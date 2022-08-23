https://crimea.ria.ru/20220823/gotovivshiy-terakt-na-referendume-sdalsya-spetssluzhbam-dnr-1124263513.html

Готовивший теракт на референдуме сдался спецслужбам ДНР

Готовивший теракт на референдуме сдался спецслужбам ДНР - РИА Новости Крым, 23.08.2022

Готовивший теракт на референдуме сдался спецслужбам ДНР

Властям ДНР сдался украинский диверсант, готовивший теракт на территории республики в период проведения референдума. Об этом со ссылкой на Министерство... РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T16:15

2022-08-23T16:15

2022-08-23T17:09

донецкая народная республика (днр)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Властям ДНР сдался украинский диверсант, готовивший теракт на территории республики в период проведения референдума. Об этом со ссылкой на Министерство госбезопасности сообщает РИА Новости.Он рассказал, что во время заработков в Чехии его завербовали украинские спецслужбы и отправили на боевую подготовку.Со слов диверсанта, он должен был заложить взрывное устройство в здании администрации в селе Володарское под Мариуполем. За это ему обещали две тысячи евро.Первый замминистра иностранных дел ДНР Сергей Переседа, в свою очередь, заявил, что чешские власти по факту организовали на территории своей страны центры подготовки диверсантов и террористов для работы против мирного населения ДНР. И добавил, что это происходит под кураторством западных инструкторов.Россия в феврале признала Донецкую и Луганскую народные республики, которые выразили желание войти в ее состав. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://crimea.ria.ru/20220823/vks-rossii-unichtozhili-do-200-natsionalistov-v-dnr-1124260533.html

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донецкая народная республика (днр), происшествия