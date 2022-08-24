https://crimea.ria.ru/20220824/v-sevastopole-pyanomu-revnivtsu-grozit-pyat-let-za-ugon-avtomobilya-1124269012.html

В Севастополе пьяному ревнивцу грозит пять лет за угон автомобиля

В Севастополе пьяному ревнивцу грозит пять лет за угон автомобиля - РИА Новости Крым, 24.08.2022

В Севастополе пьяному ревнивцу грозит пять лет за угон автомобиля

В Севастополе ссора экс-влюбленных привела к пьяному угону авто и уголовному делу. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе местной полиции. РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T09:32

2022-08-24T09:32

2022-08-24T09:35

происшествия

севастополь

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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе ссора экс-влюбленных привела к пьяному угону авто и уголовному делу. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе местной полиции.Как выяснили следователи, все началось со ссоры 25-местного жителя со своей бывшей сожительницы. Будучи сильно нетрезвым, мужчина, озлобившись, сел в автомобиль экс-возлюбленной и уехал в неизвестном направлении.Выяснилось, что полиция с ним уже знакома: ранее его привлекали к уголовной ответственности за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.Мужчине выписан штраф за пьяное вождение. Кроме того, возбуждено уголовное дело за угон.Фигуранту грозит до 5 лишения свободы.Ранее в Крыму военнослужащему дали 3,5 лет колонии за пьяное ДТП.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, севастополь