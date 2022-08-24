https://crimea.ria.ru/20220824/v-sevastopole-pyanomu-revnivtsu-grozit-pyat-let-za-ugon-avtomobilya-1124269012.html
В Севастополе пьяному ревнивцу грозит пять лет за угон автомобиля
В Севастополе пьяному ревнивцу грозит пять лет за угон автомобиля - РИА Новости Крым, 24.08.2022
В Севастополе пьяному ревнивцу грозит пять лет за угон автомобиля
В Севастополе ссора экс-влюбленных привела к пьяному угону авто и уголовному делу. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе местной полиции. РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T09:32
2022-08-24T09:32
2022-08-24T09:35
происшествия
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111397/37/1113973752_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_86b3ea6ef861f716a1e5fba10a13b3c2.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе ссора экс-влюбленных привела к пьяному угону авто и уголовному делу. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе местной полиции.Как выяснили следователи, все началось со ссоры 25-местного жителя со своей бывшей сожительницы. Будучи сильно нетрезвым, мужчина, озлобившись, сел в автомобиль экс-возлюбленной и уехал в неизвестном направлении.Выяснилось, что полиция с ним уже знакома: ранее его привлекали к уголовной ответственности за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.Мужчине выписан штраф за пьяное вождение. Кроме того, возбуждено уголовное дело за угон.Фигуранту грозит до 5 лишения свободы.Ранее в Крыму военнослужащему дали 3,5 лет колонии за пьяное ДТП.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111397/37/1113973752_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_c54f10e792245c3580cb554dbf598058.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь
В Севастополе пьяному ревнивцу грозит пять лет за угон автомобиля
Госавтоинспекция: в Севастополе пьяному автогонщику грозит пять лет за угон автомобиля
09:32 24.08.2022 (обновлено: 09:35 24.08.2022)
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе ссора экс-влюбленных привела к пьяному угону авто и уголовному делу. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе местной полиции.
Как выяснили следователи, все началось со ссоры 25-местного жителя со своей бывшей сожительницы. Будучи сильно нетрезвым, мужчина, озлобившись, сел в автомобиль экс-возлюбленной и уехал в неизвестном направлении.
"Потерпевшая сразу же обратилась в полицию, и сотрудники ДПС оперативно задержали угонщика", – рассказали в ведомстве.
Выяснилось, что полиция с ним уже знакома: ранее его привлекали к уголовной ответственности за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Мужчине выписан штраф за пьяное вождение. Кроме того, возбуждено уголовное дело за угон.
Фигуранту грозит до 5 лишения свободы.
Ранее в Крыму военнослужащему дали 3,5 лет колонии за пьяное ДТП
.