https://crimea.ria.ru/20220823/kreditnyy-portfel-fizlits-v-rnkb-prevysil-100-milliardov-rubley-1124257213.html

Кредитный портфель физлиц в РНКБ превысил 100 миллиардов рублей

Кредитный портфель физлиц в РНКБ превысил 100 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 23.08.2022

Кредитный портфель физлиц в РНКБ превысил 100 миллиардов рублей

Кредитный портфель физических лиц РНКБ Банка (ПАО) с начала года увеличился на 7,5% и в августе 2022 года превысил 100 миллиардов рублей, сообщает банк. РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T11:50

2022-08-23T11:50

2022-08-23T11:50

рнкб (пао)

экономика

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Кредитный портфель физических лиц РНКБ Банка (ПАО) с начала года увеличился на 7,5% и в августе 2022 года превысил 100 миллиардов рублей, сообщает банк.При этом основным драйвером роста портфеля являются ипотечные кредиты – прирост по ним с начала года составил 6,8 миллиарда рублей.В общем объеме кредитного портфеля физлиц РНКБ доля ипотеки кредитов составляет 58%, потребкредитов - 27%, кредитных карт – 10% и автокредитов - 5%. Около 70% всех ипотечных кредитов на новостройки в 2022 году были выданы банком в рамках льготных госпрограмм поддержки ипотечного кредитования."На рост портфеля влияет активное участие банка в федеральных и региональных программах поддержки ипотечного, потребительского и автокредитования. Благодаря этим программам желающие могут получить кредит на выгодных условиях. Кроме того, после недавнего увеличения льготного периода действия кредитных карт РНКБ до 115 дней наблюдается стремительный рост популярности этого продукта. Во многом это обусловлено преимуществами использования кредитных карт, в том числе возможностью использовать кредитные средства без начисления процентов в течение всего льготного периода", - приводится в сообщении комментарий зампредседателя правления РНКБ Николая Билана.

https://crimea.ria.ru/20220809/samozanyatye-oformili-v-rnkb-avtokredity-na-summu-okolo-1-mlrd-rubley-1124110092.html

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рнкб (пао), экономика, крым