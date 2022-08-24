https://crimea.ria.ru/20220824/zharkie-tropiki-v-krymu-prognoz-pogody-na-sredu-1124267246.html

Жаркие тропики в Крыму: прогноз погоды на среду

Жаркие тропики в Крыму: прогноз погоды на среду - РИА Новости Крым, 24.08.2022

Жаркие тропики в Крыму: прогноз погоды на среду

В ближайшие сутки и до конца рабочей недели в Крыму сохранится жаркая погода благодаря тропической воздушной массе. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T00:01

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погода

погода в крыму

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки и до конца рабочей недели в Крыму сохранится жаркая погода благодаря тропической воздушной массе. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8 – 13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +18... +20 градусов, днем от 31 до 33.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный от 5 до 10 м/с. Температура воздуха ночью +21... +23 градуса, днем +31… +33.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии и Керчи переменная облачность. Без осадков. Ночью температура воздуха от 23 градусов до 26. Днем до +34.Температура воды в Севастополе, Феодосии, Ялте, Алуште, Евпатории, в Азовском море и Керченском проливе, +26, в Черноморском +25.В Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в южных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

https://crimea.ria.ru/20220821/v-krymu-zhara-nabiraet-oboroty-1124222102.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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