https://crimea.ria.ru/20220824/uchitel-voskresnoy-shkoly-zarezal-nastoyatelya-tserkvi-v-podmoskove-1124272878.html
Учитель воскресной школы зарезал настоятеля церкви в Подмосковье
Учитель воскресной школы зарезал настоятеля церкви в Подмосковье - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Учитель воскресной школы зарезал настоятеля церкви в Подмосковье
В отношении преподавателя воскресной школы в Московской области возбуждено уголовное дело, его подозревают в убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества. РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T12:19
2022-08-24T12:19
2022-08-24T12:19
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В отношении преподавателя воскресной школы в Московской области возбуждено уголовное дело, его подозревают в убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества. Ход и результаты расследования контролирует областная прокуратура."По предварительным данным следствия, 24 августа 2022 года около 9 утра в городском округе Домодедово преподаватель воскресной школы с ножом напал на настоятеля церкви и поджег один из кабинетов. Потерпевший умер от полученных ранений на месте происшествия", – говорится в сообщении.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса. Ход расследования поставлен на контроль Домодедовской городской прокуратурой.Ранее крымчанину вынесли приговор за жестокое убийство коллеги.
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РИА Новости Крым
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происшествия
Учитель воскресной школы зарезал настоятеля церкви в Подмосковье
В Подмосковье учитель воскресной школы убил настоятеля церкви и поджог кабинет
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В отношении преподавателя воскресной школы в Московской области возбуждено уголовное дело, его подозревают в убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества. Ход и результаты расследования контролирует областная прокуратура.
"По предварительным данным следствия, 24 августа 2022 года около 9 утра в городском округе Домодедово преподаватель воскресной школы с ножом напал на настоятеля церкви и поджег один из кабинетов. Потерпевший умер от полученных ранений на месте происшествия", – говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса. Ход расследования поставлен на контроль Домодедовской городской прокуратурой.
Ранее крымчанину вынесли приговор
за жестокое убийство коллеги.