https://crimea.ria.ru/20220805/v-krymu-voennomu-dali-35-goda-kolonii-za-pyanoe-dtp-1124078265.html

В Крыму военному дали 3,5 года колонии за "пьяное" ДТП

В Крыму военному дали 3,5 года колонии за "пьяное" ДТП - РИА Новости Крым, 05.08.2022

В Крыму военному дали 3,5 года колонии за "пьяное" ДТП

Крымский гарнизонный военный суд приговорил к 3,5 годам колонии военнослужащего, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и стал... РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T15:53

2022-08-05T15:53

2022-08-05T15:53

закон и право

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Крымский гарнизонный военный суд приговорил к 3,5 годам колонии военнослужащего, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и стал виновником дорожной аварии. Об этом сообщила пресс-служба суда."Приговором Крымского гарнизонного военного суда военнослужащий осужден к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с испытательным сроком 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года", – говорится в сообщении.Подсудимый также возмести моральный вред и материальный ущерб потерпевшему.

https://crimea.ria.ru/20220801/v-krymu-vynesli-prigovor-sbivshemu-mnogodetnuyu-mat-kerchaninu-1124021413.html

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2022

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закон и право, крым