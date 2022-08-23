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Готовивший теракт на референдуме сдался спецслужбам ДНР
Готовивший теракт на референдуме сдался спецслужбам ДНР - РИА Новости Крым, 23.08.2022
Готовивший теракт на референдуме сдался спецслужбам ДНР
Властям ДНР сдался украинский диверсант, готовивший теракт на территории республики в период проведения референдума. Об этом со ссылкой на Министерство... РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T16:15
2022-08-23T16:15
2022-08-23T17:09
донецкая народная республика (днр)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Властям ДНР сдался украинский диверсант, готовивший теракт на территории республики в период проведения референдума. Об этом со ссылкой на Министерство госбезопасности сообщает РИА Новости.Он рассказал, что во время заработков в Чехии его завербовали украинские спецслужбы и отправили на боевую подготовку.Со слов диверсанта, он должен был заложить взрывное устройство в здании администрации в селе Володарское под Мариуполем. За это ему обещали две тысячи евро.Первый замминистра иностранных дел ДНР Сергей Переседа, в свою очередь, заявил, что чешские власти по факту организовали на территории своей страны центры подготовки диверсантов и террористов для работы против мирного населения ДНР. И добавил, что это происходит под кураторством западных инструкторов.Россия в феврале признала Донецкую и Луганскую народные республики, которые выразили желание войти в ее состав. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://crimea.ria.ru/20220823/vks-rossii-unichtozhili-do-200-natsionalistov-v-dnr-1124260533.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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донецкая народная республика (днр), происшествия
Готовивший теракт на референдуме сдался спецслужбам ДНР
Спецслужбам ДНР сдался планировавший теракт на референдуме диверсант
16:15 23.08.2022 (обновлено: 17:09 23.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Властям ДНР сдался украинский диверсант, готовивший теракт на территории республики в период проведения референдума. Об этом со ссылкой на Министерство госбезопасности сообщает РИА Новости.
Он рассказал, что во время заработков в Чехии его завербовали украинские спецслужбы и отправили на боевую подготовку.
"После вербовки мужчина прошел обучение по огневой подготовке и минному делу. По завершению обучения украинскими спецслужбами отправлен на территорию ДНР с целью совершения террористического акта в момент проведения референдума по вхождению республики в состав Российской Федерации", – сообщил пресс-офицер ведомства Михаил Попов.
Со слов диверсанта, он должен был заложить взрывное устройство в здании администрации в селе Володарское под Мариуполем. За это ему обещали две тысячи евро.
Первый замминистра иностранных дел ДНР Сергей Переседа, в свою очередь, заявил, что чешские власти по факту организовали на территории своей страны центры подготовки диверсантов и террористов для работы против мирного населения ДНР. И добавил, что это происходит под кураторством западных инструкторов.
Россия в феврале признала Донецкую и Луганскую народные республики, которые выразили желание войти в ее состав. Регионы объявили о планах войти в состав России.