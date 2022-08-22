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Военные РФ за сутки уничтожили около 200 националистов в ходе СВО - РИА Новости Крым, 22.08.2022
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Военные РФ за сутки уничтожили около 200 националистов в ходе СВО
Военные РФ за сутки уничтожили около 200 националистов в ходе СВО - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Военные РФ за сутки уничтожили около 200 националистов в ходе СВО
Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции уничтожили около 200 националистов в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Николаевской областях,... РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T12:30
2022-08-22T12:30
министерство обороны рф
игорь конашенков
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции уничтожили около 200 националистов в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Николаевской областях, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.Также ВКС России высокоточным оружием поразили пункт управления 102-й бригады территориальной обороны. Уничтожено до 30 националистов и 14 единиц военной техники.Кроме того, в результате сосредоточенного огневого удара по боевым позициям 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Лупарево Николаевской области уничтожено более 50 националистов, а также семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20220822/pushilin-podgotovka-k-tribunalu-nad-azovtsami-v-dnr-idet-k-zaversheniyu-1124244887.html
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министерство обороны рф, игорь конашенков, специальная военная операция рф на украине
Военные РФ за сутки уничтожили около 200 националистов в ходе СВО

ВС РФ уничтожили около 200 националистов в ДНР и Запорожской и Николаевской областях

12:30 22.08.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции уничтожили около 200 националистов в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Николаевской областях, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"Огневыми ударами по позициям 72-й механизированной бригады в районе Зайцево, 112-й бригады территориальной обороны в районе Артемовска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки Донецкой Народной Республики уничтожено до 100 националистов, два танка и 15 автомобилей", – сказал он на брифинге в понедельник.
Также ВКС России высокоточным оружием поразили пункт управления 102-й бригады территориальной обороны. Уничтожено до 30 националистов и 14 единиц военной техники.
Кроме того, в результате сосредоточенного огневого удара по боевым позициям 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Лупарево Николаевской области уничтожено более 50 националистов, а также семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники.
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