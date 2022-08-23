https://crimea.ria.ru/20220823/dva-desyatka-ulits-simferopolya-v-sredu-ostanutsya-bez-sveta-1124265459.html

Два десятка улиц Симферополя в среду останутся без света

Два десятка улиц Симферополя в среду останутся без света - РИА Новости Крым, 23.08.2022

Два десятка улиц Симферополя в среду останутся без света

В среду, 24 августа, в Симферополе произойдет отключение электроэнергии по нескольким адресам. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T20:40

2022-08-23T20:40

2022-08-23T20:40

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

симферополь

энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В среду, 24 августа, в Симферополе произойдет отключение электроэнергии по нескольким адресам. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго"."24 августа 2022 с 8.00 до 17.00 в связи с проведением капитального ремонта будет прекращена подача электроэнергии", — говорится в сообщении.Список адресов:Евпатрийское шоссе, 3/1-39 (нечет);пер. Евпаторийский, 8, 19;ул. КИМ, 2-18 (чет);пер. Персиковый, 2-18 (чет), 1-17 (нечет);пер. Сторожевой, 3/4;ул. Хромченко, 10-22 (чет), 7-21 (нечет);ул. Москалева, 1;ул. Хмельницкого, 16, 11-18/5 (нечет);ул. Большевика Попова, 5-7 (нечет);бул. И. Франко, 6, 6А, 19;ул. Шполянской, 1;ул. Вишневая, 38-62 (чет), 39-63 (нечет);ул. Ростовская, 17;ул. Камская, 2-8 (чет), 1-3 (нечет);ул. Смольная, 13-21/2 (нечет);пер. Трамвайный, 14-38/13 (чет), 21/2-41/6 (нечет);ул. Киевская, 135А;ул. Лизы Чайкиной, 2/21-22 (чет);ул. Шалфейная, 22/13-54/79 (чет), 37-65 (нечет);ул. Ленинградская, 1-5 (нечет);ул. Тургенева, 4-36 (чет), 3-13А;ул. Фрунзе, 19-33 (нечет);ул. Мокроусова, 8-18 (чет), 9-17 (нечет);ул. Тургенева/ул. Мокроусова, 16/17.

https://crimea.ria.ru/20210412/Novye-umnye-elektricheskie-schetchiki-budut-sami-peredavat-pokazaniya-1119459114.html

https://crimea.ria.ru/20220629/kak-ponyat-voruyut-li-sosedi-svet--ekspert-1123690729.html

симферополь

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жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, симферополь, энергосистема крыма