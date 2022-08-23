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Два десятка улиц Симферополя в среду останутся без света - РИА Новости Крым, 23.08.2022
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Два десятка улиц Симферополя в среду останутся без света
Два десятка улиц Симферополя в среду останутся без света - РИА Новости Крым, 23.08.2022
Два десятка улиц Симферополя в среду останутся без света
В среду, 24 августа, в Симферополе произойдет отключение электроэнергии по нескольким адресам. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T20:40
2022-08-23T20:40
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
симферополь
энергосистема крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В среду, 24 августа, в Симферополе произойдет отключение электроэнергии по нескольким адресам. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго"."24 августа 2022 с 8.00 до 17.00 в связи с проведением капитального ремонта будет прекращена подача электроэнергии", — говорится в сообщении.Список адресов:Евпатрийское шоссе, 3/1-39 (нечет);пер. Евпаторийский, 8, 19;ул. КИМ, 2-18 (чет);пер. Персиковый, 2-18 (чет), 1-17 (нечет);пер. Сторожевой, 3/4;ул. Хромченко, 10-22 (чет), 7-21 (нечет);ул. Москалева, 1;ул. Хмельницкого, 16, 11-18/5 (нечет);ул. Большевика Попова, 5-7 (нечет);бул. И. Франко, 6, 6А, 19;ул. Шполянской, 1;ул. Вишневая, 38-62 (чет), 39-63 (нечет);ул. Ростовская, 17;ул. Камская, 2-8 (чет), 1-3 (нечет);ул. Смольная, 13-21/2 (нечет);пер. Трамвайный, 14-38/13 (чет), 21/2-41/6 (нечет);ул. Киевская, 135А;ул. Лизы Чайкиной, 2/21-22 (чет);ул. Шалфейная, 22/13-54/79 (чет), 37-65 (нечет);ул. Ленинградская, 1-5 (нечет);ул. Тургенева, 4-36 (чет), 3-13А;ул. Фрунзе, 19-33 (нечет);ул. Мокроусова, 8-18 (чет), 9-17 (нечет);ул. Тургенева/ул. Мокроусова, 16/17.
https://crimea.ria.ru/20210412/Novye-umnye-elektricheskie-schetchiki-budut-sami-peredavat-pokazaniya-1119459114.html
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жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, симферополь, энергосистема крыма
Два десятка улиц Симферополя в среду останутся без света

Где не будет света в среду: адреса в Симферополе

20:40 23.08.2022
 
© Фото пресс-службы ГУП РК "Крымэнерго"Энергетики демонтируют поврежденную под Алуштой опору ЛЭП
Энергетики демонтируют поврежденную под Алуштой опору ЛЭП
© Фото пресс-службы ГУП РК "Крымэнерго"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В среду, 24 августа, в Симферополе произойдет отключение электроэнергии по нескольким адресам. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".
"24 августа 2022 с 8.00 до 17.00 в связи с проведением капитального ремонта будет прекращена подача электроэнергии", — говорится в сообщении.
Список адресов:
Евпатрийское шоссе, 3/1-39 (нечет);
пер. Евпаторийский, 8, 19;
ул. КИМ, 2-18 (чет);
пер. Персиковый, 2-18 (чет), 1-17 (нечет);
пер. Сторожевой, 3/4;
ул. Хромченко, 10-22 (чет), 7-21 (нечет);
ул. Москалева, 1;
ул. Хмельницкого, 16, 11-18/5 (нечет);
ул. Большевика Попова, 5-7 (нечет);
Лампочка
12 апреля 2021, 12:10Радио "Спутник в Крыму"
Новые "умные" электрические счетчики будут сами передавать показания"Умный" прибор будет контролировать качество электроэнергии и каждые 10 минут передавать информацию в диспетчерский пункт.
бул. И. Франко, 6, 6А, 19;
ул. Шполянской, 1;
ул. Вишневая, 38-62 (чет), 39-63 (нечет);
ул. Ростовская, 17;
ул. Камская, 2-8 (чет), 1-3 (нечет);
ул. Смольная, 13-21/2 (нечет);
пер. Трамвайный, 14-38/13 (чет), 21/2-41/6 (нечет);
ул. Киевская, 135А;
ул. Лизы Чайкиной, 2/21-22 (чет);
ул. Шалфейная, 22/13-54/79 (чет), 37-65 (нечет);
ул. Ленинградская, 1-5 (нечет);
ул. Тургенева, 4-36 (чет), 3-13А;
ул. Фрунзе, 19-33 (нечет);
ул. Мокроусова, 8-18 (чет), 9-17 (нечет);
ул. Тургенева/ул. Мокроусова, 16/17.
Электрик - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 21:15
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Жилищно-коммунальное хозяйство Крыма и СевастополяСимферопольЭнергосистема Крыма
 
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