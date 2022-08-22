Рейтинг@Mail.ru
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Государственному флагу - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220822/vtsiom-vyyasnil-otnoshenie-rossiyan-k-gosudarstvennomu-flagu-1124246634.html
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Государственному флагу
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Государственному флагу - РИА Новости Крым, 22.08.2022
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Государственному флагу
Большинство россиян испытывают гордость и восхищение при виде государственного флага РФ. Таковы результаты исследования Всероссийского центра изучения... РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T13:13
2022-08-22T13:20
российская федерация (россия, рф)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/07/1118808833_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_39dd6200ff9c59243702797d22b05a1d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Большинство россиян испытывают гордость и восхищение при виде государственного флага РФ. Таковы результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения.По данным опроса с участием 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов их разных регионов страны, гордятся и восхищаются флагом 66% граждан, 17% испытывают симпатию. Государственный гимн вызывает патриотические настроения и гордость у 70% россиян. А вот негативно относятся к государственно символике России всего около 3% граждан страны.Слово "Россия" у большинства опрошенных вызывает только положительные ассоциации. В тройке популярных - государственные символы, народ и люди, Родина и дом. По 7% ассоциируют Россию с президентом Путиным, природой, Байкалом и березой. С величием и мощью Россию соотносят 6% граждан. В десятку самых популярных ответов также вошел и медведь - 5%. Единство и братство, доброту и любовь, а также армию и флот назвали еще по 4% россиян.Ранее ВЦИОМ посчитал, сколько россиян доверяют Путину. По результатам опроса, лидеру России доверяют 81% граждан страны.
https://crimea.ria.ru/20220822/1117183693.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/07/1118808833_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_63fd2f21d887e7d5faa6987a65c22768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российская федерация (россия, рф), общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Государственному флагу

Большинство россиян гордятся флагом и гимном РФ

13:13 22.08.2022 (обновлено: 13:20 22.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Большинство россиян испытывают гордость и восхищение при виде государственного флага РФ. Таковы результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения.
По данным опроса с участием 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов их разных регионов страны, гордятся и восхищаются флагом 66% граждан, 17% испытывают симпатию. Государственный гимн вызывает патриотические настроения и гордость у 70% россиян. А вот негативно относятся к государственно символике России всего около 3% граждан страны.
Слово "Россия" у большинства опрошенных вызывает только положительные ассоциации. В тройке популярных - государственные символы, народ и люди, Родина и дом. По 7% ассоциируют Россию с президентом Путиным, природой, Байкалом и березой. С величием и мощью Россию соотносят 6% граждан. В десятку самых популярных ответов также вошел и медведь - 5%. Единство и братство, доброту и любовь, а также армию и флот назвали еще по 4% россиян.
"Значимую долю ассоциаций занимают исторические и политические отсылки: свобода и демократия, власть и правительство, справедливость и честность (по 3%), победа в Великой Отечественной войне, СССР, внутренняя политика, мирное небо (по 2%). В то же время каждый третий россиянин не смог дать ответ на вопрос, что для него олицетворяет Россию (27%)", - сказано в релизе ВЦИОМ.
Ранее ВЦИОМ посчитал, сколько россиян доверяют Путину. По результатам опроса, лидеру России доверяют 81% граждан страны.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
11:02
Россия отмечает День государственного флага
Российская Федерация (Россия, РФ)Общество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:58Крымчанку осудили за нападение с ножом на сожителя
13:13ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Государственному флагу
13:10Где в Симферополе до вторника не будет воды – адреса
12:58В Севастополе проверили убежища
12:45Патрушев: Вашингтон объявит дефолт
12:44Российские ПВО перехватили восемь ракет HIMARS в районе Каховки
12:41Российские военные поразили восемь пунктов управления ВСУ
12:35Часть Крыма в понедельник до вечера без воды — адреса
12:30Военные РФ за сутки уничтожили около 200 националистов в ходе СВО
12:24Медведев спрогнозировал цену на газ для Европы к концу года
12:15Пушилин: подготовка к трибуналу над "азовцами"* в ДНР идет к завершению
12:05Впервые с марта: цена на газ в Европе взлетела до 3 тысяч долларов
11:53В Херсоне начали выдачу документов для оформления паспорта РФ
11:29Эксперт оценил слова Зеленского о "последней черте" конфликта на Украине
11:11В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
11:02Россия отмечает День государственного флага
10:58В МИД РФ предупредили НАТО о последствиях агрессии в отношении России
10:54В США признали, что Путин победит
10:30В России задержан террорист-смертник – ФСБ
10:20Крымчанка заплатит 30 тысяч за дискредитацию российской армии в соцсетях
Лента новостейМолния