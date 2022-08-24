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Учитель воскресной школы зарезал настоятеля церкви в Подмосковье - РИА Новости Крым, 24.08.2022
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Учитель воскресной школы зарезал настоятеля церкви в Подмосковье
Учитель воскресной школы зарезал настоятеля церкви в Подмосковье - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Учитель воскресной школы зарезал настоятеля церкви в Подмосковье
В отношении преподавателя воскресной школы в Московской области возбуждено уголовное дело, его подозревают в убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества. РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T12:19
2022-08-24T12:19
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В отношении преподавателя воскресной школы в Московской области возбуждено уголовное дело, его подозревают в убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества. Ход и результаты расследования контролирует областная прокуратура."По предварительным данным следствия, 24 августа 2022 года около 9 утра в городском округе Домодедово преподаватель воскресной школы с ножом напал на настоятеля церкви и поджег один из кабинетов. Потерпевший умер от полученных ранений на месте происшествия", – говорится в сообщении.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса. Ход расследования поставлен на контроль Домодедовской городской прокуратурой.Ранее крымчанину вынесли приговор за жестокое убийство коллеги.
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РИА Новости Крым
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происшествия
Учитель воскресной школы зарезал настоятеля церкви в Подмосковье

В Подмосковье учитель воскресной школы убил настоятеля церкви и поджог кабинет

12:19 24.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНож
Нож - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В отношении преподавателя воскресной школы в Московской области возбуждено уголовное дело, его подозревают в убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества. Ход и результаты расследования контролирует областная прокуратура.
"По предварительным данным следствия, 24 августа 2022 года около 9 утра в городском округе Домодедово преподаватель воскресной школы с ножом напал на настоятеля церкви и поджег один из кабинетов. Потерпевший умер от полученных ранений на месте происшествия", – говорится в сообщении.
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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса. Ход расследования поставлен на контроль Домодедовской городской прокуратурой.
Ранее крымчанину вынесли приговор за жестокое убийство коллеги.
 
Происшествия
 
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