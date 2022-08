Найден новый способ возможной ликвидации раковых клеток

https://crimea.ria.ru/20220823/nayden-novyy-sposob-vozmozhnoy-likvidatsii-rakovykh-kletok-1124251407.html

2022-08-23T08:54

2022-08-23T08:54

2022-08-23T08:54

здоровье

турция

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Лауреат Нобелевской премии, известный турецкий ученый Азиз Санджар выполнил новое исследование молекулярных причин возникновения рака мозга, результаты этой работы рассматриваются как способ возможной ликвидации раковых опухолей и "маяк надежды" в мире медицины, пишет РИА Новости со ссылкой на турецкое издание.Санджар с коллегами занялись изучением молекул 5-этил-2-дезоксиуридина (EdU). Это аналог тимидина — одного из составляющих природной ДНК. EdU используется молекулярными биологами в экспериментах по изучению синтеза ДНК в делящихся клетках нервной системы и является токсичной для клеток, в том числе раковых.Ученые помещали живые клетки с неповрежденной ДНК в среду, содержавшую EdU. По словам Санджара, его с коллегами эксперименты дали неожиданные результаты. Выяснилось, что EdU постоянно запускал процесс "починки" ДНК, как если бы она была повреждена. В итоге клетки не могли справиться с непрерывно поступающими сигналами о необходимости "ремонта" ДНК и погибали.По мнению авторов работы, этот результат поможет создать новый способ "ликвидации" клеток раковых опухолей головного мозга.Санджар в 2015 году разделил Нобелевскую премию по химии вместе с Томасом Линдалом и Полом Модричем за открытие молекулярных "инструментов", с помощью которых, как клетки "ремонтируют" поврежденные ДНК и сохраняют генетическую информацию.В клетках живых организмов на протяжении их жизни возникает много повреждений ДНК, но в норме с ними справляется специальный молекулярный механизм "починки". Когда же этот механизм дает сбои, развиваются различные заболевания, в том числе рак. Поэтому очень важно понимать, как в клетках поддерживается целостность ДНК.

