая погода благодаря тропической воздушной массе. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В среду без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в центральных, западных, восточных и южных районах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 18…23, на южном и восточном побережье до 27 градусов; днем 30…35, в горах 23…28", – говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8 – 13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +18... +20 градусов, днем от 31 до 33.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный от 5 до 10 м/с. Температура воздуха ночью +21... +23 градуса, днем +31… +33.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии и Керчи переменная облачность. Без осадков. Ночью температура воздуха от 23 градусов до 26. Днем до +34.
Температура воды в Севастополе, Феодосии, Ялте, Алуште, Евпатории, в Азовском море и Керченском проливе, +26, в Черноморском +25.
В Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в южных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность.