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В Крыму военному дали 3,5 года колонии за "пьяное" ДТП
В Крыму военному дали 3,5 года колонии за "пьяное" ДТП - РИА Новости Крым, 05.08.2022
В Крыму военному дали 3,5 года колонии за "пьяное" ДТП
Крымский гарнизонный военный суд приговорил к 3,5 годам колонии военнослужащего, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и стал... РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T15:53
2022-08-05T15:53
2022-08-05T15:53
закон и право
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Крымский гарнизонный военный суд приговорил к 3,5 годам колонии военнослужащего, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и стал виновником дорожной аварии. Об этом сообщила пресс-служба суда."Приговором Крымского гарнизонного военного суда военнослужащий осужден к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с испытательным сроком 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года", – говорится в сообщении.Подсудимый также возмести моральный вред и материальный ущерб потерпевшему.
https://crimea.ria.ru/20220801/v-krymu-vynesli-prigovor-sbivshemu-mnogodetnuyu-mat-kerchaninu-1124021413.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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закон и право, крым
В Крыму военному дали 3,5 года колонии за "пьяное" ДТП
Суд в Крыму приговорил военнослужащего к 3,5 годам колонии за "пьяное" ДТП с КамАЗом
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Крымский гарнизонный военный суд приговорил к 3,5 годам колонии военнослужащего, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и стал виновником дорожной аварии. Об этом сообщила пресс-служба суда.
ДТП произошло в январе этого года в селе Трудовое под Симферополем. Подсудимый управлял автомобилем ВАЗ-2106 в состоянии алкогольного опьянения и столкнулся с КамАЗом. В результате пассажиру ВАЗа причинен тяжкий вред здоровью.
"Приговором Крымского гарнизонного военного суда военнослужащий осужден к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с испытательным сроком 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года", – говорится в сообщении.
Подсудимый также возмести моральный вред и материальный ущерб потерпевшему.