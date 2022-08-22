https://crimea.ria.ru/20220822/vtsiom-vyyasnil-otnoshenie-rossiyan-k-gosudarstvennomu-flagu-1124246634.html

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Государственному флагу

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Государственному флагу - РИА Новости Крым, 22.08.2022

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Государственному флагу

Большинство россиян испытывают гордость и восхищение при виде государственного флага РФ. Таковы результаты исследования Всероссийского центра изучения... РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T13:13

2022-08-22T13:13

2022-08-22T13:20

российская федерация (россия, рф)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Большинство россиян испытывают гордость и восхищение при виде государственного флага РФ. Таковы результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения.По данным опроса с участием 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов их разных регионов страны, гордятся и восхищаются флагом 66% граждан, 17% испытывают симпатию. Государственный гимн вызывает патриотические настроения и гордость у 70% россиян. А вот негативно относятся к государственно символике России всего около 3% граждан страны.Слово "Россия" у большинства опрошенных вызывает только положительные ассоциации. В тройке популярных - государственные символы, народ и люди, Родина и дом. По 7% ассоциируют Россию с президентом Путиным, природой, Байкалом и березой. С величием и мощью Россию соотносят 6% граждан. В десятку самых популярных ответов также вошел и медведь - 5%. Единство и братство, доброту и любовь, а также армию и флот назвали еще по 4% россиян.Ранее ВЦИОМ посчитал, сколько россиян доверяют Путину. По результатам опроса, лидеру России доверяют 81% граждан страны.

https://crimea.ria.ru/20220822/1117183693.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), общество