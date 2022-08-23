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В Севастополе простились с погибшим в СВО матросом Черноморского флота - РИА Новости Крым, 23.08.2022
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В Севастополе простились с погибшим в СВО матросом Черноморского флота
В Севастополе простились с погибшим в СВО матросом Черноморского флота - РИА Новости Крым, 23.08.2022
В Севастополе простились с погибшим в СВО матросом Черноморского флота
В Севастополе простились со старшим матросом Александром Вейнбергером, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T18:02
2022-08-23T18:02
утраты
михаил развожаев
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе простились со старшим матросом Александром Вейнбергером, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Вейнбергер служил радиотелефонистом-разведчиком отделения управления (командира батареи) зенитной артиллерийской батареи 22-го армейского корпуса Южного военного округа.Александр родился в Можайске, начал службу на Черноморском флоте с 2010 года. Жил в Севастополе. Также участвовал в военной операции в Сирии.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
утраты, михаил развожаев, севастополь
В Севастополе простились с погибшим в СВО матросом Черноморского флота

В Севастополе простились с погибшим в ходе спецоперации матросом Александром Вейнбергером

18:02 23.08.2022
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе простились с Александром Александровичем Вейнбергером
В Севастополе простились с Александром Александровичем Вейнбергером
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе простились со старшим матросом Александром Вейнбергером, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Вейнбергер служил радиотелефонистом-разведчиком отделения управления (командира батареи) зенитной артиллерийской батареи 22-го армейского корпуса Южного военного округа.
Александр родился в Можайске, начал службу на Черноморском флоте с 2010 года. Жил в Севастополе. Также участвовал в военной операции в Сирии.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
УтратыМихаил РазвожаевСевастополь
 
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