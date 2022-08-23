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Найден новый способ возможной ликвидации раковых клеток - РИА Новости Крым, 23.08.2022
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Найден новый способ возможной ликвидации раковых клеток
Найден новый способ возможной ликвидации раковых клеток - РИА Новости Крым, 23.08.2022
Найден новый способ возможной ликвидации раковых клеток
Лауреат Нобелевской премии, известный турецкий ученый Азиз Санджар выполнил новое исследование молекулярных причин возникновения рака мозга, результаты этой... РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T08:54
2022-08-23T08:54
здоровье
турция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Лауреат Нобелевской премии, известный турецкий ученый Азиз Санджар выполнил новое исследование молекулярных причин возникновения рака мозга, результаты этой работы рассматриваются как способ возможной ликвидации раковых опухолей и "маяк надежды" в мире медицины, пишет РИА Новости со ссылкой на турецкое издание.Санджар с коллегами занялись изучением молекул 5-этил-2-дезоксиуридина (EdU). Это аналог тимидина — одного из составляющих природной ДНК. EdU используется молекулярными биологами в экспериментах по изучению синтеза ДНК в делящихся клетках нервной системы и является токсичной для клеток, в том числе раковых.Ученые помещали живые клетки с неповрежденной ДНК в среду, содержавшую EdU. По словам Санджара, его с коллегами эксперименты дали неожиданные результаты. Выяснилось, что EdU постоянно запускал процесс "починки" ДНК, как если бы она была повреждена. В итоге клетки не могли справиться с непрерывно поступающими сигналами о необходимости "ремонта" ДНК и погибали.По мнению авторов работы, этот результат поможет создать новый способ "ликвидации" клеток раковых опухолей головного мозга.Санджар в 2015 году разделил Нобелевскую премию по химии вместе с Томасом Линдалом и Полом Модричем за открытие молекулярных "инструментов", с помощью которых, как клетки "ремонтируют" поврежденные ДНК и сохраняют генетическую информацию.В клетках живых организмов на протяжении их жизни возникает много повреждений ДНК, но в норме с ними справляется специальный молекулярный механизм "починки". Когда же этот механизм дает сбои, развиваются различные заболевания, в том числе рак. Поэтому очень важно понимать, как в клетках поддерживается целостность ДНК.
https://crimea.ria.ru/20220810/nekhvatka-etogo-vitamina-vredit-dnk-i-mozhet-sprovotsirovat-rak-1124119152.html
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здоровье, турция
Найден новый способ возможной ликвидации раковых клеток

"Маяк надежды": лауреат "нобелевки" нашел способ возможной ликвидации раковых опухолей

08:54 23.08.2022
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанкОперация по удалению злокачественной опухоли
Операция по удалению злокачественной опухоли - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . Варвара Гертье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Лауреат Нобелевской премии, известный турецкий ученый Азиз Санджар выполнил новое исследование молекулярных причин возникновения рака мозга, результаты этой работы рассматриваются как способ возможной ликвидации раковых опухолей и "маяк надежды" в мире медицины, пишет РИА Новости со ссылкой на турецкое издание.
Санджар с коллегами занялись изучением молекул 5-этил-2-дезоксиуридина (EdU). Это аналог тимидина — одного из составляющих природной ДНК. EdU используется молекулярными биологами в экспериментах по изучению синтеза ДНК в делящихся клетках нервной системы и является токсичной для клеток, в том числе раковых.
"Механизм этого эффекта оставался загадкой. Вот мы и выяснили, как именно он (5-этил-2"-дезоксиуридин) убил клетку. Раньше были данные, что EdU убивал раковые клетки, но странно, что за этими результатами никто не следил", — отметил Санджар.
Ученые помещали живые клетки с неповрежденной ДНК в среду, содержавшую EdU. По словам Санджара, его с коллегами эксперименты дали неожиданные результаты. Выяснилось, что EdU постоянно запускал процесс "починки" ДНК, как если бы она была повреждена. В итоге клетки не могли справиться с непрерывно поступающими сигналами о необходимости "ремонта" ДНК и погибали.
По мнению авторов работы, этот результат поможет создать новый способ "ликвидации" клеток раковых опухолей головного мозга.
Санджар в 2015 году разделил Нобелевскую премию по химии вместе с Томасом Линдалом и Полом Модричем за открытие молекулярных "инструментов", с помощью которых, как клетки "ремонтируют" поврежденные ДНК и сохраняют генетическую информацию.
В клетках живых организмов на протяжении их жизни возникает много повреждений ДНК, но в норме с ними справляется специальный молекулярный механизм "починки". Когда же этот механизм дает сбои, развиваются различные заболевания, в том числе рак. Поэтому очень важно понимать, как в клетках поддерживается целостность ДНК.
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