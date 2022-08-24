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В Севастополе пьяному ревнивцу грозит пять лет за угон автомобиля - РИА Новости Крым, 24.08.2022
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В Севастополе пьяному ревнивцу грозит пять лет за угон автомобиля
В Севастополе пьяному ревнивцу грозит пять лет за угон автомобиля - РИА Новости Крым, 24.08.2022
В Севастополе пьяному ревнивцу грозит пять лет за угон автомобиля
В Севастополе ссора экс-влюбленных привела к пьяному угону авто и уголовному делу. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе местной полиции. РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T09:32
2022-08-24T09:35
происшествия
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе ссора экс-влюбленных привела к пьяному угону авто и уголовному делу. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе местной полиции.Как выяснили следователи, все началось со ссоры 25-местного жителя со своей бывшей сожительницы. Будучи сильно нетрезвым, мужчина, озлобившись, сел в автомобиль экс-возлюбленной и уехал в неизвестном направлении.Выяснилось, что полиция с ним уже знакома: ранее его привлекали к уголовной ответственности за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.Мужчине выписан штраф за пьяное вождение. Кроме того, возбуждено уголовное дело за угон.Фигуранту грозит до 5 лишения свободы.Ранее в Крыму военнослужащему дали 3,5 лет колонии за пьяное ДТП.
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Новости
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РИА Новости Крым
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происшествия, севастополь
В Севастополе пьяному ревнивцу грозит пять лет за угон автомобиля

Госавтоинспекция: в Севастополе пьяному автогонщику грозит пять лет за угон автомобиля

09:32 24.08.2022 (обновлено: 09:35 24.08.2022)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкУгон автомобиля. Архивное фото
Угон автомобиля. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе ссора экс-влюбленных привела к пьяному угону авто и уголовному делу. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе местной полиции.
Как выяснили следователи, все началось со ссоры 25-местного жителя со своей бывшей сожительницы. Будучи сильно нетрезвым, мужчина, озлобившись, сел в автомобиль экс-возлюбленной и уехал в неизвестном направлении.
"Потерпевшая сразу же обратилась в полицию, и сотрудники ДПС оперативно задержали угонщика", – рассказали в ведомстве.
Выяснилось, что полиция с ним уже знакома: ранее его привлекали к уголовной ответственности за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Мужчине выписан штраф за пьяное вождение. Кроме того, возбуждено уголовное дело за угон.
Фигуранту грозит до 5 лишения свободы.
Ранее в Крыму военнослужащему дали 3,5 лет колонии за пьяное ДТП.
ПроисшествияСевастополь
 
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