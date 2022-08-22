https://crimea.ria.ru/20220822/voennye-rf-za-sutki-unichtozhili-okolo-200-natsionalistov-v-khode-svo-1124245178.html

Военные РФ за сутки уничтожили около 200 националистов в ходе СВО

Военные РФ за сутки уничтожили около 200 националистов в ходе СВО - РИА Новости Крым, 22.08.2022

Военные РФ за сутки уничтожили около 200 националистов в ходе СВО

Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции уничтожили около 200 националистов в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Николаевской областях,... РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T12:30

2022-08-22T12:30

2022-08-22T12:30

министерство обороны рф

игорь конашенков

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции уничтожили около 200 националистов в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Николаевской областях, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.Также ВКС России высокоточным оружием поразили пункт управления 102-й бригады территориальной обороны. Уничтожено до 30 националистов и 14 единиц военной техники.Кроме того, в результате сосредоточенного огневого удара по боевым позициям 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Лупарево Николаевской области уничтожено более 50 националистов, а также семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20220822/pushilin-podgotovka-k-tribunalu-nad-azovtsami-v-dnr-idet-k-zaversheniyu-1124244887.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, игорь конашенков, специальная военная операция рф на украине