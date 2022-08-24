https://crimea.ria.ru/20220824/uchitel-voskresnoy-shkoly-zarezal-nastoyatelya-tserkvi-v-podmoskove-1124272878.html

Учитель воскресной школы зарезал настоятеля церкви в Подмосковье

Учитель воскресной школы зарезал настоятеля церкви в Подмосковье - РИА Новости Крым, 24.08.2022

Учитель воскресной школы зарезал настоятеля церкви в Подмосковье

В отношении преподавателя воскресной школы в Московской области возбуждено уголовное дело, его подозревают в убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества. РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T12:19

2022-08-24T12:19

2022-08-24T12:19

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В отношении преподавателя воскресной школы в Московской области возбуждено уголовное дело, его подозревают в убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества. Ход и результаты расследования контролирует областная прокуратура."По предварительным данным следствия, 24 августа 2022 года около 9 утра в городском округе Домодедово преподаватель воскресной школы с ножом напал на настоятеля церкви и поджег один из кабинетов. Потерпевший умер от полученных ранений на месте происшествия", – говорится в сообщении.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса. Ход расследования поставлен на контроль Домодедовской городской прокуратурой.Ранее крымчанину вынесли приговор за жестокое убийство коллеги.

https://crimea.ria.ru/20220511/v-alushte-zhenschina-zarezala-dvoyurodnuyu-sestru-1123204046.html

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2022

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происшествия